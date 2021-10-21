Професор НАН Мільман загинув разом із дружиною під час пожежі в столичній квартирі: Намагалися зігрітися за допомогою обігрівача
Під час пожежі в одній зі столичних квартир загинув професор НАН Юлій Мільман разом з дружиною. Подружжя намагалося зігрітися за допомогою обігрівача, але сталося коротке замикання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко повідомив в Facebook.
"19 жовтня під час пожежі в будинку на вул. Семашка, 21 у Святошинському районі столиці загинув відомий вчений Юлій Мільман та його дружина. Як повідомлялося, пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Причиною загорання стало коротке замикання обігрівача, яким подружжя намагалося зігріти квартиру", - йдеться в повідомленні.
За його словами, органи місцевої влади, загнані в глухий кут ціною на газ, змушені вирішувати проблеми за рахунок споживачів.
Раніше ЗМІ повідомили, що професор НАН Юлій Мільман, якому був 91 рік, і його 86-річна дружина загинули під час пожежі в Києві. Причину загоряння з'ясовують правоохоронці. Попередня версія, що сталося коротке замикання обігрівача.
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"Причини та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи."
Позор таким депутатам - фейкометам
не понимаю глума, это же не враги, а свои, старики
убило ещё двоих людей.
КОГДА РАЗРЕШАТ ЛЕГАЛЬНО ОТКЛЮЧАТЬСЯ ОТ ЭТОЙ "УСЛУГИ" ?
сиділи в своїх кабінетах і вмикали опалення коли їм захочеться.
Нездатні навести лад - марш на біржу праці.
На їхні місця прийдуть толкові менеджери.
Згоден, кожного року одне і теж - у людей істерика, потім 15.10 включають, потім ще 2 неділі "ташкент".
Тут даремно змагатися. Потрібні системи опалення з більш гнучким графіком використанні, індивідуальним.
нелюди.
Отопление в частной квартире должен включать ХОЗЯИН КВАРТИРЫ.
А не ворюга-функционер.
Центральне опалення дісталося, як радянська спадщина в будинках, які навіть не проектувалися під індивідуальне опалення. Це ціла галузь, в якій задіяна маса народу, а керівникам до рук липне маржа. Просто це питання не вирішується.
По-перше, якщо до будинку і підведений газ то, його обсяги розраховані виключно на споживання в газових плитах і подекуди газових колонках. Там фізично не можливо забезпечити обсяги газу достатнього для індивідуального опалення квартир.
По-друге, та сама проблема з споживанням електроенергії. Будинки спроектовані під використання десятка ламп, холодильника, телевізора та пральної машини. Електропроводка в самому будинку і трансформаторі до якого підключено будинок не розраховані на споживання додаткових потужностей. Мікрохвильовка і бойлер вже створюють додаткові проблеми.
Для індивідуального опалення необхідно вирішувати питання на рівні міста. І це, якщо є звідки взяти додатковий газ чи електроенергію. Бо, новобудови вже створили тисячі нових споживачів.
А газ УЖЕ потребляется с учётом обогрева квартир.
Так что не надо дешёвой пропаганды.
В 2005 году работала норма закона, позволявшая отключаться от центрального отопления, и люди отключались ЦЕЛЫМИ КВАРТАЛАМИ.
Потому что они хотят экономить, хотят сами решать, сколько тепла им надо
в данный момент. Когда госмашина увидела уменьшение коммуналки, то спохватилась, и запретила отключение.
ЭТО ВОПРОС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БАБЛА.
Де, вам легко поміняти проводку, і якщо можна вкажіть де ви особисто її вже міняли?
Ну, якщо, особисто ви вважаєте що, "газ УЖЕ потребляется" то, я ще більше починаю поважати свого малого. Перша десятка найбагатших людей споживає всілякі блага тож, для задоволення ваших потреб цього мабуть теж досить.
Витрата газу в газовій плиті становить 3-4 кубометри на місяць. Якщо у вас встановлена газова колонка для підігріву води то, вона може споживати до 40-50 кубів газу на місяць. А газовий котел споживає до 500-600 кубів на місяць.
Розрахунок підветення газу має робитися по максимальних показниках, аби в зимку в пік морозів ви не висадили в повітря будинок. Але ми візьмемо в середньому 550 кубів газу на місяць для однієї квартири. В середньому хрущоба містить до 100 квартир, отже вам потрібно збільшити прокачку газу до будинку з 400 кубометрів до 55000 кубометрів на місяць. В 137 разів!
А тепер, підіть подивіться на газову трубу, яка підходить до вашого будинку і трохи подумайте для початку. А потім пройдіть до найближчого ГРП, яке подає газ на ваш та декілька сусідніх будинки.
А краще було в школі ходити на уроки, а не за туалетом пиво пити.
Перше, що я роблю, зайшовши з вулиці, це вмикаю газову плиту,
щоб у квартирі стало тепліше.
І так роблять мільйони людей.
То ж газ УЖЕ спалюється з урахуванням обігріву.
Чомусь при Ющенку вистачало і мереж, і проводки, і газу, і електрики.
При Ющенку відключатись було можна - офіційно і без проблем.
А комуналка сплачувалась як рядовий платіж.
2-х кімнатна квартира відрізняється від 3-х кімнатної не тільки за площею, а й за плануванням. Крім того має значення кутові кімнати чи в середені будинку. Квартири в середені будинку будуть споживати явно менше газу ніж кутові і різниця буде значна. При централізованому опаленні і квартирі в середені будинку з південної сторони мій малий по квартирі в трусах ходить, чого не скажеш про кутову квартиру, яка має північно-західну орієнтацію. Це теж з досвіду.
А сын Юра давано в Германии....
Не понятно только, как можно опять разгонять политику даже на такой трагической новости? "Местная власть загнана в тупик". Серьёзно? А в прошлом году отопление чисто 15 октября включали? Лично я бы тоже хотел сэкономить 3,5 куска, если погодные условия позволяют! Да, иногда приходится включать обогреватель. И что? Главное, не ночью и не в тройник. Чтобы в случае чего, не проспать пожар.