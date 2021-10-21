Рада сьогодні має розглянути податковий законопроєкт 5600: він потрібен Кабміну для верстки Держбюджету, - "слуга народу" Гетманцев

Сьогодні парламент повинен розглянути податковий законопроєкт 5600.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

"Хочеться, щоб ми сьогодні встигли його розглянути. Цей законопроєкт є в порядку денному, а чи встигнемо ми сьогодні проголосувати чи ні - це питання до опозиції. Запитайте у них, може вони знімуть правки (до проєкту Держбюджету. - Ред.) і тоді ми встигнемо (проголосувати законопроєкт 5600. - Ред.)", - зазначив він.

За словами Гетманцева, парламент повинен сьогодні розглянути цей законопроєкт, тому що це потрібно Кабінету Міністрів.

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"Тому що бюджет до другого читання верстається вже на підставі 5600. Тому що тут є ресурс для бюджету на наступний рік. Тому нам потрібно проголосувати якомога швидше", підкреслив нардеп і додав, що монобільшість робитиме все можливе, щоб законопроєкт сьогодні був прийнятий.