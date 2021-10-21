Участь США в переговорах стосовно Донбасу активно обговорюється, - посол України Маркарова
Участь США в переговорах у Мінському або Нормандському форматах щодо врегулювання ситуації на Донбасі активно обговорюється.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV повідомила надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова.
"Наша відповідь щодо цього дуже проста і прямолінійна. Ми дуже хотіли б залучення Сполучених Штатів як активного учасника до переговорів у будь-яких форматах. Ми це активно обговорюємо. Оскільки питання відновлення територіальної цілісності й питання повернення наших територій є ключовим. Тому ми хотіли б вітати ті країни, які можуть допомогти нам пришвидшити цей процес", – пояснила вона.
Маркарова додала, що захист територіальної цілісності нашої держави і протидія російській агресії – це питання не лише захисту України, а й відповідь на запитання, чи працює взагалі міжнародне право, яким знехтувала Росія, коли окупувала українські території.
Вона запевнила, що Україна вітатиме будь-яку більшу залученість США до майданчиків з врегулювання ситуації на Донбасі.
Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що США необхідно долучити до участі в мирних переговорах щодо Донбасу найближчим часом – як у мінському форматі, так і в нормандському.
На його думку, такий сценарій можливий, оскільки Сполучені Штати мають для цього законні підстави.
Зі свого боку заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд повідомила, що США хочуть розпочати консультації з Україною щодо того, як вона бачить Мінські угоди і у який спосіб планує рухатися до їхнього виконання.
За її словами, після цього можна буде визначити, чи є підстави для того, щоб до цього процесу долучилася Америка.
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Бо бидло хоче шоу.
Цю свиноматку американці перевіряли на корупцію, тому і не приймали її кандидатуру. Ну, це і без перевірки зрозуміло, що цю посаду вона отримала за хабаря. Мабуть, дуже хотіла своїх чотирьох лічінок в Америці виховувати. Навіщо багатодітну мати взагалі робити послом? Вона окрім своїх дитинчат ні про що не може більше думати, бо це материнський інстинкт
Україні допомогти побудувати стіну й систему "Залізний купол " по прикладу Ізраїлю.
Одне бла... бла... бла....
Нуланд только что договорилась с пуйлом о новой встрече с Байденом.