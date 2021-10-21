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Турецька сторона поки не інформувала наші дипустанови про факт затримання українця за підозрою в шпигунстві, - речник МЗС Ніколенко

Турецька сторона поки не інформувала наші дипустанови про факт затримання українця за підозрою в шпигунстві, - речник МЗС Ніколенко

Генеральне консульство України в Стамбулі перевіряє інформацію про затримання групи осіб за підозрою в шпигунстві, серед яких може бути громадянин України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона поки що не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що за дорученням Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, щоб перевірити цю інформацію, з'ясувати місцеперебування українського громадянина й деталі справи, отримати дозвіл на його відвідування консулом.

Турецьке видання Hurriyet повідомило, що в Туреччині заарештували шістьох осіб за підозрою в політичному та військовому шпигунстві, серед них громадяни РФ, Узбекистану та України.

Також читайте: Один із шістьох заарештованих у Туреччині російських шпигунів - громадянин України Єфрим

Автор: 

затримання (4350) МЗС (4159) Туреччина (3605) Ніколенко Олег (365)


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В ОРДЛО таких "українців" вистачає. Але не погано було б,якщо турки затримали одного із них. Видати Україні оного "рыцаря плаща и кинжала" Турція,скоріше за все,відмовиться,то й і хрен із ним,нехай сидить на турецькій кічі.
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21.10.2021 10:53 Відповісти
Ну значит не Украина его послала. Пусть арестовывают
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21.10.2021 10:59 Відповісти
Если он из ДНР, то он весьма номинальный украинец. Я бы таким и зарубежные паспорта с гербом Украины не выдавал и пенсию не платил.
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21.10.2021 12:04 Відповісти
Піде в турецький "обмінний фонд", може когось з татар виміняють.
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21.10.2021 12:27 Відповісти
Крысчанин?
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21.10.2021 12:57 Відповісти
 
 