Алергія - не перешкода: у МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися людям з такою недугою

Громадяни, які страждають на алергію, можуть відчувати сумніви щодо проведення вакцинації проти коронавірусу. Однак МОЗ все ж рекомендує не ігнорувати вакцинацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

"Люди з алергією можуть вагатися щодо вакцинації проти COVID-19, бо вважають, що щеплення їм зашкодить. Алергія - це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 000 алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Тому якщо ваша алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов’язково треба", - йдеться в повідомленні.



Також наголошується, що якщо алергія не пов’язана з вакцинами - на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна, така алергія не є протипоказом до вакцинації. Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.



"Якщо ви знаєте, які саме алергени викликають у вас реакцію, ознайомтеся зі складом вакцини. Склад опублікований в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ (www.dec.gov.ua), на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Або ж запитайте у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо маєте алергію на один із компонентів, то вам не варто щепитися цією вакциною", - зазначено в повідомленні.

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