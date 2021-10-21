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Новини
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Переговорів про спільний політичний проєкт із Кличком і Гройсманом не веду, - Разумков

Переговорів про спільний політичний проєкт із Кличком і Гройсманом не веду, - Разумков

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що не планує спільних політичних проєктів з мером Києва Віталієм Кличком та експрем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про якісь політичні проєкти, то я не веду таких переговорів і вести не планую. У мене з ними обома нормальні відносини, але не більше", - запевнив Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи спілкується він з колишніми членами команди Зеленського Данилюком, Рябошапкою або Гончаруком, ексспікер сказав: "З Данилюком, Рябошапкою спілкувалися на ефірах, з днем ​​народження мене привітали. Гончарука не бачив. Наскільки знаю, він у Стенфорді".

Детальніше читайте в інтерв'ю Разумкова для Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про дострокові вибори в Раду: "Це не просто вистрілити собі в ногу, а в голову. До того ж не один раз"

Автор: 

Кличко Віталій (3524) Гройсман Володимир (5614) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+4
Начинается новый сериал: Разумков - искатель соратников.
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21.10.2021 12:58
+4
Шо-то этого поца здесь стало много. Готовим на Президента?
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21.10.2021 12:59
+2
Лупоглазого ляльководи пропихують на президента, а Буратіна всьо. Здувся.
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21.10.2021 13:15
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Начинается новый сериал: Разумков - искатель соратников.
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21.10.2021 12:58 Відповісти
вот и славненько..
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21.10.2021 12:58 Відповісти
Шо-то этого поца здесь стало много. Готовим на Президента?
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21.10.2021 12:59 Відповісти
Что-то он слишком навязчиво набивается в соратники.
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21.10.2021 13:01 Відповісти
Лупоглазого ляльководи пропихують на президента, а Буратіна всьо. Здувся.
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21.10.2021 13:15 Відповісти
А здесь помогают пропихивать? Или Буратина не сдулся?
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21.10.2021 13:52 Відповісти
Лупоглазий на Президента не годиться ,а от Косата - аж бігом...
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21.10.2021 15:10 Відповісти
з опзж веде
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21.10.2021 13:36 Відповісти
Ну и зря!
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21.10.2021 14:02 Відповісти
Не визрів поки... Україні потрібен Литвин ,ой нє ,Разумков же ...
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21.10.2021 15:08 Відповісти
Не дай нам Бог знову змінити лише Прізвище кримінального олігархічного клану! В данному випадку дніпровського ( Коломойський - Тимошенко) знову на донецький ( Ахметов і той же Разумков!) ! Скільки можна обмінювати ПРІЗВИЩА цього криміналу?
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21.10.2021 16:19 Відповісти
А кто ты собственно такой?
Да, во время шабаша, когда "принимался" закон про олигархов, ты обратил внимания на нарушения, имел мужество отправить этот закон в венецианскую комиссию.
Можно сказать, показал свою принципиальность и позицию.
Но ведь это можно объяснить и банальным желанием прикрыть свой зад.
Поэтому ты, такая же зеленая нечисть, как и все в команде зеленского!
И никакого доверия к тебе нет и быть не может.
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21.10.2021 16:39 Відповісти
 
 