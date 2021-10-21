УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12535 відвідувачів онлайн
Новини
6 352 18

Мінкультури України поповнило список загрозливих для нацбезпеки осіб ще 14 російськими акторами

Мінкультури України поповнило список загрозливих для нацбезпеки осіб ще 14 російськими акторами

Міністерство культури і інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло ще чотирнадцять російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли: російські актори Сергій Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Володимир Ільїн, Олексій Кравченко, Євген Кузьмін, Олександр Марушев, Андрій Терентьєв, Микита Терентьєв, Світлана Терентьєва, Гліб Темнов, Олексій Червяков, Олена Чижова і Андрій Шаповал.

Таким чином, на цей момент в цьому переліку  227 осіб.

Також читайте: У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн

Автор: 

актор (144) заборона (1460) кіно (964) Міністерство культури (761) росія (65856)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
не знаю таких актёров, но меня больше беспокоят сериалы которые крутят по каналу Украина. Эта русскоязычная полова разжижает мозги моих несчастных сограждан
показати весь коментар
21.10.2021 10:59
+11
навіщо відфільтровувати кожен шматок лайна окремо?
тут вони не потрібні всі скопом
показати весь коментар
21.10.2021 10:56
+6
Кто все эти люди?
показати весь коментар
21.10.2021 11:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.10.2021 10:48 Відповісти
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: российские актеры Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал. Источник:

Отлично. Знать бы еще, кто это нахрен такие…
показати весь коментар
21.10.2021 10:49 Відповісти
Актёры которые одним своим видом создают угрозу национальной безопасности. Написано же.
показати весь коментар
21.10.2021 10:56 Відповісти
Звезды... "Кушать подано"- исполняют гениально.
показати весь коментар
21.10.2021 10:55 Відповісти
навіщо відфільтровувати кожен шматок лайна окремо?
тут вони не потрібні всі скопом
показати весь коментар
21.10.2021 10:56 Відповісти
не знаю таких актёров, но меня больше беспокоят сериалы которые крутят по каналу Украина. Эта русскоязычная полова разжижает мозги моих несчастных сограждан
показати весь коментар
21.10.2021 10:59 Відповісти
Кто все эти люди?
показати весь коментар
21.10.2021 11:04 Відповісти
Кожний російськомовний є російським актором, що грає роль російськомовного населення.
показати весь коментар
21.10.2021 11:09 Відповісти
а де киркоров та баста?спокійно концерти дають по всій Україні- і плювати їм на все-
показати весь коментар
21.10.2021 11:10 Відповісти
Эти Тереньтьевы - прям ячейка ИГИЛ!
Кто такие?
показати весь коментар
21.10.2021 11:14 Відповісти
Андрей - Мы из будущего - 2.
Остальное криминальные сериалы.
показати весь коментар
21.10.2021 11:27 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 11:29 Відповісти
дамир
показати весь коментар
21.10.2021 13:40 Відповісти
А хто це такі? Жодного не чув до цього.
показати весь коментар
21.10.2021 11:15 Відповісти
А решта можуть їхати і привозити свій вірус "Дельта"?
показати весь коментар
21.10.2021 11:15 Відповісти
Безопасности больше угрожают не актеры а клоуны!
показати весь коментар
21.10.2021 11:28 Відповісти
и зачем такие куцые списки? запрещать запоребрик нужно поголовно, всем стадом.
показати весь коментар
21.10.2021 12:05 Відповісти
А Кар Кар Курову знову дозволили, бо товаріщь Косоворотки?
показати весь коментар
21.10.2021 12:35 Відповісти
 
 