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Новини Коронавірус і карантин
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Спад нової хвилі COVID-19 почнеться, в кращому випадку, не раніше січня, - "слуга народу" Радуцький

Спад нової хвилі COVID-19 почнеться, в кращому випадку, не раніше січня, -

В Україні прогнозували пік коронавірусу на середину листопада. Однак він може настати раніше.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький ("СН"), передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в деяких регіонах "червоної" зони втричі збільшилася кількість вакцинацій на день. Він вважає, якщо така тенденція продовжиться, "то може і весняної хвилі не буде".

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"Пік прогнозували на середину листопада, але з огляду на цифри, які бачимо зараз, боюся, що він настане навіть раніше. Спираючись на статистику минулих хвиль пік, спад почнеться не раніше січня, в кращому випадку", - повідом він.

Радуцький додав, що вакцини вистачить, за даними МОЗ, середній залишок на складах приблизно 10 млн доз і поставки не припиняються.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Всплыло дерьмо, которое мало того, что всё просрало, так ещё и наварилось на этом. Вакцинироваться надо было летом, но никто образовательной работой не занимался, все бабки пилили и жопы на островах грели.
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21.10.2021 10:38
+2
Обещали в ноябре, определитесь там или методички разные?
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21.10.2021 11:31
+1
все в Борис!!!
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21.10.2021 10:34
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все в Борис!!!
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21.10.2021 10:34 Відповісти
В Борисі вже залечили до смерті дружину колишнього міністра МОЗ Україна Квіташвілі. Радуцький не медик, він фізкультурник, потрібно міняти Радуцького на реального медичного фахівця з досвідом роботи в західній системі медицини, такого як Супрун.
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21.10.2021 10:50 Відповісти
Всплыло дерьмо, которое мало того, что всё просрало, так ещё и наварилось на этом. Вакцинироваться надо было летом, но никто образовательной работой не занимался, все бабки пилили и жопы на островах грели.
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21.10.2021 10:38 Відповісти
дело утопающих
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21.10.2021 10:40 Відповісти
Короче план вакцинации у офшорных ********* таков: сделать по 30тыс заболевших в день, и те кто засцит подохнуть от ковида - побегут на вакцинацию. Таким образом, за 2 мес умрет минимум 30 тыс человек, зато колличество вакцинированных увеличится на 5-7млн человек. Шах и мат здравый смысл.
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21.10.2021 10:52 Відповісти
Обещали в ноябре, определитесь там или методички разные?
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21.10.2021 11:31 Відповісти
Беда, беда с математикой.... Такими темпами, через 8 дней больше 40000. в сутки будет...
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21.10.2021 12:09 Відповісти
Так якийся ж "ДЄЯТЕЛЬ" казав два дні тому що "СПАД ПОЧНЕТЬСЯ З СЕРЕДИНИ ЛИСТОПАДА".

То кому вірити?
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21.10.2021 12:49 Відповісти
"Ясновідящій" чи що...
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21.10.2021 12:54 Відповісти
З його слів пік буде через тиждень, а спад не раніше січня. З логікою він не дружить. Тому що після піку завжди йде спад, див. графік попередньої хвилі. А якщо все таки пік буде в січні і після нього почнеться спад, то з таким темпом зростання, як зараз, буде кожний день по 100 тисяч нових хворих.
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21.10.2021 17:07 Відповісти
 
 