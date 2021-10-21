Алергія - не перешкода: у МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися людям з такою недугою
Громадяни, які страждають на алергію, можуть відчувати сумніви щодо проведення вакцинації проти коронавірусу. Однак МОЗ все ж рекомендує не ігнорувати вакцинацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НСЗУ.
"Люди з алергією можуть вагатися щодо вакцинації проти COVID-19, бо вважають, що щеплення їм зашкодить. Алергія - це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 000 алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією. Тому якщо ваша алергія не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов’язково треба", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що якщо алергія не пов’язана з вакцинами - на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна, така алергія не є протипоказом до вакцинації. Алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.
"Якщо ви знаєте, які саме алергени викликають у вас реакцію, ознайомтеся зі складом вакцини. Склад опублікований в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ (www.dec.gov.ua), на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Або ж запитайте у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо маєте алергію на один із компонентів, то вам не варто щепитися цією вакциною", - зазначено в повідомленні.
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психиатр, и защитник прав человеков
Это было конец лета, когда только ввели схему с семейными докторами (мне понравилось - никаких очередей и пустая, без толпы орущих бабок поликлиника). Киев.
Не було тоді у трьох областях, бо там дійсно треба декілька разів колоти, але сину дали лише одну. Собака покусала на виставці, азіатский овчар. Мабуть був дурний, але не скажений.
Это Вас кто-то обманул. Там не одна прививка.
А може відмінити підписання бумаженції про відсутність претензій при виникненні ускладнень після вакцинації і тоді люди поягнуться до Вас?
а лично у меня нет аллергии ни на что.
здесь же всё по хер. стоят люди в очереди,как на заклание...ни температуру никто не измеряет,ни осмотр врачебный не проводится...
когда человеку делают операцию,то перед этим проводят обследование,и лишь потом говорят человеку,что операция вам необходима,но любое оперативное вмешательство это риск,и вы должны решить сами-рисковать или идти домой помирать.
вакцинация это выбор без выбора!
т.к. согласно закону врачам дали индульгенцию на колоть все что угодно с названием "от ковид" и еще платят премию за каждую уколотое тело, в случае любого осложнения от вакцины у них установка сверху все отрицать (по этому сами медики и не вакцинируются)
это все напоминает Освеним с охраной загоняющих узников в газовые камеры с благим намерением "очистить арийскую нацию", чем это закончилось для них все видели на Нюрнбергском процессе через 5 лет.
По этому если хотите вакцинироваться то проконсультируйтесь у алерголога, здайте анализы и потом на основании результатов вакцинируйтесь.