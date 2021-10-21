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Новини Агресія Росії проти України
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Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині найманця РФ, який намагався оформити пенсію. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали в Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

За інформацією СБУ, до лав бойовиків він приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Також дивіться: Контррозвідники СБУ затримали найманця РФ, який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Заходи з викриття і затримання колишнього бойовика проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області.

Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині найманця РФ, який намагався оформити пенсію 01
Фото: сайт СБУ

Автор: 

бойовик (3414) контррозвідка (470) СБУ (12915)


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Топ коментарі
+47
скоро обнаглеют и станут ездить в военкоматы оформлять УБД
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21.10.2021 10:15
+38
что ни коллаборант - то технику обслуживал...
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21.10.2021 10:12
+33
Кармілец повернувся!
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21.10.2021 10:14
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что ни коллаборант - то технику обслуживал...
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21.10.2021 10:12 Відповісти
Ну почему? Еще на блок-посту стоял, шлагбаум открывал, кашу варил-деток кормил!
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21.10.2021 10:24 Відповісти
Ага. Свинцом
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21.10.2021 10:35 Відповісти
Коли СБУ припинить кришувати мафію яка оформлює пенсії мешканцям ОРДЛО за 30% від суми? Наприклад людина кілька років не отримувала пенсію і в неї назбиралась велика сума, мафія пропонує оформити всі документи без фізичного приїзду в Україну пенсіонера і це коштує 30% від суми. В цих схемах задіяні працівники Пенсійного фонду, банківські працівники, чиновники та СБУ! Людину фіктивно прописують в селах біля лінії зіткнення без приїзду в Україну, тобто фактично займаються службовим подлогом документів, а потім на підставі цієї фейкової прописки/реєстрації оформлюють пенсію! Коли цей бардак припиниться? Хто в СБУ кришує цю мафію та заробляє на цьому? Баканов? Накуй Баканова!
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21.10.2021 11:05 Відповісти
лИгор, а що ти для цього зробив, пиши заяву в ДБР, НАБУ, СБУ, ОП, ОГП, ОБСЄ, ООН, і Лігу сексуальних меншин
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21.10.2021 12:46 Відповісти
От і ліга сексменшин підтягнулась, теж негодує.
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21.10.2021 12:53 Відповісти
лИгор, ти ж там головний, тобі краще знати
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22.10.2021 11:15 Відповісти
частично так и есть . из за невысокого боевого потенциала россияне местное быдло используют :
1) более отмороженных в качестве пушечного мяса и оно к этому времени почти повыбито
2) в качестве обслуживающего персонала . принеси-подай
хотя безусловно вступив в апальчение в боевом 15-ом невозможно было ни разу не попасть на передовую
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21.10.2021 10:28 Відповісти
обслуживал - пушку заряжал - нивинаватаяя
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21.10.2021 11:37 Відповісти
Еще один кандидат на премию Дарвина.
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21.10.2021 10:13 Відповісти
Боярышник творит дива.
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21.10.2021 10:14 Відповісти
Кармілец повернувся!
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21.10.2021 10:14 Відповісти
скоро обнаглеют и станут ездить в военкоматы оформлять УБД
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21.10.2021 10:15 Відповісти
Наверное, у других же получалось раз поехал после скольких лет.
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21.10.2021 10:23 Відповісти
З боку здавалося, що він думає. Насправді в його голові бігав самотній тарган, і голосив: «Що робити-то, що робити ?!»
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21.10.2021 10:16 Відповісти
А не пора ли завязывать с пенсиями сепарам? Сколько они отчисляют в ПФ, столько им и возвращать в виде пенсий....
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21.10.2021 10:19 Відповісти
до тех пор, пока будет солидарная пенсионная система. У большинства из них были немаленькие зарплаты, соответственно и пенсия недурственная намечалась. Был смысл рискнуть. Более того, тот факт что его задержали, не отменяет его право на получение пенсии. И он её будет получать, можете быть уверены.
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21.10.2021 10:46 Відповісти
Я от нескольких человек слышал что они не работают,а им рисуют подземный стаж

То что мы имеем не солидарная пенсия а типичное воровство поддерживаемое руководством Украины.
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21.10.2021 10:59 Відповісти
А бабки ты на базаре слышал что говорят?
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21.10.2021 14:56 Відповісти
Ще і в стаж зарахують "роботу" на окупантів, причому рік за два або і за три.
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21.10.2021 11:04 Відповісти
Не прошел Украинизацию Украины наслушался Ольги **********,типа биндеровцы напала на Украину с целью Украинизации Украины...так кажись Лавров трындел в 2014 году
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21.10.2021 10:20 Відповісти
а те шо уже 7 лет получают, чем лучше этого сепара?
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21.10.2021 10:21 Відповісти
Ишь ты! Пенсию оно захотело. Хер тебе в рот, два в уме, а не пенсия
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21.10.2021 10:21 Відповісти
Дамбасюра захотів пензію. А про що думав раніше?
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21.10.2021 10:23 Відповісти
Я пенсионного возраста не могу себе оформить пенсию,а сепарам можно, ******!!!
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21.10.2021 10:24 Відповісти
Почему не можете?
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21.10.2021 10:26 Відповісти
Разные причины, но в в основе нежелание платить украинцам . Приходится добиваться через суды

