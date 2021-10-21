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Україна до 2024 року може розпочати експорт "зеленого" водню в ЄС. Зеленський ставить дуже амбітні цілі, - Кулеба

Україна до 2024 року може розпочати експорт

Україна за оптимістичним сценарієм може розпочати експорт до Європейського Союзу водню, одержуваного за допомогою відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), до 2024 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на IV Форумі асоціацій в Києві в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС визначив Україну як пріоритетного партнера в постачанні цього нового типу енергії європейським споживачам. У нас є ресурси, політичне бажання та амбіція зробити Україну ключовим постачальником "зеленого" водню до ЄС. Такі проекти вже запущені, і відповідно до оптимістичного сценарію, до 2024 року ми зможемо запустити перші експортні постачання", - сказав Кулеба на IV Форумі асоціацій у Києві в четвер.

Міністр зазначив, що виробництво та постачання водню є стратегічними питаннями.

Також читайте: Поставки водню до ЄС дозволять зміцнити енергобезпеку й економіку України, - Кулеба

"Щоб бути успішними завтра, ми маємо охоче працювати сьогодні. Ми не боїмося зробити крок вперед на незвідану територію. Як я сказав раніше, одне слово, яке описує міжнародну політику президента Зеленського, це амбіція. Президент ставить дуже амбітні цілі, але це єдиний спосіб досягти великих амбітних результатів", - вважає Кулеба.

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) експорт (4505) Євросоюз (13604) Кулеба Дмитро (3604) водень (174)


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Топ коментарі
+12
Вибачте, що не в тему.
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21.10.2021 12:17
+11
"Зеленский ставит очень амбициозные цели"
комплекс Наполеона називається
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21.10.2021 12:18
+9
На ТЭС запасов угля на неделю, а эти уже накололись до всрачки.
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21.10.2021 12:20
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21.10.2021 12:17 Відповісти
идиотизм у зеленского на фоне его врожденной тупости - действительно амбициозный
после посадки 1 млрд.деревьев и начнем их рубать. делать из них спутники и отправлять их (заполненные "зеленным"(!) водородом) - на Марс)

