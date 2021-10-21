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Новини Бюджет-2022
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Рада сьогодні має розглянути податковий законопроєкт 5600: він потрібен Кабміну для верстки Держбюджету, - "слуга народу" Гетманцев

Рада сьогодні має розглянути податковий законопроєкт 5600: він потрібен Кабміну для верстки Держбюджету, -

Сьогодні парламент повинен розглянути податковий законопроєкт 5600.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

"Хочеться, щоб ми сьогодні встигли його розглянути. Цей законопроєкт є в порядку денному, а чи встигнемо ми сьогодні проголосувати чи ні - це питання до опозиції. Запитайте у них, може вони знімуть правки (до проєкту Держбюджету. - Ред.) і тоді ми встигнемо (проголосувати законопроєкт 5600. - Ред.)", - зазначив він.

За словами Гетманцева, парламент повинен сьогодні розглянути цей законопроєкт, тому що це потрібно Кабінету Міністрів.

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"Тому що бюджет до другого читання верстається вже на підставі 5600. Тому що тут є ресурс для бюджету на наступний рік. Тому нам потрібно проголосувати якомога швидше", підкреслив нардеп і додав, що монобільшість робитиме все можливе, щоб законопроєкт сьогодні був прийнятий.

Автор: 

бюджет (3004) ВР (15021) держбюджет (2408) податки (3870) Гетманцев Данило (895)


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Топ коментарі
+4
Гетьманцев - зрадник України. Хто за?
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21.10.2021 12:19
+1
Отнять и поделить. Зелені, це недозрілі червоні.
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21.10.2021 12:20
+1
Когда уже этого сторонника идиота лукашенки и путина вышвырнут из комитета,может хватит нам политики - отбирай у бедных и отдавай казнокрадам через бюджет.
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21.10.2021 12:31
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Гетьманцев - зрадник України. Хто за?
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21.10.2021 12:19 Відповісти
Отнять и поделить. Зелені, це недозрілі червоні.
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21.10.2021 12:20 Відповісти
Когда уже этого сторонника идиота лукашенки и путина вышвырнут из комитета,может хватит нам политики - отбирай у бедных и отдавай казнокрадам через бюджет.
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21.10.2021 12:31 Відповісти
Извините за лоховской вопрос - они всерьёз пологают , что этот легендарный, спасительный для страны N 5600 будет работать???
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21.10.2021 12:54 Відповісти
в части обдирания до трусов народа будет.........
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21.10.2021 14:12 Відповісти
На выходных покрышки буду менять, да и ещё 1 комплект точно есть...
Не хотел портить экологию, так лысики и дожидаются "своего звёздного часа"...
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21.10.2021 19:56 Відповісти
Очень правильно говорите! Тоже комплектик найдется!))))
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22.10.2021 07:49 Відповісти
Они серьезно болеют, их нужно лечить
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21.10.2021 17:30 Відповісти
Покрышки, как оказалость, имеют очень не долгосрочный эффект, нужно патроны собирать.
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22.10.2021 09:23 Відповісти
У любого лекарства постэффект не продолжительный, единственный выход - периодичность применения.
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22.10.2021 09:38 Відповісти
 
 