Найближчими днями Київ перейде в "червону" зону карантину: завтра комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень, - Кличко

У п'ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку Київ потрапить найближчими днями.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради, передає Цензор.НЕТ.

"Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку ми потрапимо днями", – сказав Віталій Кличко.

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Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.

"Сьогодні головне – зберегти здоров’я і життя людей! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають проти вакцинації і обмежень, потрапивши в лікарню чомусь потім не розказують, що коронавірусу не існує…Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся! Давайте будемо свідомими і будемо дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та людей навколо!" – наголосив Віталій Кличко.