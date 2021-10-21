Разумков про дострокові вибори в Раду: "Це не просто вистрілити собі в ногу, а в голову. До того ж не один раз"
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що влада піде на дострокові вибори парламенту в нинішніх умовах.
Про це ексглава парламенту заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Сьогодні оголосити дострокові вибори парламентські на фоні бюджетного процесу, на фоні тарифів, на фоні газової кризи, на фоні війни, на фоні багатьох інших речей, які є, - це не просто вистрелити собі в ногу, а вистрелити в голову. Причому не один раз. Це можна зробити. Самогубство – теж варіант. Але дуже специфічний", - оцінив Разумков перспективи дострокових виборів.
"Я в це не вірю. Плюс сьогоднішні рейтинги говорять про те, що про монобільшість можна буде взагалі не згадувати. Цього явища більше ніколи не буде. Давайте будемо реалістами. За нашого з вами життя точно, а далі – подивимося", - додав ексспікер Ради.
На його думку, після недостатньо вдалих парламентських виборів говорити про якесь політичне майбутнє для "слуг" "буде великою пересторогою".
"Плюс, я про це говорив раніше і повторюю зараз, підстав для дострокових виборів немає. Жодних. Їх можна знову вигадати. Але це не буде відповідати ні Конституції, ні закону", - додав Разумков.
Інтерв'ю з Дмитром Разумковим для Цензор.НЕТ читайте тут.
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импотентское правительство
вірте у найвеличнішого!
Зато сколько денег успел скиздить!!!
Теперь ещё два года будем слушать "изречения" этого бесполезного павлина?
- ...підстав для дострокових виборів немає. Жодних. Їх можна знову вигадати. Джерело:
про що це? про те, що підстави для припинення повноважень парламенту попереднього скликання були такими, що не відповідають законодавству й вигадали їх виключно задля успіху зеленських на дострокових.
і всі вони це чудово усвідомлювали й всі вони мають відповідати, серед іншого, й за це теж.
https://telegra.ph/file/c46455039fc076bfcdb6f.jpg Источники сообщают, что результаты рейтингов КМИС и особенно рейтинг партий, где «Слугу народа» обогнала «ЕС» Порошенко, сегодня стали предметом оживленной дискуссии в Офисе президента. Вчера советник Ермака М.Подоляк попробовал запустить месседж, мол, рейтинг КМИС заказал Р.Ахметов, чтобы шантажировать ОП, но проблема в том, что рейтинг КМИС продемонстрировал картину даже более приемлемую для ОП. Их внутренняя социология показала провал еще больший.
Очевидно так же, что в медиа власть проигрывает, а снимать Подоляка Ермак сейчас просто не готов. Поэтому новому спикеру ВР и главе фракции «Слуга народа» поставлена задача: в ближайшее время поменять избирательное законодательство.
В планах ОП: снизить избирательный барьер до 3%, чтобы завести мелкие партии-сателлиты и сформировать большинство из них, а так же ввести электронное онлайн-голосование с целью подтянуть на выборы молодежь и повторить схему фальсификации выборов по российскому сценарию. Рассматривается так же вариант возврата к смешанной, списочно-мажоритарной системе, которая позволит вернуть систему времен Януковича, когда часть депутатов можно будет провести через админресурс на местах. Реализовать все это в ОП хотят во время карантина, когда массовые акции протеста будут запрещены.
Что из этого выйдет - вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, власть осознает, что их поддержка падает, и зима процесс только усугубит. И власть готова идти на такие шаги, на которые не решались даже Леонид Кучма и Виктор Янукович.