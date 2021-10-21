За добу в Києві від коронавірусу померли 39 осіб, виявили 1192 нові випадки, - Кличко

За добу до лікарень Києва госпіталізували 193 людини з діагнозом коронавірус.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 1192 нові випадки COVID-19 (загалом 247 698 від початку пандемії).

Серед захворілих 657 жінок віком від 18 до 92 років, 433 чоловіки віком від 18 до 94 років, 64 дівчинки від 1 до 17 років і 38 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Крім того 39 осіб померли (загалом 5780 летальних випадків від початку пандемії). Зокрема, за минулу добу померли 20 жінок від 29 до 94 років і 19 чоловіків від 43 до 90 років.

Водночас за добу до лікарень столиці госпіталізували 193 людини з коронавірусом, а також 294 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Побороли коронавірус 232 жителі Києва (всього 225 328 видужалих).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (222), Дарницькому (193) та Дніпровському (128).

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