всё - под личным контролем зеЛоха))
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21.10.2021 12:37 Відповісти
мы и так первые в мире по добыче газа))) катары отдыхают, для этого нужно направить армию к скважинам пару дней повоевать и вопрос решён. но для этого нужно желание ворушить это кубло состоящее с нескольких семей кланов.
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21.10.2021 12:47 Відповісти
Зеленскому квартал до бани, а он уже раздевается. До 24 года надо, еще дожить. И нам и ему.
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21.10.2021 12:56 Відповісти
"Зеленский ставит очень амбициозные цели"
комплекс Наполеона називається
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21.10.2021 12:18 Відповісти
Мания величия. Остап Бендер отдыхает.
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21.10.2021 12:20 Відповісти
да-да... а доставлять будут гиперлупами...
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21.10.2021 12:18 Відповісти
Бред какой то...
А что мешает самому ЕС производить для себя водород?? Чего нет в ЕС?. Зеленой энергетики или воды??
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21.10.2021 12:20 Відповісти
Производство водорода требует больших затрат электроэнергии. То есть, сначала надо иметь лишнюю электроэнергию. А чтобы ее иметь, надо иметь лишний газ, уголь или твэлы.
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21.10.2021 13:32 Відповісти
На ТЭС запасов угля на неделю, а эти уже накололись до всрачки.
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21.10.2021 12:20 Відповісти
Кислородное голодание может привести еще и не к таким галлюцинациям. А бред получается просто первосортным. Дайте ему баллон с кислородом, авось попустит.
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21.10.2021 12:21 Відповісти
Кловун опять витает в облаках. Опустите хто-нибуть этого ***ба на землю. Зима идет, ищи чем топить и чем платить.
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21.10.2021 12:21 Відповісти
Зеленый пердеж ниочем!
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21.10.2021 12:25 Відповісти
Дерьмак, я-же тебя предупреждал, прячь от бубочки наркоту, а то он опять ширнулся, и его понесло. То он кукарекает о миллиарде деревьев, то что у нас дороги лучше европейских, а теперь о газе. ЗЕленом. Держи его на цепи, а то будет как с Богданом и тебя он тоже выгонит пинком под твой жирный зад. Даже КАЛомойский не поможет.
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21.10.2021 12:26 Відповісти
А преЗедент поставил такие амбициозные планы ..... до или после принятия кокса !?
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21.10.2021 12:26 Відповісти
Експортуй свою зелену банду разом з собою.
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21.10.2021 12:26 Відповісти
А преЗедент поставил такие амбициозные планы ..... до или после принятия кокса !?
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21.10.2021 12:26 Відповісти
Ого как всегда и у всех амбициозные цели, только то что положено делать президенту по конституции и законам не кому делать.
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21.10.2021 12:29 Відповісти
краще наїмося гороху,та нагодуем Європу гороховим бздом!
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21.10.2021 12:30 Відповісти
На таком уровне такой бред.У нас что,месторождение водорода?
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21.10.2021 12:31 Відповісти
Паровое разложение метана даёт 40! Процентов углекислого газа + угарный газ + азотную кислоту. Сплошная экология.Конечно Европе лучше не производить его у себя.
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21.10.2021 12:36 Відповісти
Это грязный водород. А речь идёт о зелёном водороде. То есть вода и электричество
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21.10.2021 12:49 Відповісти
"У нас есть ресурсы, политическое желание и амбиция сделать Украину ключевым поставщиком зеленого водорода в ЕС. " Немає тільки водорода.
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21.10.2021 12:36 Відповісти
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21.10.2021 15:49 Відповісти
зеленогороховое бздо !!
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21.10.2021 12:37 Відповісти
Гидролиз дорого.
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21.10.2021 12:37 Відповісти
При нічних надлишкових потужностей чого б й ні? Я так думаю...
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21.10.2021 12:41 Відповісти
Наверно от АЭС. Их же нежелательно ночью отключать.
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21.10.2021 12:51 Відповісти
Месторождения нет, но будет высаженно миллиард деревьев, вот их доить и будем.... Или я чего-то опять попутал?
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21.10.2021 12:42 Відповісти
та в курсе уже все -
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21.10.2021 12:58 Відповісти
Вся справа в тому що, енергетична цінність водню отриманого шляхом електролізу менша від витраченої електроенергії. Дешевше використовувати електроенергію ніж, отриманий з її допомогою водень. Тому німці і впарюють нам цю фігню бо, самі вже давно порахували все. Для отримання 1 кілограма стисненого водню (11,1куба при 0С та 760мм) потрібно 50 кВт/годин що, коштуватиме 84 гривні.
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21.10.2021 13:04 Відповісти
Виробництво водню - велика галузь, що швидко зростає. У 2004 році в усьому світі було вироблено близько 50 мільйонів тонн водню, ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-9 [9] що відповідає близько 170 мільйонам тонн нафтового еквівалента. Темп росту галузі становить близько 10 % на рік. У 2004 році у США обсяг виробництва становив близько 11 мільйонів метричних тонн (MMT) середнього потоку потужності в 48 гігаватт. (Для порівняння, середній обсяг виробництва електрики в 2003 році становив близько 442 гігаватт.) У 2005 році вартість усього виробленого у світі водню становила близько $ 135 мільярдів на рік. .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-10 [10]
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21.10.2021 14:13 Відповісти
Кто вам эту чушь наплел?Эту дурную статистику генерирует вся водородная мафия.Но копните глубже.Там учитывают,например водород,полученный, на химзаводе из природного газа и употребленный тут же,порой даже в одном процессе, для производства аммиака и азотных удобрений.Объемы большие ,но условные.Фуфло все это.
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21.10.2021 15:07 Відповісти
Той, який не вміє мислити стратегічно ставить амбітні цілі??? 😂 Ви що, вже всією ОПою курите зєлєні "травки"...
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21.10.2021 13:29 Відповісти
краще побудувати міст на Місяць
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21.10.2021 13:32 Відповісти
Чем ничтожнее идиот, тем грандиознее его бред. Есть тут психиатры? Объясните нам, почему так?
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21.10.2021 13:39 Відповісти
https://www.futurity.org/solar-refinery-makes-liquid-fuel-2094522/?fbclid=IwAR3iygbnEnwpUGaCVDNau5fUWeYUbB_UrefAO_3o4yeExtTAbfcxFoe2E_s-f https://www.futurity.org/solar-refinery-makes-liquid-fuel-2094522/?fbclid=IwAR3iygbnEnwpUGaCVDNau5fUWeYUbB_UrefAO_3o4yeExtTAbfcxFoe2E_s-це треба кулебі показати
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21.10.2021 13:50 Відповісти
Тут ми ще далі від промислових обсягів. Краще б вони позбирали сміття в океані.
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21.10.2021 14:02 Відповісти
Знову Дурень тішиться..Яке ВОНО тільки дурне..
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21.10.2021 13:58 Відповісти
Что за идиот....
А Климкин, смежду прочим, МФТИ закончил!
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21.10.2021 14:01 Відповісти
 
 