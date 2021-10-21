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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчими днями Київ перейде в "червону" зону карантину: завтра комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень, - Кличко

Найближчими днями Київ перейде в

У п'ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку Київ потрапить найближчими днями.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради, передає Цензор.НЕТ.

"Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку ми потрапимо днями", – сказав Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 23 жовтня Хмельниччина запроваджує додаткові карантинні обмеження, - ОДА

Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.

"Сьогодні головне – зберегти здоров’я і життя людей! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають проти вакцинації і обмежень, потрапивши в лікарню чомусь потім не розказують, що коронавірусу не існує…Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся! Давайте будемо свідомими і будемо дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та людей навколо!" – наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19632) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+12
Езжу в общественном транспорте в Киеве, обязательно найдутся 2-4 человека без масок, кашляющих и чихающих. Ну не звиздец ли товарищи?

Просто тупое неуважение к окружающим. Да, внешние обстоятельства сложились так, что в транспорте и помещении нужно побыть в наморднике. Но даже если ты считаешь что маска не помогает и на все воля божья - одень просто из уважения к людям вокруг тебя.

Бесят такие люди.
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21.10.2021 11:41
+10
Та до сих пор некоторые тусят в магазах и транспорте без масок, а продавцы их спокойно отоваривают. А потом: виноваты все, только не мы. )))
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21.10.2021 11:26
+7
Постучи по деревьяной башке 😠
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21.10.2021 11:44
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Та до сих пор некоторые тусят в магазах и транспорте без масок, а продавцы их спокойно отоваривают. А потом: виноваты все, только не мы. )))
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21.10.2021 11:26 Відповісти
Часто сижу рядом с такими. По логике кличка и ко - должен гарантированно заболеть. Но не заболел.
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21.10.2021 11:41 Відповісти
Постучи по деревьяной башке 😠
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21.10.2021 11:44 Відповісти
постучал по твоей
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21.10.2021 14:03 Відповісти
Не вдягайте маски, не вакцинуйтесь, хочу подивитися на природний відбір в дії, потрібно позбавлятися слабких (слабоумних)
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21.10.2021 16:14 Відповісти
Чого чекаєте ? Треба терміново переводити всіх по можливості на дистанційку! Учнів, студентів, соц працівників... Канікули закінчуються - знову понесуть вірус учні додому! Обмежити зібрання - штрафи для тих начальників, які порушують і влаштовують збори колектиів, масові заходи....
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21.10.2021 11:54 Відповісти
в бункер беги, стерильный, а то вирус нападет
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21.10.2021 14:04 Відповісти
Проезд запрещен от слова совсем.Сидеть до апреля и не ріпацца,жратву привезут на вертолете,а кто не вакцинирован привезут ящик спиртяги на халяву.... https://russian7.ru/wp-content/uploads/2017/01/1-4-768x588.jpg видео Сергея Пояркова...
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21.10.2021 11:27 Відповісти
https://youtu.be/nu6LhNsKBFE
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21.10.2021 11:29 Відповісти
К чему ты этого клоуна выставил?
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21.10.2021 11:47 Відповісти
Прямо тебе ГУЛАГ какой-то.
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21.10.2021 11:28 Відповісти
Повальный карантин,Против Вагнергейта и прочих заморочек офшорных Кучмистов Зелемойских
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21.10.2021 11:32 Відповісти
Езжу в общественном транспорте в Киеве, обязательно найдутся 2-4 человека без масок, кашляющих и чихающих. Ну не звиздец ли товарищи?

Просто тупое неуважение к окружающим. Да, внешние обстоятельства сложились так, что в транспорте и помещении нужно побыть в наморднике. Но даже если ты считаешь что маска не помогает и на все воля божья - одень просто из уважения к людям вокруг тебя.

