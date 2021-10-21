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НАТО планує ухвалити нову стратегію захисту від будь-якого потенційного нападу РФ з декількох напрямків, - Reuters

НАТО планує ухвалити нову стратегію захисту від будь-якого потенційного нападу РФ з декількох напрямків, - Reuters

Міністри оборони НАТО мають намір узгодити новий генеральний план для захисту від будь-якого потенційного нападу Росії на кількох напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters із посиланням на дипломатів і офіційних осіб.

Міністерська зустріч НАТО відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі. Ця конфіденційна стратегія виходить за межі існуючих регіональних планів оборони і спрямована на підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтійського та Чорного морів, можливо, включно з ядерною зброєю, зламом комп'ютерних мереж або з космосу.

Офіційні особи і дипломати заявляють, що така атака не є неминучою. Росія заперечує будь-які військові наміри і заявляє, що саме НАТО ризикує дестабілізувати Європу такими приготуваннями.

Але офіційні особи США, дипломати НАТО і колишні офіційні особи кажуть, що "Концепція стримування та оборони в євроатлантичному регіоні" - і її стратегічний план реалізації - необхідні, оскільки Росія розробляє сучасні системи озброєнь і розміщує війська і техніку ближче до кордонів союзників.

"Якщо у вас виникне такий серйозний конфлікт, він вимагатиме активності на всій території операцій. Різні речі можуть відбуватися одночасно, і це дійсно потребує цілісного планування", - сказав високопоставлений урядовий чиновник США.

Генерал у відставці Бен Ходжес, який командував військами США в Європі з 2014 по 2017 рік, сказав, що сподівається, що стратегічний план призведе до більшої узгодженості в колективній обороні НАТО, що означатиме більше ресурсів для Чорноморського регіону.

"Для мене це більш ймовірна гаряча точка, ніж Балтія", - сказав Ходжес, зазначивши меншу кількість великих союзників, таких як Великобританія та Франція, з сильною присутністю в Чорному морі, а Туреччина більше зосереджена на конфлікті в Сирії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать підтримувати НАТО і стримувати спроби РФ домінувати в регіоні Чорного моря, - глава Пентагону Остін

Автор: 

НАТО (6509) росія (65856)


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Поки кацапи не завоюють Україну такого не буде.
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21.10.2021 10:29 Відповісти
План зеленского и шефира ,при нападении РФ из любых направлений ,переехать в квартиры в Лондоне
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21.10.2021 10:32 Відповісти
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21.10.2021 10:33 Відповісти
Членам НАТО, даже Венгрии с ее ********, ничего не угрожает. А вот как это касается Украины, это еще вопрос. Ну не хотят прокремлевские политики в ЕС и НАТО, чтобы Украина и Грузия стали членами альянса
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21.10.2021 10:37 Відповісти
Очередное НАТОвское лицемерие. "Нападение России" на КОГО? На членов НАТО? Ну так в РФ не дураки. Они только на слабых и беззащитных нападают.
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21.10.2021 10:57 Відповісти
нападать на слабших це не "не дураки".. це набагато ниціше. шоб напасти на слабшого може тільки ниций трусливий жлоб...
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21.10.2021 10:59 Відповісти
 
 