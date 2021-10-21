Профільний комітет рекомендував Раді прийняти закон про столицю: його можуть схвалити в листопаді, - "слуга народу" Безгін
У листопаді парламент може ухвалити закон про "Про місто Київ - столицю України".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін.
Він нагадав, що вчора комітет на засіданні розглядав цей документ.
Говорячи про те, які правки вносяться до законопроєкту і наскільки вони є важливими, нардеп зазначив: "Десь половина поправок враховані. З тих, які не враховано, на мою думку, або є спамом, або дублюють норми, які враховані. Тому я вважаю не доцільним витрачати на них багато часу".
Безгін розповів, що на комітеті більшість підтримали законопроєкт про столицю, троє депутатів утрималися, а один не голосував.
"Утрималися два представники нашої фракції і Максим (Саврасов. - Ред.) з "Європейської Солідарності", а фракція "Голос" голосувала за", - додав "слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А напомните, с какими словами эти райсоветы в Киеве упраздняли?
Зеленым все неймется, хотят получить в полное распоряжение бюджет Киева.
Очень жаль что нас опять провоцируют на уличный протест и силовой сценарий, очень выгодный нашим врагам. Но блин, если турнут кличка с Киеврады, других вариантов развития событий быть не может - это уже вопрос состоятельности нации.