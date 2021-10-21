Україна до 2024 року може розпочати експорт "зеленого" водню в ЄС. Зеленський ставить дуже амбітні цілі, - Кулеба

Україна за оптимістичним сценарієм може розпочати експорт до Європейського Союзу водню, одержуваного за допомогою відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), до 2024 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на IV Форумі асоціацій в Києві в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС визначив Україну як пріоритетного партнера в постачанні цього нового типу енергії європейським споживачам. У нас є ресурси, політичне бажання та амбіція зробити Україну ключовим постачальником "зеленого" водню до ЄС. Такі проекти вже запущені, і відповідно до оптимістичного сценарію, до 2024 року ми зможемо запустити перші експортні постачання", - сказав Кулеба на IV Форумі асоціацій у Києві в четвер.

Міністр зазначив, що виробництво та постачання водню є стратегічними питаннями.

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"Щоб бути успішними завтра, ми маємо охоче працювати сьогодні. Ми не боїмося зробити крок вперед на незвідану територію. Як я сказав раніше, одне слово, яке описує міжнародну політику президента Зеленського, це амбіція. Президент ставить дуже амбітні цілі, але це єдиний спосіб досягти великих амбітних результатів", - вважає Кулеба.