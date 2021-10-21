Переговорів про спільний політичний проєкт із Кличком і Гройсманом не веду, - Разумков
Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що не планує спільних політичних проєктів з мером Києва Віталієм Кличком та експрем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Якщо ми говоримо про якісь політичні проєкти, то я не веду таких переговорів і вести не планую. У мене з ними обома нормальні відносини, але не більше", - запевнив Разумков.
Відповідаючи на запитання, чи спілкується він з колишніми членами команди Зеленського Данилюком, Рябошапкою або Гончаруком, ексспікер сказав: "З Данилюком, Рябошапкою спілкувалися на ефірах, з днем народження мене привітали. Гончарука не бачив. Наскільки знаю, він у Стенфорді".
Детальніше читайте в інтерв'ю Разумкова для Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+4 Омерзительный
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+4 Анатолий Бессмертный #488304
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показати весь коментар21.10.2021 13:15 Посилання
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Да, во время шабаша, когда "принимался" закон про олигархов, ты обратил внимания на нарушения, имел мужество отправить этот закон в венецианскую комиссию.
Можно сказать, показал свою принципиальность и позицию.
Но ведь это можно объяснить и банальным желанием прикрыть свой зад.
Поэтому ты, такая же зеленая нечисть, как и все в команде зеленского!
И никакого доверия к тебе нет и быть не может.