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Новини Опалювальний сезон
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Професор НАН Мільман загинув разом із дружиною під час пожежі в столичній квартирі: Намагалися зігрітися за допомогою обігрівача

Професор НАН Мільман загинув разом із дружиною під час пожежі в столичній квартирі: Намагалися зігрітися за допомогою обігрівача

Під час пожежі в одній зі столичних квартир загинув професор НАН Юлій Мільман разом з дружиною. Подружжя намагалося зігрітися за допомогою обігрівача, але сталося коротке замикання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко повідомив в Facebook.

"19 жовтня під час пожежі в будинку на вул. Семашка, 21 у Святошинському районі столиці загинув відомий вчений Юлій Мільман та його дружина. Як повідомлялося, пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Причиною загорання стало коротке замикання обігрівача, яким подружжя намагалося зігріти квартиру", - йдеться в повідомленні.

За його словами, органи місцевої влади, загнані в глухий кут ціною на газ, змушені вирішувати проблеми за рахунок споживачів.

Раніше ЗМІ повідомили, що професор НАН Юлій Мільман, якому був 91 рік, і його 86-річна дружина загинули під час пожежі в Києві. Причину загоряння з'ясовують правоохоронці. Попередня версія, що сталося коротке замикання обігрівача.

Також читайте: "Україна абсолютно готова до опалювального сезону і вся країна буде взимку з теплом", - Шмигаль

Автор: 

газ (10481) Кучеренко Олексій (80) вугілля (2475) опалювальний сезон (1752) Теплокомуненерго (543)


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Топ коментарі
+14
Чинуши все эти смерти на ваших погрязших в коррупции руках и готовности к отопительному сезону.
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21.10.2021 09:37
+11
Вмикайте опалення, казлЬІ зелені.
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21.10.2021 09:39
+11
ЗЕленюги з Шмигалюгами так що там з газом? Ця смерть повністю доказує ваш тотальний провал і не тільки в підготовці до опалювального сезону.
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21.10.2021 09:41
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Самое главное в этой печальной новости, то что депутат от "Батькившины" Кучеренко или дурак или лжец - провокатор . Потому что, как сообщает главное управление ДСНС Украины в Киеве
"Причини та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи."
Позор таким депутатам - фейкометам
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21.10.2021 10:13 Відповісти
... и умерли в один день
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21.10.2021 10:32 Відповісти
это все, что надо знать про современную науку в Украине
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21.10.2021 10:39 Відповісти
жесть. земля пухом

