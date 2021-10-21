Спад нової хвилі COVID-19 почнеться, в кращому випадку, не раніше січня, - "слуга народу" Радуцький
В Україні прогнозували пік коронавірусу на середину листопада. Однак він може настати раніше.
Про це повідомив у коментарі РБК-Україна глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький ("СН"), передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в деяких регіонах "червоної" зони втричі збільшилася кількість вакцинацій на день. Він вважає, якщо така тенденція продовжиться, "то може і весняної хвилі не буде".
"Пік прогнозували на середину листопада, але з огляду на цифри, які бачимо зараз, боюся, що він настане навіть раніше. Спираючись на статистику минулих хвиль пік, спад почнеться не раніше січня, в кращому випадку", - повідом він.
Радуцький додав, що вакцини вистачить, за даними МОЗ, середній залишок на складах приблизно 10 млн доз і поставки не припиняються.
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