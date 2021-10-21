Разумков про дострокові вибори в Раду: "Це не просто вистрілити собі в ногу, а в голову. До того ж не один раз"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що влада піде на дострокові вибори парламенту в нинішніх умовах.

Про це ексглава парламенту заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Сьогодні оголосити дострокові вибори парламентські на фоні бюджетного процесу, на фоні тарифів, на фоні газової кризи, на фоні війни, на фоні багатьох інших речей, які є, - це не просто вистрелити собі в ногу, а вистрелити в голову. Причому не один раз. Це можна зробити. Самогубство – теж варіант. Але дуже специфічний", - оцінив Разумков перспективи дострокових виборів.

"Я в це не вірю. Плюс сьогоднішні рейтинги говорять про те, що про монобільшість можна буде взагалі не згадувати. Цього явища більше ніколи не буде. Давайте будемо реалістами. За нашого з вами життя точно, а далі – подивимося", - додав ексспікер Ради.

На його думку, після недостатньо вдалих парламентських виборів говорити про якесь політичне майбутнє для "слуг" "буде великою пересторогою".

"Плюс, я про це говорив раніше і повторюю зараз, підстав для дострокових виборів немає. Жодних. Їх можна знову вигадати. Але це не буде відповідати ні Конституції, ні закону", - додав Разумков.

Інтерв'ю з Дмитром Разумковим для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав для позбавлення мене мандата у "слуг народу" немає жодних, - Разумков