Найближчими днями Київ перейде в "червону" зону карантину: завтра комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень, - Кличко
У п'ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку Київ потрапить найближчими днями.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради, передає Цензор.НЕТ.
"Днями Київ потрапить у "червону" зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, в яку ми потрапимо днями", – сказав Віталій Кличко.
Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.
"Сьогодні головне – зберегти здоров’я і життя людей! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають проти вакцинації і обмежень, потрапивши в лікарню чомусь потім не розказують, що коронавірусу не існує…Тому вкотре закликаю киян і всіх українців: ідіть і вакцинуйтеся! Давайте будемо свідомими і будемо дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та людей навколо!" – наголосив Віталій Кличко.
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Просто тупое неуважение к окружающим. Да, внешние обстоятельства сложились так, что в транспорте и помещении нужно побыть в наморднике. Но даже если ты считаешь что маска не помогает и на все воля божья - одень просто из уважения к людям вокруг тебя.
Бесят такие люди.
и это только по США, и это только вершина айсберга
на 2021.10.08
Через 10 мес. c начала вакцинации в системе Vассinе Adverse Event Reporting System зарегистрировано:
16766 cмepтей
78669 гocnuтaлuзaцuú
89823 6ылu в oтдeлeнuяx нeoтлoжнoú noмoщu
124398 noceщенuú вpaчeú
7336 анафuлaктuч. шoк
9787 napaлuч лuцeвoгo нepвa
2508 выкидыши
3735 тромбоцитопения
8136 инфаркты
9470 миокард/перикардиты
9472 опоясывающий герпес
31196 тяжёлая аллергическая реакция
18239 угроза жизни
24805 постоянная инвалидность
Это вceгo uз 798634 побоч.эффектов
(отзывов)
См. https://www.openvaers.com/covid-data
‼️Внимание: в VAERS попадает менее 1% реальных случаев‼️, см. отчёт исследования на сайте Департамента здравоохр. Правительства США https://digital.ahrq.gov/ahrq-funded-projects/electronic-support-public-health-vaccine-adverse-event-reporting-system#disclaimerModal
- стр.6, абз.3.
Джерело: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 JHU CSSE COVID-19 Data та https://ourworldindata.org/coronavirus-data Our World in Data · Востаннє оновлено 2 дні тому
Усього
Україна
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Регіон
Випадки
Померло
Київ
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247 000
+1 023
+1 023
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5 741
+29
+29
Харківська область
190 тис.
190 000
+1 242
+1 242
4 399
4 399
+32
+32
Дніпропетровська область
169 тис.
169 000
+1 253
+1 253
5 264
5 264
+37
+37
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2 961
2 961
+18
+18
Донецька область
116 тис.
116 000
Смертельні випадки4 940 3442,0 %Видужали220 188 52390,7 %Наразі хворіють17 807 1667,3 %
2% знадобились послуги поховальних агенцій.
Парень, мы ж вроде хотим в правовом государстве жить...
Но наши хитропопые депутаты просто сменили номер своей постановы и теперь все идет заново. Что не отменяет решения суда, кстати.
но ни один закон Украины не требует от здоровых людей ношения маски где-либо
PS Я не собираюсь спорить о пользе или вреде масок, ибо я тут не эксперт и доверяю большинству экспертов (Гугл в помощь).
Простыми словами: если я тебя в транспорте обоссу - то ты будешь мокрый. Но если при этом я буду оставаться в штанах, то ты максимум слегка испачкаешься, и то, если будешь впритык рядом.
маска никак не влияет на вирусную нагрузку
вернись в школу и изучи, какой размер имеют вирусы, и какой - аэрозольные капли
Для особо одаренных проводится наглядный опыт о том, как маски НЕ останавливают частицы сравнимые по размеру с аэрозольными каплями.
https://www.youtube.com/watch?v=il-5HVmmMXE
Это теория.
А на практике нет ни одной страны или региона, где введение масочного режима уменьшило бы уровень заболеваемости.
https://rationalground.com/mask-charts/
Более того в скандинавских странах, где масочный режим существует исключительно в виде РЕКОМАНДАЦИОННОЙ меры, по итогам 2020 года была зафиксирована наименьшая излишняя смертность среди всех стран Европы.
Хотя мое личное мнение - никакая статистика не будет "чистой" в нынешних условиях, потому что слишком много переменных. Однако общая логика и доводы для меня очевидны. И есть в конце концов элементарное уважение. Пример с обссыканием я привел не просто так.
сори, что рос, но там ссылки на все англоязычные первоисточники
а ты готовься к бустерным дозам
потому что фуфлотестами нарисуют любую нужную для закрытия лохов статистику
опомнись, дурачок