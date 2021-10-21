Мінкультури України поповнило список загрозливих для нацбезпеки осіб ще 14 російськими акторами
Міністерство культури і інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло ще чотирнадцять російських акторів до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли: російські актори Сергій Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Володимир Ільїн, Олексій Кравченко, Євген Кузьмін, Олександр Марушев, Андрій Терентьєв, Микита Терентьєв, Світлана Терентьєва, Гліб Темнов, Олексій Червяков, Олена Чижова і Андрій Шаповал.
Таким чином, на цей момент в цьому переліку 227 осіб.
Топ коментарі
+16 ИВАН РЯБОШТАН
показати весь коментар21.10.2021 10:59 Посилання
+11 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар21.10.2021 10:56 Посилання
+6 Олег Петрович #320765
показати весь коментар21.10.2021 11:04 Посилання
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Отлично. Знать бы еще, кто это нахрен такие…
тут вони не потрібні всі скопом
Кто такие?
Остальное криминальные сериалы.