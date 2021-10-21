Рада сьогодні має розглянути податковий законопроєкт 5600: він потрібен Кабміну для верстки Держбюджету, - "слуга народу" Гетманцев
Сьогодні парламент повинен розглянути податковий законопроєкт 5600.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.
"Хочеться, щоб ми сьогодні встигли його розглянути. Цей законопроєкт є в порядку денному, а чи встигнемо ми сьогодні проголосувати чи ні - це питання до опозиції. Запитайте у них, може вони знімуть правки (до проєкту Держбюджету. - Ред.) і тоді ми встигнемо (проголосувати законопроєкт 5600. - Ред.)", - зазначив він.
За словами Гетманцева, парламент повинен сьогодні розглянути цей законопроєкт, тому що це потрібно Кабінету Міністрів.
"Тому що бюджет до другого читання верстається вже на підставі 5600. Тому що тут є ресурс для бюджету на наступний рік. Тому нам потрібно проголосувати якомога швидше", підкреслив нардеп і додав, що монобільшість робитиме все можливе, щоб законопроєкт сьогодні був прийнятий.
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