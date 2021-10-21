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Новини
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Громадяни, які мають заборгованість з оплати ЖКГ, можуть оформити субсидію, уклавши договір про реструктуризацію, - Мінсоцполітики

Громадяни, які мають заборгованість з оплати ЖКГ, можуть оформити субсидію, уклавши договір про реструктуризацію, - Мінсоцполітики

Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, також можуть оформити субсидію за реструктуризації боргу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

"Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Водночас житлова субсидія призначається у випадку наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що з питання укладення зазначеного договору споживачам потрібно звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг. У відомстві наголошують, що якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

"Таким чином, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Борги із ЖКГ не є перешкодою для отримання субсидії, - Немчінов

Автор: 

ЖКГ (267) заборгованість (265) субсидія (1071) Міністерство соціальної політики (1272)


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Топ коментарі
+8
А списать им как Фирташу и Ахметову можно?
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21.10.2021 10:44
+4
Какие задолженности? Цены на услуги ЖКХ снижены вдвое от уровня 19-го года! ЗП учителей 4000 долларов. Медики тоже с жиру бесятся.
Не?
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21.10.2021 10:41
+3
падлы, загнали людей в нищету и долги, а теперь еще и тролят
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21.10.2021 10:51
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Какие задолженности? Цены на услуги ЖКХ снижены вдвое от уровня 19-го года! ЗП учителей 4000 долларов. Медики тоже с жиру бесятся.
Не?
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21.10.2021 10:41 Відповісти
А списать им как Фирташу и Ахметову можно?
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21.10.2021 10:44 Відповісти
Не перегибай!)
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21.10.2021 11:44 Відповісти
для получения субсидии нужно сначала иметь сертификат от короновируса,
для получения сертификата нужно отстоять километровые очереди на прививку
отстоять очередь на запись в врачу
отстоять очередь в поликлинике среди больных к семейному врачу,если он еще работает
во тогда вам может быть и улыбнется счастье субсидии

в общем страна дураков
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21.10.2021 10:46 Відповісти
Вы забыли добавить такой пункт, как - выжить!
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21.10.2021 11:47 Відповісти
ну тогда счастье не улыбнулось
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21.10.2021 11:51 Відповісти
падлы, загнали людей в нищету и долги, а теперь еще и тролят
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21.10.2021 10:51 Відповісти
Ну а как ты хотел? Все таки это юмористическое шоу Квартала 95. Хоть поржем
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21.10.2021 11:45 Відповісти
Отопление в Киеве подорожает более чем в полтора раза: теперь за 1 Гкал тепла придется платить 2876 грн. Для сравнения, в 2020-м - было 1654 грн. Таким образом, за год рост тарифов составил почти 74%. Усі пам*ятають, як Зіленскі волав "Опалення дорожчати не буде" Брехня на брехні © твиттер
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21.10.2021 11:10 Відповісти
Просто замечательно
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21.10.2021 11:14 Відповісти
"Слуги" знову забрехались
До зими не готувались.
Батареї скрізь холодні,
Й ціни гавкають сьогодні.

А вони людям "втирають",
Що запаси газу мають...
Там чужого ж половина,
Знає навіть вже й дитина.

Та й вугілля дуже мало
Десь на ТЕЦах і не стало,
Бо мета в цих брехунів,
Брати знову в дикунів.

До росії нас вертають,
В їх обійми нас штовхають.
А цим літом гроші наші,
Вбухали у бітум Раші.

Замість газу бітум брали,
Й наші шахти руйнували.
Ось така фігня малята,
Це ж зробили ви - ягнята!
20.10.2021
Анатолій Березенський
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21.10.2021 11:13 Відповісти
А ничего, что для того, чтобы заключить договор о реструктуризации, то надо сразу внести 50% от суммы всей задолженности? Если людям нечем платить ежемесячную плату, то откуда у них возьмутся деньги, чтобы покрыть половину долга, который копился месяцами, а то и годами?

Сцуки, ой, слуги, когда ж вы нажрётесь, наконец???!!!
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21.10.2021 14:02 Відповісти
 
 