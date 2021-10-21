Професор НАН Мільман загинув разом із дружиною під час пожежі в столичній квартирі: Намагалися зігрітися за допомогою обігрівача

Під час пожежі в одній зі столичних квартир загинув професор НАН Юлій Мільман разом з дружиною. Подружжя намагалося зігрітися за допомогою обігрівача, але сталося коротке замикання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко повідомив в Facebook.

"19 жовтня під час пожежі в будинку на вул. Семашка, 21 у Святошинському районі столиці загинув відомий вчений Юлій Мільман та його дружина. Як повідомлялося, пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Причиною загорання стало коротке замикання обігрівача, яким подружжя намагалося зігріти квартиру", - йдеться в повідомленні.

За його словами, органи місцевої влади, загнані в глухий кут ціною на газ, змушені вирішувати проблеми за рахунок споживачів.

Раніше ЗМІ повідомили, що професор НАН Юлій Мільман, якому був 91 рік, і його 86-річна дружина загинули під час пожежі в Києві. Причину загоряння з'ясовують правоохоронці. Попередня версія, що сталося коротке замикання обігрівача.

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