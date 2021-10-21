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Новини
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Разумков про дострокові вибори в Раду: "Це не просто вистрілити собі в ногу, а в голову. До того ж не один раз"

Разумков про дострокові вибори в Раду:

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що влада піде на дострокові вибори парламенту в нинішніх умовах.

Про це ексглава парламенту заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Сьогодні оголосити дострокові вибори парламентські на фоні бюджетного процесу, на фоні тарифів, на фоні газової кризи, на фоні війни, на фоні багатьох інших речей, які є, - це не просто вистрелити собі в ногу, а вистрелити в голову. Причому не один раз. Це можна зробити. Самогубство – теж варіант. Але дуже специфічний", - оцінив Разумков перспективи дострокових виборів.

"Я в це не вірю. Плюс сьогоднішні рейтинги говорять про те, що про монобільшість можна буде взагалі не згадувати. Цього явища більше ніколи не буде. Давайте будемо реалістами. За нашого з вами життя точно, а далі – подивимося", - додав ексспікер Ради.

На його думку, після недостатньо вдалих парламентських виборів говорити про якесь політичне майбутнє для "слуг" "буде великою пересторогою".

"Плюс, я про це говорив раніше і повторюю зараз, підстав для дострокових виборів немає. Жодних. Їх можна знову вигадати. Але це не буде відповідати ні Конституції, ні закону", - додав Разумков.

Інтерв'ю з Дмитром Разумковим для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав для позбавлення мене мандата у "слуг народу" немає жодних, - Разумков

Автор: 

ВР (15021) вибори (6717) Разумков Дмитро (1528) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
+12
Они не импотенты, а преступники. То, что творится с законодательством - не имеет ничего общего даже со здравым смыслом.
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21.10.2021 12:10
+11
я вірю: найвеличніший може вистрелити собі у голову не один раз!
вірте у найвеличнішого!
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21.10.2021 12:00
+10
Как это нет оснований,они потеряли доверие избирателей,теперь они представляют мини меньшинство,ну и беню с ахметкой,а этого мало что бы иметь право писать нам законы,ваши законы не отвечают нашим интересам.
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21.10.2021 11:59
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21.10.2021 11:58 Відповісти
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21.10.2021 12:36 Відповісти
еще год назад назрела эта необходимость
импотентское правительство
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21.10.2021 11:59 Відповісти
Они не импотенты, а преступники. То, что творится с законодательством - не имеет ничего общего даже со здравым смыслом.
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21.10.2021 12:10 Відповісти
Как это нет оснований,они потеряли доверие избирателей,теперь они представляют мини меньшинство,ну и беню с ахметкой,а этого мало что бы иметь право писать нам законы,ваши законы не отвечают нашим интересам.
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21.10.2021 11:59 Відповісти
Так было все 30 лет.
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21.10.2021 12:01 Відповісти
Ти знов тут?
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21.10.2021 12:09 Відповісти
Ага. А ты опять ПНХ.
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21.10.2021 12:13 Відповісти
Це я можу сказати тобі, бо ти так і не довів що я соя.
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21.10.2021 12:18 Відповісти
Ви спілкуєтесь з сєпаром. В бан і не парьтесь
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21.10.2021 12:28 Відповісти
Кацап, тебе пора сосать у своего *****.
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21.10.2021 12:56 Відповісти
Может потому,что дебилы как ты голосуют исключительно за дебилов?
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21.10.2021 12:15 Відповісти
Не парься, зебил. Я за твоего соплю не голосовал.
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21.10.2021 12:56 Відповісти
За своего *****,угадал?
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21.10.2021 15:04 Відповісти
Именно за твоего.
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21.10.2021 15:26 Відповісти
я вірю: найвеличніший може вистрелити собі у голову не один раз!
вірте у найвеличнішого!
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21.10.2021 12:00 Відповісти
Сам придумал вопрос и на него ответил....
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21.10.2021 12:05 Відповісти
Если сейчас сделать досрочные выборы в раду. Возможно "Слуги Народа" вообще не попадут в нее. Люди очень злые на эту власть.
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21.10.2021 12:05 Відповісти
Вовка на це не піде. Це означатиме кінець його монопольній владі.
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21.10.2021 12:08 Відповісти
Нічого страшного, у них в головах тирса.
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21.10.2021 12:06 Відповісти
работать не хотим а хотим бардака и побольше сила есть ума не надо
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21.10.2021 12:07 Відповісти
Може вже й пора? Шоб не доводити до крайнощів, не бігти спотикаючись в Ростов. А чемно скласти кловунське приладдя в гарбу та з кварталом 95 вирушити, як і належить бродячому цирку, в Ростов.
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21.10.2021 12:13 Відповісти
Мне интересно, какой долпойоб постоянно задает этот вопрос разным людям? Имея МОНОбольшинство идти на досрочные выборы? Вы чем думаете ска?
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21.10.2021 12:14 Відповісти
А легітимність? Вже все. Треба йти в небуття.
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21.10.2021 12:17 Відповісти
Зе и его партия приСлуг олигархов-политический труп
Зато сколько денег успел скиздить!!!
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21.10.2021 12:15 Відповісти
Жду не дождусь, венок заказал!
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21.10.2021 12:20 Відповісти
Дімка так заговорив, наче він чимось відрізняється від колишніх "однопартійців".
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21.10.2021 12:22 Відповісти
Так і в 2019 особливо підстав законних не було, але провели ж...
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21.10.2021 12:28 Відповісти
А при чем тут основания. Речь идет о спасении шкур зе-депутатов. В том числе и Диминой
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21.10.2021 12:34 Відповісти
Потому что мусорными баками "стадо негодяев" не отделается...
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21.10.2021 12:31 Відповісти
Правильно глаголит. Когда сидел в кресле спикера о досрочных выборах и не заикался.
Теперь ещё два года будем слушать "изречения" этого бесполезного павлина?
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21.10.2021 12:40 Відповісти
Кто хочет, что бы власть "выстрелила себе в голову" - ставьте лайк!
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21.10.2021 12:51 Відповісти
весь цей монолог хєрня, як і все, що транслюють зеленські, але! на що варто звернути увагу, то це на оцю фразу:

- ...підстав для дострокових виборів немає. Жодних. Їх можна знову вигадати. Джерело:

про що це? про те, що підстави для припинення повноважень парламенту попереднього скликання були такими, що не відповідають законодавству й вигадали їх виключно задля успіху зеленських на дострокових.

і всі вони це чудово усвідомлювали й всі вони мають відповідати, серед іншого, й за це теж.
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21.10.2021 13:07 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм , October 21

https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg ​​ Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.

В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.

Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.
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21.10.2021 16:50 Відповісти
 
 