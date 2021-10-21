Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині найманця РФ, який намагався оформити пенсію. ФОТО
Контррозвідники СБУ затримали в Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Встановлено, що затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
За інформацією СБУ, до лав бойовиків він приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.
Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Заходи з викриття і затримання колишнього бойовика проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області.
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1) более отмороженных в качестве пушечного мяса и оно к этому времени почти повыбито
2) в качестве обслуживающего персонала . принеси-подай
хотя безусловно вступив в апальчение в боевом 15-ом невозможно было ни разу не попасть на передовую
То что мы имеем не солидарная пенсия а типичное воровство поддерживаемое руководством Украины.
Я тоже не смогу получать укр и нем пенсию. Да и не нужно, пусть подавятся этими копейками.
А так будет подсказка, когда свой словесный понос набиваете на клавиатуре.