Бесят такие люди.
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21.10.2021 11:41 Відповісти
обычно такие люди просто думают что МИР не переживет если не увидит КРАСОТУ в его ЛИЦЕ, поэтому и выставляют рожи напоказ. Большинство кстати женщины. Какая потеря для окружающих. Красота - требует жертв, и плевать что человеческих. Людям плевать на то что они могут заразиться, заразить других, они самоутверждаются нарушая запреты и демонстрируя пофигизм ко всем и всему. Поэтому и выбрали такую ВЛАСТь = которая на них ложила и по роялю этим играла. Пофигизм - в авторитете.
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21.10.2021 12:57 Відповісти
Почніть застосування гумових кійків проти осіб без масок і все стане по інструкції. Однак, поліція на це немає права і відповідно в кожній маршрутці тепер шоу довгоносиків. Подивіться дії поліції Китаю по контролю за дотриманням карантинних заходів. Кійки, щити, гумові кулі і, як результат, відсутність масових гробів. Італія - все по феншую, однак мерці в черзі на поховання. Україні більше притаманний другий варіант. Все одно помирати.
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21.10.2021 13:32 Відповісти
Гумові кийки - це коли особа чинить спротив. Треба затримувати та передавати поліції, а тм - суд і штраф.
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21.10.2021 13:36 Відповісти
Гумові кійки це коли тобі закони не писані і слів ти не розумієшь. Багатьом треба спочатку сходити в штани від болю в спині для того що б зрозуміти , що є суд і штраф. Або просто терпи їх без масок, воно має право відправити тебе в реанімацію.
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21.10.2021 13:42 Відповісти
в Индии дубинами с мацапетов разгоняли безмасочников, вроде помогло им. Люди бегут вакцинироваться аж бигом))
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21.10.2021 13:48 Відповісти
да ты б счастлив был жить в фашистском концлагере, похоже
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21.10.2021 14:05 Відповісти
А я з Донбасу, мені насрать на проблеми зрадників і пособників російских окупантів. А для того що б російська ганчірка з трьох кольорів не весіла над моїм рідним містом, ми сина відправили в АТО.
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21.10.2021 14:13 Відповісти
завтра Шмыгаль или Ляшко скажет, что для блага населения надо всех поиметь в зад, и ты первый снимешь штаны и встанешь раком
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21.10.2021 15:01 Відповісти
Я, ні. Ти да. Тобі краще все крім вакцинації.
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21.10.2021 15:03 Відповісти
так это ты ж бегом делаешь, что говорят "честные" политики и чиновники, а не я
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21.10.2021 15:04 Відповісти
а чем может быть хороша вакцинация экспериментальной жижей, от которой дохнут люди?
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21.10.2021 15:05 Відповісти
Да ти фантазьор.
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21.10.2021 15:09 Відповісти
https://openvaers.com/index.php https://openvaers.com/index.php


и это только по США, и это только вершина айсберга
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21.10.2021 15:21 Відповісти
СТАТИСТИКА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ КОВИД-ВАКЦИНАЦИИ В США
на 2021.10.08

Через 10 мес. c начала вакцинации в системе Vассinе Adverse Event Reporting System зарегистрировано:

16766 cмepтей
78669 гocnuтaлuзaцuú
89823 6ылu в oтдeлeнuяx нeoтлoжнoú noмoщu
124398 noceщенuú вpaчeú
7336 анафuлaктuч. шoк
9787 napaлuч лuцeвoгo нepвa
2508 выкидыши
3735 тромбоцитопения
8136 инфаркты
9470 миокард/перикардиты
9472 опоясывающий герпес
31196 тяжёлая аллергическая реакция
18239 угроза жизни
24805 постоянная инвалидность

Это вceгo uз 798634 побоч.эффектов
(отзывов)

См. https://www.openvaers.com/covid-data

‼️Внимание: в VAERS попадает менее 1% реальных случаев‼️, см. отчёт исследования на сайте Департамента здравоохр. Правительства США https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system#disclaimerModal
- стр.6, абз.3.
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21.10.2021 15:22 Відповісти
Випадки
Джерело: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 JHU CSSE COVID-19 Data та https://ourworldindata.org/coronavirus-data Our World in Data · Востаннє оновлено 2 дні тому

Усього

Україна

Випадки

2,8 млн

2 800 000

+19 823

+19 823

Померло

65 876

65 876

+517

+517

Регіон
Випадки
Померло

Київ

247 тис.

