Переговорів про спільний політичний проєкт із Кличком і Гройсманом не веду, - Разумков

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що не планує спільних політичних проєктів з мером Києва Віталієм Кличком та експрем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про якісь політичні проєкти, то я не веду таких переговорів і вести не планую. У мене з ними обома нормальні відносини, але не більше", - запевнив Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи спілкується він з колишніми членами команди Зеленського Данилюком, Рябошапкою або Гончаруком, ексспікер сказав: "З Данилюком, Рябошапкою спілкувалися на ефірах, з днем ​​народження мене привітали. Гончарука не бачив. Наскільки знаю, він у Стенфорді".

Детальніше читайте в інтерв'ю Разумкова для Цензор.НЕТ.

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