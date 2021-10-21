Турецька сторона поки не інформувала наші дипустанови про факт затримання українця за підозрою в шпигунстві, - речник МЗС Ніколенко

Генеральне консульство України в Стамбулі перевіряє інформацію про затримання групи осіб за підозрою в шпигунстві, серед яких може бути громадянин України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона поки що не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що за дорученням Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, щоб перевірити цю інформацію, з'ясувати місцеперебування українського громадянина й деталі справи, отримати дозвіл на його відвідування консулом.

Турецьке видання Hurriyet повідомило, що в Туреччині заарештували шістьох осіб за підозрою в політичному та військовому шпигунстві, серед них громадяни РФ, Узбекистану та України.

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