247 000

+1 023

+1 023

5 741

5 741

+29

+29

Харківська область

190 тис.

190 000

+1 242

+1 242

4 399

4 399

+32

+32

Дніпропетровська область

169 тис.

169 000

+1 253

+1 253

5 264

5 264

+37

+37

Львівська область

166 тис.

166 000

+943

+943

4 292

4 292

+29

+29

Київська область

142 тис.

142 000

+562

+562

3 052

3 052

+18

+18

Запорізька область

129 тис.

129 000

+1 225

+1 225

2 961

2 961

+18

+18

Донецька область

116 тис.

116 000
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21.10.2021 15:25 Відповісти
откуда взяты эти "выпадки"? по результатам говнотестов, которые выдают случайные ложноположительные результаты?
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21.10.2021 15:29 Відповісти
и какой процент из этих "выпадкив" соответствует "бессимптомному варианту"? 95%? 99%?
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21.10.2021 15:30 Відповісти
по миру сейчас тенденция, что только 0,4% случаев требуют мед. помощи
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21.10.2021 15:31 Відповісти
Поточна статистика по коронавірусу на 21.10.2021 (у всьому світі)Всього інфі­ковано242 936 033
Смер­тельні випадки4 940 3442,0 %Виду­жали220 188 52390,7 %Наразі хворіють17 807 1667,3 %
2% знадобились послуги поховальних агенцій.
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21.10.2021 15:36 Відповісти
у них в відділенні для буйних -телефон по-кругу пішов, поки санітари не бачать. Це неадекватне чуділо не просто хВфантазьор, там хвора уява не дає спокою)))
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21.10.2021 15:35 Відповісти
навіжені це наш профіль
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21.10.2021 15:38 Відповісти
Однажды я в АТБ в позднее время (людей почти уже не было) увидел двух таких особей. Вежливо спросил, не будет ли им тяжело одеть маски. В ответ мне начали цитировать статью Конституции (не помню, какую именно). Пришлось звать охранника, который по размерам оказался примерно как я и эти двое вместе взятые. Забавно, что они и ему пытались Конституцию цитировать, но это не слишком помогло.
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21.10.2021 13:35 Відповісти
То есть, ТВОЕ требование одеть что-либо на себя - выше требований Конституции? Или требование охранника?
Парень, мы ж вроде хотим в правовом государстве жить...
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21.10.2021 14:02 Відповісти
Это не мое требование, есть нормативные документы про нормы защиты в условиях пандемии.
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21.10.2021 16:21 Відповісти
А есть Конституция и Законы. Которым эти самые документы прямо противоречат
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21.10.2021 16:51 Відповісти
Подавайте в суд, чтобы эти законы отменили. Пока не отменили, надо выполнять.
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21.10.2021 17:37 Відповісти
эти нормативные акты.
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21.10.2021 17:37 Відповісти
Конституционный суд в своем решении по иску по поводу карантинных ограничений признал, что ограничение прав является неконституционным.

Но наши хитропопые депутаты просто сменили номер своей постановы и теперь все идет заново. Что не отменяет решения суда, кстати.
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21.10.2021 17:51 Відповісти
Но теперь есть новая постанова. И та же Конституция гарантирует право на жизнь и охрану здоровья. ЧМО без маски эти права для окружающих его нарушает.
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21.10.2021 18:00 Відповісти
а кто тебе дал полномочия, что либо у кого просить? разве что в ситуации, где кто-то явно нарушает ЗАКОН
но ни один закон Украины не требует от здоровых людей ношения маски где-либо
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21.10.2021 15:02 Відповісти
Я не прошу, я требую. Есть нормативные документы про поведение в условиях пандемии. Если какой-то жлоб (коих, к сожалению, у нас много) не носит маску и заражает вокруг всех и вся, то он должен сидеть в камере.

