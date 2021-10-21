Мінкультури України поповнило список загрозливих для нацбезпеки осіб ще 14 російськими акторами

Міністерство культури і інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло ще чотирнадцять російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли: російські актори Сергій Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Володимир Ільїн, Олексій Кравченко, Євген Кузьмін, Олександр Марушев, Андрій Терентьєв, Микита Терентьєв, Світлана Терентьєва, Гліб Темнов, Олексій Червяков, Олена Чижова і Андрій Шаповал.

Таким чином, на цей момент в цьому переліку 227 осіб.

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