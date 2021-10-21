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Профільний комітет рекомендував Раді прийняти закон про столицю: його можуть схвалити в листопаді, - "слуга народу" Безгін

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти закон про столицю: його можуть схвалити в листопаді, -

У листопаді парламент може ухвалити закон про "Про місто Київ - столицю України".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін.

Він нагадав, що вчора комітет на засіданні розглядав цей документ.

Говорячи про те, які правки вносяться до законопроєкту і наскільки вони є важливими, нардеп зазначив: "Десь половина поправок враховані. З тих, які не враховано, на мою думку, або є спамом, або дублюють норми, які враховані. Тому я вважаю не доцільним витрачати на них багато часу".

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Безгін розповів, що на комітеті більшість підтримали законопроєкт про столицю, троє депутатів утрималися, а один не голосував.

"Утрималися два представники нашої фракції і Максим (Саврасов. - Ред.) з "Європейської Солідарності", а фракція "Голос" голосувала за", - додав "слуга народу".

Автор: 

ВР (15021) КМДА (2377) Київ (19618) мер (510) Віталій Безгін (42)


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Бене срочно нужен Киев с его многомиллиардным бюджетом. Такие деньги проплывают мимо его кармана. Непорядок, однако.
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21.10.2021 11:57 Відповісти
Это скоро станет похоже традицией - начало Майдана в ноябре месяце))) Эта банда и так уже поперек горла всем, сейчас разбудят киевлян.
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21.10.2021 12:06 Відповісти
В каждом районе хотят наплодить дармоедов в виде депутатов райсоветов...
А напомните, с какими словами эти райсоветы в Киеве упраздняли?
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21.10.2021 12:13 Відповісти
Півшостому не дає покою Кличко.
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21.10.2021 12:14 Відповісти
Кличко не ангел (взять ту же безмозглую застройку), но он по крайней мере пребывает в этой реальности, и честно выбран киевлянами с убедительными показателями поддержки.

Зеленым все неймется, хотят получить в полное распоряжение бюджет Киева.

Очень жаль что нас опять провоцируют на уличный протест и силовой сценарий, очень выгодный нашим врагам. Но блин, если турнут кличка с Киеврады, других вариантов развития событий быть не может - это уже вопрос состоятельности нации.
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21.10.2021 12:29 Відповісти
 
 