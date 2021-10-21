Громадяни, які мають заборгованість з оплати ЖКГ, можуть оформити субсидію, уклавши договір про реструктуризацію, - Мінсоцполітики
Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, також можуть оформити субсидію за реструктуризації боргу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
"Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Водночас житлова субсидія призначається у випадку наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Зазначається, що з питання укладення зазначеного договору споживачам потрібно звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг. У відомстві наголошують, що якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.
"Таким чином, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії", - йдеться в повідомленні.
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для получения сертификата нужно отстоять километровые очереди на прививку
отстоять очередь на запись в врачу
отстоять очередь в поликлинике среди больных к семейному врачу,если он еще работает
во тогда вам может быть и улыбнется счастье субсидии
в общем страна дураков
До зими не готувались.
Батареї скрізь холодні,
Й ціни гавкають сьогодні.
А вони людям "втирають",
Що запаси газу мають...
Там чужого ж половина,
Знає навіть вже й дитина.
Та й вугілля дуже мало
Десь на ТЕЦах і не стало,
Бо мета в цих брехунів,
Брати знову в дикунів.
До росії нас вертають,
В їх обійми нас штовхають.
А цим літом гроші наші,
Вбухали у бітум Раші.
Замість газу бітум брали,
Й наші шахти руйнували.
Ось така фігня малята,
Це ж зробили ви - ягнята!
20.10.2021
Анатолій Березенський
Сцуки, ой, слуги, когда ж вы нажрётесь, наконец???!!!