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21.10.2021 11:02 Відповісти
Имея нужный стаж и т.д , проживая в Украине, не хотят оформлять пенсию?
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21.10.2021 12:45 Відповісти
Решил потрындеть?
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21.10.2021 14:58 Відповісти
Может по той причине что проживает и работает в Чехии. Хитрожопый хочет получать пенсию и работать.
Я тоже не смогу получать укр и нем пенсию. Да и не нужно, пусть подавятся этими копейками.
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21.10.2021 11:09 Відповісти
Счас смотрю в Ютьюбе документальное кино...Зачем Сралин ликвидировал Михаила Фрунзе... Так Сралин ликвидацию соперников начал еще в октябре 1921 года,убрав чЛенина из Москвы на дачу в Горки...,где мавзолейный и сдох в январе 1924 года...,а Фрунзе Сралин завалил в 1925 году...
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21.10.2021 10:26 Відповісти
В основном с помощью медперсонала, которые делали уколы ярым большевикам
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21.10.2021 10:37 Відповісти
Кирова ликвидировали выстрелом...видать в Питере с Новичками было туго
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21.10.2021 10:42 Відповісти
капец просто..., да они стадами сюда ездят и за пенсией и за выплатами разными, а некоторые умудряются оформить даже убд..., а тут сбу наконец-то проснулось и поймало... аж 1-ну штуку
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21.10.2021 10:32 Відповісти
Мне до пенсии еще 13 лет пахать,так что про эту подачку могут пока не заморачиваться...,Зелемойские ее и отменить от слова СОВЕМ... типа в Турборежиме АРА Хама...и прочих новых спикеров зРады....Весело живем короче
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21.10.2021 10:38 Відповісти
Время пролетит очень быстро. Только недавно отмечали 2000 ,а сейчас уже....
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21.10.2021 11:04 Відповісти
Вы в датах совсем запутались. Определитесь и запишите на бумажке год рождения, когда служили, сколько лет детям и их количество. А то время от времени вы молодеете или стареете.
А так будет подсказка, когда свой словесный понос набиваете на клавиатуре.
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21.10.2021 11:23 Відповісти
Типичный порохобот
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21.10.2021 15:00 Відповісти
Так в лікарнях вже давно оформляють собі групи.
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21.10.2021 10:57 Відповісти
СБУ - монстриллы! Дедуган приехал пенсию оформить, а его схватили. Целая спецоперация! Интересно, вертолеты и БТРы привлекали?
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21.10.2021 10:59 Відповісти
це не дєдуган, це ворог, який зрадив свою державу, а тепер приперся до неї пенсію оформлювати, а російський паспорт є? так рассєюшка чому пенсії не дає, чи хочеться і там і тут!?
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21.10.2021 11:50 Відповісти
Я и не возражаю. Сепар? - в тюрьму, однозначно! Бесит этот победный PR СБУ! Обычная рутинная работа: сработала база, приехала СБУ и оформила сепара. Победа? СБУ работает в поте лица? Могли и не приехать? Могли и не оформить? О чем статья?
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21.10.2021 12:12 Відповісти
Какая им пенсия? они балалайкостан звали , пусть едут туда и там оформляют, , поэтому мне плевать на их судьбу ,они ж наплевали на мою страну
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21.10.2021 11:06 Відповісти
Сепар,помни!Тебя ждут в СБУ!
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21.10.2021 11:44 Відповісти
дадут условный срок, пенсию назначат по любому (террористы тоже имеют право на пенсию), а потом обменяют. И будет этот террорист раз в три месяца ездить через КВПП за пенсией, или вообще раз в три года за пенсионной карточкой.
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21.10.2021 12:08 Відповісти
А пенсія від хунти не скрєпно...
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21.10.2021 12:13 Відповісти
Вся шваль прётся к хунте за бабками. Кумовья моей сестры с Макеевки, сепары ещё те, кум даже работал в ,,министерстве угольной промышленности днр". Но за пенсией в Украину, используют разные схемы, чтобы денег с Украины достать. Сыночку своему, квартиру в Киеве купили, при этом ненавидят Украину. Вот как так? Шо у тварюк в голове?
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21.10.2021 12:19 Відповісти
Ну повний абсурд ворог який воює проти Украіни хоче отримувати украінську пенсію я впевнений що таких сотні якщо не тисячі ,а скільки ще мертвих душ отримують ? ось куди йдуть кошти платників податків ,сепари отримують дві пенсіі невже вони хочуть від однієі відмовитись ? наведіть лад в пенсійному забезпечені.
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21.10.2021 12:52 Відповісти
+100%
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21.10.2021 13:24 Відповісти
На юго-востоке таких процентов 97-98.Урод на уроде и уродом поганяет.И все при этом любят кацапов и ненавидят Украину.Но твари в кацапстан не валят при этом.И спутником не хотят ширятся,ждут американский Пфайзер и Модерну.Проклятое стадо,коллаборанты и иуды.
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21.10.2021 13:23 Відповісти
благодаряь этому долбодятелу Зеленскому , скоро всё пророссийское дерьмо вернётся в Укаину!
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21.10.2021 13:42 Відповісти
Еще один типичный порохобот. Не хорошо дядя ругаться.
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21.10.2021 15:05 Відповісти
На гіляку.
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21.10.2021 14:33 Відповісти
 
 