не понимаю глума, это же не враги, а свои, старики
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21.10.2021 10:42 Відповісти
Сказало шмигло НА ЗИМУ ГАЗУ ВИСТАЧИТЬ, а тепер на вулиці що? Пра-а-авильно,о-о-осінь
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21.10.2021 10:42 Відповісти
У Шмыгаля в доме лето, потому он естественно тормозит.
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21.10.2021 10:46 Відповісти
Уродское центральное отопление, которое включают слишком поздно,
убило ещё двоих людей.
КОГДА РАЗРЕШАТ ЛЕГАЛЬНО ОТКЛЮЧАТЬСЯ ОТ ЭТОЙ "УСЛУГИ" ?
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21.10.2021 10:45 Відповісти
А ви подумали про сотні співробітників галузі та прибутки керівництва?
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21.10.2021 11:35 Відповісти
Я подумав про податки, які сплачую, щоб злодюги та нездари
сиділи в своїх кабінетах і вмикали опалення коли їм захочеться.
Нездатні навести лад - марш на біржу праці.
На їхні місця прийдуть толкові менеджери.
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21.10.2021 13:11 Відповісти
Яка альтернатива, по Вашому ?
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21.10.2021 12:02 Відповісти
Гады немцы перехватили газ у Украины по 220$ за 1000 кубометров, добили старика.
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21.10.2021 10:49 Відповісти
У меня от ноутбука Lenovo(которому и пол-года нет), зарядное стрельнуло прямо в кровати(одеялом не было накрыто). Если бы спал, сгорел, как дед.
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21.10.2021 10:50 Відповісти
Підступні китайці ??
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21.10.2021 12:03 Відповісти
Я к тому, как кому повезёт.
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21.10.2021 17:22 Відповісти
Причина смерти - короткое замыкание электрообогревателя. И все? А разобраться? Какого года выпуска обогреватель? Какой бренд? Кто поставщик?
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21.10.2021 11:08 Відповісти
Так замерз шо аж сгорел. Народ поприучали к ташкенту. В Европе 17-19 считается кофортной температурой зимой. А у нас если чуть меньше 20 то уже обморожение получают. У меня в хате и так 20. Я манал эти батареи до ноября
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21.10.2021 11:12 Відповісти
Не путайте среднесуточную температуру в европейских домах. где есть возможность регулировать подачу отопления, с нашими домами с ЦО где такой возможности нет.
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21.10.2021 11:18 Відповісти
Повернувся з відпустки 26.09 - у квартирі 16 С !! Альо !?
Згоден, кожного року одне і теж - у людей істерика, потім 15.10 включають, потім ще 2 неділі "ташкент".
Тут даремно змагатися. Потрібні системи опалення з більш гнучким графіком використанні, індивідуальним.
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21.10.2021 12:08 Відповісти
Кто громче всех кричал что покупать дешевый газ напрямую у россии это зрада ? Теперь люди замерзают и горят в пожарах. Зато не зрада, соевые дегенераты должны быть в восторге.
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21.10.2021 11:17 Відповісти
Люди замерзают и горят, потому что на пульте включения отопления -
нелюди.
Отопление в частной квартире должен включать ХОЗЯИН КВАРТИРЫ.
А не ворюга-функционер.
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21.10.2021 11:21 Відповісти
Мої глибокі співчуття рідним та близьким покійного ! Також співчуваю всім пенсіонерам і професорам., які опинились з вини держави в такому скрутному становищі..
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21.10.2021 11:44 Відповісти
Питання центрального опалення чи приватного в багатоповерхівках має масу своїх ньюансів.
Центральне опалення дісталося, як радянська спадщина в будинках, які навіть не проектувалися під індивідуальне опалення. Це ціла галузь, в якій задіяна маса народу, а керівникам до рук липне маржа. Просто це питання не вирішується.
По-перше, якщо до будинку і підведений газ то, його обсяги розраховані виключно на споживання в газових плитах і подекуди газових колонках. Там фізично не можливо забезпечити обсяги газу достатнього для індивідуального опалення квартир.
По-друге, та сама проблема з споживанням електроенергії. Будинки спроектовані під використання десятка ламп, холодильника, телевізора та пральної машини. Електропроводка в самому будинку і трансформаторі до якого підключено будинок не розраховані на споживання додаткових потужностей. Мікрохвильовка і бойлер вже створюють додаткові проблеми.
Для індивідуального опалення необхідно вирішувати питання на рівні міста. І це, якщо є звідки взяти додатковий газ чи електроенергію. Бо, новобудови вже створили тисячі нових споживачів.
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21.10.2021 12:18 Відповісти
Проводку легко поменять.
А газ УЖЕ потребляется с учётом обогрева квартир.
Так что не надо дешёвой пропаганды.
В 2005 году работала норма закона, позволявшая отключаться от центрального отопления, и люди отключались ЦЕЛЫМИ КВАРТАЛАМИ.
Потому что они хотят экономить, хотят сами решать, сколько тепла им надо
в данный момент. Когда госмашина увидела уменьшение коммуналки, то спохватилась, и запретила отключение.
ЭТО ВОПРОС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БАБЛА.
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21.10.2021 13:05 Відповісти
За кого ви кажете голосували? Я про рівень інтелекту.
Де, вам легко поміняти проводку, і якщо можна вкажіть де ви особисто її вже міняли?
Ну, якщо, особисто ви вважаєте що, "газ УЖЕ потребляется" то, я ще більше починаю поважати свого малого. Перша десятка найбагатших людей споживає всілякі блага тож, для задоволення ваших потреб цього мабуть теж досить.
