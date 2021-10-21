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Оператор ГТС подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку - 2"

Оператор ГТС подав заявку на участь у сертифікації

Оператор ГТС України подав заявку німецькому регулятору на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС.

Зазначається, що заявка німецькому енергорегулятору Bundesnetzagentur подана 20 жовтня.

"Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права і комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки. "Північний потік-2" не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу і загрожує безпеці поставок газу в Європу", - заявив гендиректор ОГТС Сергій Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2", щоб довести, що він не відповідає європейському законодавству, - Вітренко

Позиція ОГТСУ, як і "Нафтогазу", така: сертифікація Nord Stream 2 AG як незалежний оператор суперечить європейському законодавству і підриває енергетичну безпеку України та ЄС, а також буде перешкоджати конкуренції.

Автор: 

газопровід (1548) Німеччина (7449) Північний потік (2471) Оператор ГТС (548)


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Топ коментарі
+1
Це помилка, подача заявки на сертифікацію ворожого до України газогону означає що ми за замовчуванням визнаємо що газогон зроблений безпечно для екології і технічно правильно, тобто безпечно для експлуатації. Для чого подавали цю заявку? Як тепер доводити в суді що цей газогін є шкідливим для екології та небезпечним для експлуатації?
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21.10.2021 11:16
+1
Моня, я шо-то не зрозуміла! Це хто тобі замість мене настрій зіпсував?
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21.10.2021 11:19
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Це помилка, подача заявки на сертифікацію ворожого до України газогону означає що ми за замовчуванням визнаємо що газогон зроблений безпечно для екології і технічно правильно, тобто безпечно для експлуатації. Для чого подавали цю заявку? Як тепер доводити в суді що цей газогін є шкідливим для екології та небезпечним для експлуатації?
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21.10.2021 11:16 Відповісти
Критикуєш - пропонуй
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21.10.2021 11:24 Відповісти
Україна має випрацювати цілісну позицію як протидіяти Північному потоку-2 як загрозі національній безпеці та оборони України. Зробити це мала РНБОУ і особисто Данілов, затвердити Президент своїм рішенням і потрібно було довести цю позицію до всіх державних підприємств та установ позицію України! Цього не було зроблено, тому що Данілов не розуміється на тому як має працювати РНБОУ і не проводить необхідної роботи і Президенту немає що затверджувати і доводити до підлеглих! Тому Данілова потрібно терміново міняти на адекватну та грамотну людину, фахівця з питань безпеки та оборони! Зараз потрібно відкликати нашу заявку і подати у всі можливі суди всі можливі позови проти Північного потоку-2, обгрунтовуючи тим що росія не пускає в Україну та Європу Середньоазійський газ через свою територію і тому давати право росії обходити територію України не можна, тому що це спричинить катастрофічні наслідки для України!
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21.10.2021 12:14 Відповісти
Ні, треба ще більший ще-скот обрати, чи притула-скот, тоді все харашо буде
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21.10.2021 12:57 Відповісти
Так і буде, бо так вже більше 1000 років!
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21.10.2021 13:30 Відповісти
Здравствуй, зебобик! Как дела у содержимого твоего холодильника?
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21.10.2021 12:13 Відповісти
Я так розумію що в вашому холодильнику вже пусто і ви починаєте заглядати в холодильник до сусідів.
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21.10.2021 12:16 Відповісти
Я больше за страну переживаю, потому что когда у содержимого холодильника зебобика дела пойдут хреново, то будет шанс на то, что мозги у зебобиков заработают. Хотя не факт. У большинства 73% населения Украины мозгов вообще нет
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21.10.2021 12:27 Відповісти
Україна благословенна Богом земля, тут завжди є що поїсти, тому чекати що у виборців через шлунок запрацюють мізки можна до другого пришестя.
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21.10.2021 12:44 Відповісти
"тут завжди є що поїсти"
==========
не в случае с зебобиками
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21.10.2021 15:24 Відповісти
Моня, я шо-то не зрозуміла! Це хто тобі замість мене настрій зіпсував?
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21.10.2021 11:19 Відповісти
а чего 20 октября??? месяц назад уже газ закачали, дотянули идиоты.
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21.10.2021 11:37 Відповісти
Учитывая цену газа... это ИБД.
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21.10.2021 11:39 Відповісти
Возьмут взятку у газпромовских и проголосуют за,оправдаться всегда получится,делов то.
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21.10.2021 11:49 Відповісти
вот это неожиданный поворот
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21.10.2021 12:11 Відповісти
 
 