НАТО планує ухвалити нову стратегію захисту від будь-якого потенційного нападу РФ з декількох напрямків, - Reuters

Міністри оборони НАТО мають намір узгодити новий генеральний план для захисту від будь-якого потенційного нападу Росії на кількох напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters із посиланням на дипломатів і офіційних осіб.

Міністерська зустріч НАТО відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі. Ця конфіденційна стратегія виходить за межі існуючих регіональних планів оборони і спрямована на підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтійського та Чорного морів, можливо, включно з ядерною зброєю, зламом комп'ютерних мереж або з космосу.

Офіційні особи і дипломати заявляють, що така атака не є неминучою. Росія заперечує будь-які військові наміри і заявляє, що саме НАТО ризикує дестабілізувати Європу такими приготуваннями.

Але офіційні особи США, дипломати НАТО і колишні офіційні особи кажуть, що "Концепція стримування та оборони в євроатлантичному регіоні" - і її стратегічний план реалізації - необхідні, оскільки Росія розробляє сучасні системи озброєнь і розміщує війська і техніку ближче до кордонів союзників.

"Якщо у вас виникне такий серйозний конфлікт, він вимагатиме активності на всій території операцій. Різні речі можуть відбуватися одночасно, і це дійсно потребує цілісного планування", - сказав високопоставлений урядовий чиновник США.

Генерал у відставці Бен Ходжес, який командував військами США в Європі з 2014 по 2017 рік, сказав, що сподівається, що стратегічний план призведе до більшої узгодженості в колективній обороні НАТО, що означатиме більше ресурсів для Чорноморського регіону.

"Для мене це більш ймовірна гаряча точка, ніж Балтія", - сказав Ходжес, зазначивши меншу кількість великих союзників, таких як Великобританія та Франція, з сильною присутністю в Чорному морі, а Туреччина більше зосереджена на конфлікті в Сирії.

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