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21.10.2021 13:14 Відповісти
Аби вас не ображати поясню.
Витрата газу в газовій плиті становить 3-4 кубометри на місяць. Якщо у вас встановлена газова колонка для підігріву води то, вона може споживати до 40-50 кубів газу на місяць. А газовий котел споживає до 500-600 кубів на місяць.
Розрахунок підветення газу має робитися по максимальних показниках, аби в зимку в пік морозів ви не висадили в повітря будинок. Але ми візьмемо в середньому 550 кубів газу на місяць для однієї квартири. В середньому хрущоба містить до 100 квартир, отже вам потрібно збільшити прокачку газу до будинку з 400 кубометрів до 55000 кубометрів на місяць. В 137 разів!
А тепер, підіть подивіться на газову трубу, яка підходить до вашого будинку і трохи подумайте для початку. А потім пройдіть до найближчого ГРП, яке подає газ на ваш та декілька сусідніх будинки.
А краще було в школі ходити на уроки, а не за туалетом пиво пити.
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21.10.2021 13:29 Відповісти
Не треба псевдо-наукової "математики" та "фізики".
Перше, що я роблю, зайшовши з вулиці, це вмикаю газову плиту,
щоб у квартирі стало тепліше.
І так роблять мільйони людей.
То ж газ УЖЕ спалюється з урахуванням обігріву.
Чомусь при Ющенку вистачало і мереж, і проводки, і газу, і електрики.
При Ющенку відключатись було можна - офіційно і без проблем.
А комуналка сплачувалась як рядовий платіж.
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21.10.2021 13:41 Відповісти
Обов'язково куплю своєму малому жирну материнську плату до нового Райзена про який він мріє.
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21.10.2021 13:49 Відповісти
Купіть собі свіжого вівса. І своєму поні.
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21.10.2021 21:43 Відповісти
Як подивлюся на рівень вашого інтелекта то, питань у мене не виникає.
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22.10.2021 09:51 Відповісти
ЗІ: і це, я ще не порівнював надійність роботи одного промислового котла з сотнею малих побутового рівня. У випадку, якщо тиск в трубі одного промислового котла впаде в двічі це, вплине тільки на температуру теплоносія, а якщо тиск впаде в двічі в побутовому котлі то, все залежить від того, наскільки розумний котел стоїть в окремо взятій квартирі. Один згорівший професор може виявитися просто нещасним випадком в масштабах під'їзду.
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21.10.2021 13:46 Відповісти
Хмм,арифметика це добре,але і практика критерій істини, наше місто вже 16років!! як перейшло на індівідуальне опалення це 9 поверхівки і хрущевки і т.д,газових стояків ніхто не міняв і всім котлам газу вистачає і що характерно за цей час ніяких вибухів, пожарів наслідком яких були б котли( в той час використовували в основному італійські в яких купа різних запобіжників)хіба що пару раз *пригоди*з угарним газом,але то вже вина рекострукторів з димоходами,якщо котел димохідний.
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21.10.2021 14:58 Відповісти
Це ви про Чоп чи якесь інше місто? Скільки у вас висоток побудовано?
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21.10.2021 15:33 Відповісти
Не Чоп,населення під 60 тисяч,один відносно новий мікрорайон(кінець 80х) весь з 9 поверхівок десь тисяч 10,багато їх в інших районах міста,проблем з тиском газу не має,це не гіганти,але при бажанні всі проблеми можна вирішити,до речі для справки 2-3х кімнатна квартира споживає в опалювальний сезон 200-250 кубів газу з своєї багаторічної практики,і ще просто інфа кажись весь Будапешт кілька років назад перейшов на індівідуалку,якщо говорити за великі міста.
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22.10.2021 00:15 Відповісти
Повезло Будапешту, тільки я думаю що, вони підходили до цього питання на рівні міста і робили гарні вливання в інфраструктуру.
2-х кімнатна квартира відрізняється від 3-х кімнатної не тільки за площею, а й за плануванням. Крім того має значення кутові кімнати чи в середені будинку. Квартири в середені будинку будуть споживати явно менше газу ніж кутові і різниця буде значна. При централізованому опаленні і квартирі в середені будинку з південної сторони мій малий по квартирі в трусах ходить, чого не скажеш про кутову квартиру, яка має північно-західну орієнтацію. Це теж з досвіду.
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22.10.2021 09:50 Відповісти
Та все так у нашому ОСББ(я голова)є всі такі квартири,ще можу добавити що 1й і останній поверхи також холодніші і один тримає температуру 18* інший 23*,говорили про середні обсяги споживання газу,але головне зручність і кожен сам собі голова. бувають ситуації(затяжні дощі тощо)що опалення включають і влітку.
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22.10.2021 23:38 Відповісти
плохой еврей и профессор...академик дарвин
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21.10.2021 12:44 Відповісти
Они совсем старые...
А сын Юра давано в Германии....
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21.10.2021 13:58 Відповісти
Очень жаль.... Царство небесное...

Не понятно только, как можно опять разгонять политику даже на такой трагической новости? "Местная власть загнана в тупик". Серьёзно? А в прошлом году отопление чисто 15 октября включали? Лично я бы тоже хотел сэкономить 3,5 куска, если погодные условия позволяют! Да, иногда приходится включать обогреватель. И что? Главное, не ночью и не в тройник. Чтобы в случае чего, не проспать пожар.
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22.10.2021 20:39 Відповісти
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