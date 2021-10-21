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Новини Агресія Росії проти України
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Участь США в переговорах стосовно Донбасу активно обговорюється, - посол України Маркарова

Участь США в переговорах стосовно Донбасу активно обговорюється, - посол України Маркарова

Участь США в переговорах у Мінському або Нормандському форматах щодо врегулювання ситуації на Донбасі активно обговорюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV повідомила надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова.

"Наша відповідь щодо цього дуже проста і прямолінійна. Ми дуже хотіли б залучення Сполучених Штатів як активного учасника до переговорів у будь-яких форматах. Ми це активно обговорюємо. Оскільки питання відновлення територіальної цілісності й питання повернення наших територій є ключовим. Тому ми хотіли б вітати ті країни, які можуть допомогти нам пришвидшити цей процес", – пояснила вона.

Маркарова додала, що захист територіальної цілісності нашої держави і протидія російській агресії – це питання не лише захисту України, а й відповідь на запитання, чи працює взагалі міжнародне право, яким знехтувала Росія, коли окупувала українські території.

Вона запевнила, що Україна вітатиме будь-яку більшу залученість США до майданчиків з врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд у Москві обговорювала участь США в переговорах стосовно Донбасу, - Зеленський

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що США необхідно долучити до участі в мирних переговорах щодо Донбасу найближчим часом – як у мінському форматі, так і в нормандському.

На його думку, такий сценарій можливий, оскільки Сполучені Штати мають для цього законні підстави.

Зі свого боку заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд повідомила, що США хочуть розпочати консультації з Україною щодо того, як вона бачить Мінські угоди і у який спосіб планує рухатися до їхнього виконання.

За її словами, після цього можна буде визначити, чи є підстави для того, щоб до цього процесу долучилася Америка.

Автор: 

перемовини (2996) посол (1108) Донбас (22356) Маркарова Оксана (495) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
А разве она посол? Что-то я нигде не видел информации о том, что у нее наконец приняли верительные грамоты. У нас нет до сих пор посла в США, как и у США нет посла в Украине.
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21.10.2021 10:58
+6
Чому послом називають ту, яка ним не затверджена?

Цю свиноматку американці перевіряли на корупцію, тому і не приймали її кандидатуру. Ну, це і без перевірки зрозуміло, що цю посаду вона отримала за хабаря. Мабуть, дуже хотіла своїх чотирьох лічінок в Америці виховувати. Навіщо багатодітну мати взагалі робити послом? Вона окрім своїх дитинчат ні про що не може більше думати, бо це материнський інстинкт
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21.10.2021 11:18
+6
Чего-чего? Какой посол?
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21.10.2021 11:25
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А чому Маркарову називають послом?
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21.10.2021 10:57 Відповісти
Тому що пісюаніста називають президентом.
Бо бидло хоче шоу.
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21.10.2021 11:30 Відповісти
)))))))))
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21.10.2021 11:42 Відповісти
А разве она посол? Что-то я нигде не видел информации о том, что у нее наконец приняли верительные грамоты. У нас нет до сих пор посла в США, как и у США нет посла в Украине.
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21.10.2021 10:58 Відповісти
Интересно как представители кооператива "Озеро", будут выглядеть на Минских переговорах с участием американской стороны
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21.10.2021 11:03 Відповісти
посол? а она уже вручила верительные грамоты? что то я такую новость пропустил
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21.10.2021 11:07 Відповісти
И она и её муж проворовались в банковской сфере, но наказания не понесли.
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21.10.2021 11:15 Відповісти
Чому послом називають ту, яка ним не затверджена?

Цю свиноматку американці перевіряли на корупцію, тому і не приймали її кандидатуру. Ну, це і без перевірки зрозуміло, що цю посаду вона отримала за хабаря. Мабуть, дуже хотіла своїх чотирьох лічінок в Америці виховувати. Навіщо багатодітну мати взагалі робити послом? Вона окрім своїх дитинчат ні про що не може більше думати, бо це материнський інстинкт
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21.10.2021 11:18 Відповісти
Чего-чего? Какой посол?
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21.10.2021 11:25 Відповісти
Країною керує Блазень з комплексом "янєлох" - усе можливо.... навіть начальником СБУ може бути той хто до тієї служби відношення НІКОЛИ НЕ МАВ(ПОвний профан). Вас ще щось дивує?
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21.10.2021 11:47 Відповісти
З рашисстами розмовляти сенсу немає, вони чітко стоять на своїй брехні про "гражданскую вайну" а Крим взагалі відмовляются обговорювати. Давити треба рашисску гниду санкціями, економічно давити.
Україні допомогти побудувати стіну й систему "Залізний купол " по прикладу Ізраїлю.
Одне бла... бла... бла....
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21.10.2021 11:45 Відповісти
При Байдені УКРАЇНУ ЗДАДУТЬ!!! Ні в якому разі цього допускати не можна!
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21.10.2021 12:12 Відповісти
Будет очень смешно, когда Байден объявит выполнение формулы Штайнмаера обязательным условием для Украины.
Нуланд только что договорилась с пуйлом о новой встрече с Байденом.
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21.10.2021 12:56 Відповісти
 
 