PS Я не собираюсь спорить о пользе или вреде масок, ибо я тут не эксперт и доверяю большинству экспертов (Гугл в помощь).
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21.10.2021 16:24 Відповісти
вирусам чихать на маски, опомнись уже
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21.10.2021 14:04 Відповісти
Протекание болезни в значительной степени зависит от вирусной нагрузки первичного зараженного материала. Факторы и другие есть, их много, но этот - один из железобетонно доказанных.

Простыми словами: если я тебя в транспорте обоссу - то ты будешь мокрый. Но если при этом я буду оставаться в штанах, то ты максимум слегка испачкаешься, и то, если будешь впритык рядом.
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21.10.2021 15:15 Відповісти
не надо ретранслировать чушь из дебиловизора, ссыкунишка
маска никак не влияет на вирусную нагрузку

вернись в школу и изучи, какой размер имеют вирусы, и какой - аэрозольные капли
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21.10.2021 15:18 Відповісти
примерно как шар диаметром с метр пролетающий в ворота диаметром с киллометр. А теперь представь что мячай 8-9 миллиардов. Все ли из них пролезут в ворота? (нет). Глупо сравнивать обьем полученной заразы от чихнувшего в маске или без нее. Если ты будешь спорить по этому поводу, то дальнейшую дискуссию не веду.
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21.10.2021 15:23 Відповісти
А теперь человеческим языком. Маски, как проверено опытным путем, не останавливают частицы,меньшие 5 микрометров. Вирусы и аэрозольные капли, на которых они, перемещаются, имеют размер менее 1 микрометра. Сложи 2 +2.
Для особо одаренных проводится наглядный опыт о том, как маски НЕ останавливают частицы сравнимые по размеру с аэрозольными каплями.
https://www.youtube.com/watch?v=il-5HVmmMXE

Это теория.
А на практике нет ни одной страны или региона, где введение масочного режима уменьшило бы уровень заболеваемости.
https://rationalground.com/mask-charts/

Более того в скандинавских странах, где масочный режим существует исключительно в виде РЕКОМАНДАЦИОННОЙ меры, по итогам 2020 года была зафиксирована наименьшая излишняя смертность среди всех стран Европы.
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21.10.2021 15:28 Відповісти
Вопрос не в том, что вирус вообще не проникает сквозь маску (проникает), вопрос в обьеме полученного от зараженного биоматериала с микрочастицами с маской и без маски.
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21.10.2021 15:42 Відповісти
И в дополнение - вот ссылка на аргументы и статистику в пользу масок.

Хотя мое личное мнение - никакая статистика не будет "чистой" в нынешних условиях, потому что слишком много переменных. Однако общая логика и доводы для меня очевидны. И есть в конце концов элементарное уважение. Пример с обссыканием я привел не просто так.
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21.10.2021 15:47 Відповісти
https://www.ucsf.edu/sites/default/files/2020-07/The-Science-of-Masking-Russian.pdf

сори, что рос, но там ссылки на все англоязычные первоисточники
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21.10.2021 15:50 Відповісти
Жаль, что нельзя оценивать баллами. +100.
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21.10.2021 16:25 Відповісти
В нормальных странах при таких обстоятельствах вводят локдаун... Но то ж в нормальных!
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21.10.2021 11:45 Відповісти
ЛОХдаун для лохов и даунов, ничего общего с медициной или заботой о здоровье людей нет
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21.10.2021 15:03 Відповісти
бачу що ти в нас альтернативно обдарований
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21.10.2021 15:11 Відповісти
в Европе миллионы протестуют против этой незаконной чепухи
а ты готовься к бустерным дозам
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21.10.2021 15:19 Відповісти
Локдаун единственное средство снизить скорость распространения, а вот прививки этому процессу до лампочки...
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21.10.2021 15:30 Відповісти
планета (за исключением ряда стран) полтора года в локдауне, и нигде ничего не снижается
потому что фуфлотестами нарисуют любую нужную для закрытия лохов статистику
опомнись, дурачок
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21.10.2021 15:32 Відповісти
Умнячёк? Уверен в школе был тупеньким!
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21.10.2021 15:41 Відповісти
пофіг
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21.10.2021 11:48 Відповісти
 
 