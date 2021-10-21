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У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена "Махач". ФОТО

17 жовтня в столичному Freedom Hall відбувся вже сьомий за рахунком турнір з боїв на голих кулаках від промушена "Махач".

У 7 сезоні виступили 26 пар бійців з усієї України, а також бійці з Казахстану і запрошений з Чечні МС з боксу, 4-кратний чемпіон і учасник чемпіонату світу з боксу, перший володар чемпіонського пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

Про видовищність турніру кажуть сухі факти. Половина боїв була завершена нокуатом - 13 бійців не змогли продовжити бій і були передані в руки лікарів, які завжди присутні на турнірах "Махача".

Були й своєрідні рекорди: так найкоротший бій, між Анатолієм "Бобром" Данилюком та Ігорем "Сімба" Сімбабою, тривав лише 13 секунд, а найдинамічніший, у якому зійшлися Юрій Alex Матвєєв і Андрій Fighter Хохлов, налічував 6 нокдаунів.

Не обійшлося і без курйозних моментів - в одній із сутичок суддя зазнав удару в обличчя під час спроби розняти бійців. Однак сильної травми вдалося уникнути і поєдинок було продовжено.

Загалом на боях були присутні понад 500 осіб, а порядок забезпечували понад 100 бійців охорони, включно з відомчою і вибухотехніками. У зв'язку з карантинними обмеженнями всі охочі потрапити не змогли.

Незабаром для всіх, хто не зміг відвідати 7 сезон "Махача", бої турніру будуть у відкритому доступі на youtube-каналі промоушена.

У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 01
У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 02
У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 03
У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 04
У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 05
У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 06
У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 07
У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 08
У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 09
У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 10

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

спорт (1627) турнір (18)


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Топ коментарі
+13
Можно ще роздати молотки, викрутки, заточки. Видовищність аж попре.
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21.10.2021 12:31
+8
предлагаю ребятам начать расти и в следующий раз раздать бойцам ножи и кастеты...
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21.10.2021 12:34
+7
Какое-то средневековье
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21.10.2021 12:33
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Гладиаторы древнего мира.
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21.10.2021 12:28 Відповісти
Головне щоб оці махачі потім на вулицях на людей не нападали
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21.10.2021 12:30 Відповісти
Можно ще роздати молотки, викрутки, заточки. Видовищність аж попре.
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21.10.2021 12:31 Відповісти
А можно ваще как в Игре Кальмара)
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21.10.2021 12:33 Відповісти
А ще було б цікаво, коли без рук без ніг, а лише гризти зубами...
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21.10.2021 12:36 Відповісти
я оце гадаю: звідки взялася назва міста Махачкала?
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21.10.2021 12:32 Відповісти
да, ето слово означает "драка загорелых"
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21.10.2021 13:36 Відповісти
Какое-то средневековье
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21.10.2021 12:33 Відповісти
В пору локдаун вводить, а они махачи организуют...
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21.10.2021 12:34 Відповісти
предлагаю ребятам начать расти и в следующий раз раздать бойцам ножи и кастеты...
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21.10.2021 12:34 Відповісти
И супербой на секирах. Победитель съедает побежденного
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21.10.2021 12:49 Відповісти
Цікаво чи усі там вакциновані?
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21.10.2021 12:36 Відповісти
А хто їх перевіре, може Національна поліція)))
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23.10.2021 00:10 Відповісти
Спорт люблю,спортсменов уважаю.Спорт не должен быть агрессивным.Он должен побуждать к чему-то человечному и доброму,ведь зла ,агрессии и всего неадекватного сейчас через меру.Бои без правил и вот такое тупое побоище-вне моего понимания.
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21.10.2021 12:39 Відповісти
бычество процветает
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21.10.2021 12:41 Відповісти
Хай краще там , а не на вулиці, хлопцям треба скинути агресію))
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23.10.2021 00:11 Відповісти
так то воно так, але бидло з вулиці бере це за приклад...
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23.10.2021 14:31 Відповісти
Конкурсний відбір тітушок.
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21.10.2021 12:49 Відповісти
Такие бои проходят регулярно в киевских супермаркетах и на автостоянках.
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21.10.2021 12:57 Відповісти
И не только в киевских...
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21.10.2021 13:51 Відповісти
Мда, хрен с ним с перчатками, но маски где? О здоровье спортсменов не заботятся....
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21.10.2021 13:11 Відповісти
чисто английская тема уже много лет... сплагиатили
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21.10.2021 13:15 Відповісти
Да уж. Говорите 21 век? В конце боя нужно выбрасывать нож на ринг чтобы побежденному перерезать горло. Не охота видеть етих дикарей на улицах города
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21.10.2021 13:35 Відповісти
Единоборство,где присутствует НАСИЛИЕ надо запретить на государственном уроне . Это не спорт!!!
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21.10.2021 13:49 Відповісти
в музее экскурсовод показывает древнюю статую без ног, без руки, с отбитым носом и оторванным ухом:
- эта скульптура называется "Победитель".
один из посетителей с толпы замечает:
- представляю, как тогда выглядит побежденный.
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21.10.2021 13:49 Відповісти
Адреналиновые наркоманы
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21.10.2021 13:57 Відповісти
Не совсем, те лазят по кранам, кришам пригают с парашюта
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23.10.2021 00:13 Відповісти
Вообще,такие махачи популярные в странах третьего мира.Не спорю в этом есть определённый колорит и азарт,но в странах цивилизованных такие клубы уже никого не впечатляют,как старое,чёрно-белое безголосое кино
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21.10.2021 14:02 Відповісти
в цивилизованных странах есть подобное, например рестлеры в США и Канаде, но там это идет как шоу и представление - участники "бьются" показушно и без травм.
никто серьезно не убивается, потому что в развитых странах люди умеют считать деньги и понимают, что убиваться очень не выгодно.
лечение и потеря трудоспособности намного дороже чем любые возможные выигрыши.
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21.10.2021 18:33 Відповісти
А бокс или юфс, не то, такое било есть и будет, просто не афишируется
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23.10.2021 00:15 Відповісти
А чому не в масках ?
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21.10.2021 14:38 Відповісти
Там одного депутата постоянно пистют.Только ради этого стоит посмотреть
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21.10.2021 16:49 Відповісти
Деградація українців іде повним ходом... Американські бої без правил - це театр.
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21.10.2021 18:23 Відповісти
 
 