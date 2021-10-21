Оператор ГТС подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку - 2"

Оператор ГТС України подав заявку німецькому регулятору на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС.

Зазначається, що заявка німецькому енергорегулятору Bundesnetzagentur подана 20 жовтня.

"Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права і комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки. "Північний потік-2" не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу і загрожує безпеці поставок газу в Європу", - заявив гендиректор ОГТС Сергій Макогон.

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Позиція ОГТСУ, як і "Нафтогазу", така: сертифікація Nord Stream 2 AG як незалежний оператор суперечить європейському законодавству і підриває енергетичну безпеку України та ЄС, а також буде перешкоджати конкуренції.