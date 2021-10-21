Профільний комітет рекомендував Раді прийняти закон про столицю: його можуть схвалити в листопаді, - "слуга народу" Безгін

У листопаді парламент може ухвалити закон про "Про місто Київ - столицю України".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін.

Він нагадав, що вчора комітет на засіданні розглядав цей документ.

Говорячи про те, які правки вносяться до законопроєкту і наскільки вони є важливими, нардеп зазначив: "Десь половина поправок враховані. З тих, які не враховано, на мою думку, або є спамом, або дублюють норми, які враховані. Тому я вважаю не доцільним витрачати на них багато часу".

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Безгін розповів, що на комітеті більшість підтримали законопроєкт про столицю, троє депутатів утрималися, а один не голосував.

"Утрималися два представники нашої фракції і Максим (Саврасов. - Ред.) з "Європейської Солідарності", а фракція "Голос" голосувала за", - додав "слуга народу".