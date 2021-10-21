УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12535 відвідувачів онлайн
Новини Помер нардеп Поляков
3 336 15

Комітет Ради отримав документи про відсторонення "слуги народу" Третьякової від засідань

Комітет Ради отримав документи про відсторонення

Комітет Ради з питань Регламенту отримав документи для розгляду питання про відсторонення голови Комітету з питань соцполітики, "слуги народу" Галини Третьякової від п'яти засідань через її висловлювання про смерть народного депутата Антона Полякова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Глава регламентного комітету Сергій Кальченко заявив: "Відповідні документи надійшли 19 жовтня ввечері".

Нардеп додав, що члени комітету не встигли розглянути це питання на засіданні в середу.

Також читайте: "Слуга народу" Третьякова про смерть Полякова: Мені дорікають, що я ненавиджу людей, але це не так. Лао-цзи писав - не займайся помстою, а чекай, коли ворог пропливе повз тебе

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

ВР (15022) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
вот это наказание так наказание...жиробасина на месяц на Мальдивы умотает )
показати весь коментар
21.10.2021 10:37
+6
Зеленский привёл в ВР немало интересных нардепов в своей партии "Слуга народа". Это и насильник Иванисов, и совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения Трухин, и заискивающий перед Лукашенко ватник Шевченко, и утверждавший, что ковида нет Камельчук, и бредящую путчами Богуцкую, и абсолютно безнравственную Третьякову, которая рассказывала о том, что у малоимущих украинцев низкосортные дети, и вечно врущий Арахамия, который легко оскорбляет украинцев, и наркоман Юрченко, который до похода в ВР был известен, как вор 4-ех бутылок пива в магазине, а в ВР получил от НАБУ подозрение в коррупции, и анал-табу Яременко, и "голубой воришка" Клочко, чьи родственники начали скупать землю, дома и квартиры в больших количествах после того, как он стал депутатом, и Безуглая, которая стала эталоном ВР по лжи, тупости и подхалимству к Зеленскому, и многие другие схемщики, идиоты, наркоманы, корабельные сосны, аферисты, лжецы, коррупционеры и лоббисты олигархов.
показати весь коментар
21.10.2021 10:44
+4
Нееее, надо завести за здание ВР и таво...
В общем, патронов не жалеть !!!
показати весь коментар
21.10.2021 10:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот это наказание так наказание...жиробасина на месяц на Мальдивы умотает )
показати весь коментар
21.10.2021 10:37 Відповісти
Нееее, надо завести за здание ВР и таво...
В общем, патронов не жалеть !!!
показати весь коментар
21.10.2021 10:38 Відповісти
Одним ворогом буде менше.
показати весь коментар
21.10.2021 10:43 Відповісти
Зеленский привёл в ВР немало интересных нардепов в своей партии "Слуга народа". Это и насильник Иванисов, и совершивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения Трухин, и заискивающий перед Лукашенко ватник Шевченко, и утверждавший, что ковида нет Камельчук, и бредящую путчами Богуцкую, и абсолютно безнравственную Третьякову, которая рассказывала о том, что у малоимущих украинцев низкосортные дети, и вечно врущий Арахамия, который легко оскорбляет украинцев, и наркоман Юрченко, который до похода в ВР был известен, как вор 4-ех бутылок пива в магазине, а в ВР получил от НАБУ подозрение в коррупции, и анал-табу Яременко, и "голубой воришка" Клочко, чьи родственники начали скупать землю, дома и квартиры в больших количествах после того, как он стал депутатом, и Безуглая, которая стала эталоном ВР по лжи, тупости и подхалимству к Зеленскому, и многие другие схемщики, идиоты, наркоманы, корабельные сосны, аферисты, лжецы, коррупционеры и лоббисты олигархов.
показати весь коментар
21.10.2021 10:44 Відповісти
100%!!!!!
показати весь коментар
21.10.2021 12:13 Відповісти
Ну ляпала жиночка языком,большое дело,человека и его профпригодность нужно судить по делам,а не словам,вот переписыватель российских законов и обожатель лукашенки и его методов правления гетьманович явно должен быть вышвырнут с должности главкомитета.
показати весь коментар
21.10.2021 10:53 Відповісти
она не жиночка, а депутат верховной рады Украины, а в остальном правильно
показати весь коментар
21.10.2021 10:57 Відповісти
Все правильно, про низкосортных детей? А может эту жиночку (депутата верховной рады Украины) послом на родину Лао-цзы?, как в запоребрике с няш-мяш поступили?!
показати весь коментар
21.10.2021 11:07 Відповісти
Женоподобная особь.
показати весь коментар
21.10.2021 11:08 Відповісти
вже дватижня ьються щоб цю потвору відсторонити від 5и засідань- її позбавляти мандату депутата треба-
показати весь коментар
21.10.2021 11:04 Відповісти
Треба ж "потовкти воду в ступі" до якогось нового зашквару щоб забулося.
показати весь коментар
21.10.2021 11:11 Відповісти
Відсторонення від засідань - це коли вона щось там порушила в залі, а вона дискредититувала себе як депутата, як людину і таку мають виключити з комітету, а можливо і з депутатів, а не відсторонювати на 5 днів від засідань.
показати весь коментар
21.10.2021 11:17 Відповісти
По меншій мірі виключитм із фракції.
показати весь коментар
21.10.2021 12:55 Відповісти
Наказание кстати серьёзное.... Это же , как таможенника отстранили от дежурства. Предоставляете, сколько она не дополучит?
показати весь коментар
21.10.2021 11:50 Відповісти
ссаной тряпкой ее надо гнать из депутатов
показати весь коментар
21.10.2021 12:22 Відповісти
 
 