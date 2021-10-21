Громадяни, які мають заборгованість з оплати ЖКГ, можуть оформити субсидію, уклавши договір про реструктуризацію, - Мінсоцполітики

Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, також можуть оформити субсидію за реструктуризації боргу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

"Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Водночас житлова субсидія призначається у випадку наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що з питання укладення зазначеного договору споживачам потрібно звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг. У відомстві наголошують, що якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

"Таким чином, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії", - йдеться в повідомленні.

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