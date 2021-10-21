У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена "Махач". ФОТО
17 жовтня в столичному Freedom Hall відбувся вже сьомий за рахунком турнір з боїв на голих кулаках від промушена "Махач".
У 7 сезоні виступили 26 пар бійців з усієї України, а також бійці з Казахстану і запрошений з Чечні МС з боксу, 4-кратний чемпіон і учасник чемпіонату світу з боксу, перший володар чемпіонського пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.
Про видовищність турніру кажуть сухі факти. Половина боїв була завершена нокуатом - 13 бійців не змогли продовжити бій і були передані в руки лікарів, які завжди присутні на турнірах "Махача".
Були й своєрідні рекорди: так найкоротший бій, між Анатолієм "Бобром" Данилюком та Ігорем "Сімба" Сімбабою, тривав лише 13 секунд, а найдинамічніший, у якому зійшлися Юрій Alex Матвєєв і Андрій Fighter Хохлов, налічував 6 нокдаунів.
Не обійшлося і без курйозних моментів - в одній із сутичок суддя зазнав удару в обличчя під час спроби розняти бійців. Однак сильної травми вдалося уникнути і поєдинок було продовжено.
Загалом на боях були присутні понад 500 осіб, а порядок забезпечували понад 100 бійців охорони, включно з відомчою і вибухотехніками. У зв'язку з карантинними обмеженнями всі охочі потрапити не змогли.
Незабаром для всіх, хто не зміг відвідати 7 сезон "Махача", бої турніру будуть у відкритому доступі на youtube-каналі промоушена.
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- эта скульптура называется "Победитель".
один из посетителей с толпы замечает:
- представляю, как тогда выглядит побежденный.
никто серьезно не убивается, потому что в развитых странах люди умеют считать деньги и понимают, что убиваться очень не выгодно.
лечение и потеря трудоспособности намного дороже чем любые возможные выигрыши.