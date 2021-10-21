Блокування судової реформи: Рада суддів 23 жовтня проведе засідання з розгляду кандидатів до Етичної ради
Засідання Ради суддів України, на якому будуть розглянуті пропозиції щодо кандидатів до складу Етичної ради за квотою Ради суддів, відбудеться 23 жовтня.
"23 жовтня 2021 року о 10 годині відбудеться засідання Ради суддів України. На засіданні буде розглянуто одне питання порядку денного: про надання пропозицій щодо кандидатів до першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України", - йдеться в повідомленні Ради суддів України, передає Цензор .НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кандидати в перший склад Етичної ради за квотою Ради суддів України можуть брати участь у співбесіді через відеоконференцзв'язок на платформі Zoom. Неявка кандидата на співбесіду не перешкоджатиме розгляду питання про включення його до списку кандидатів", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, Рада суддів не обрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє із шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З інших не вдалося вибрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.
До першого складу Етичної ради входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, і три особи, яких виберуть міжнародні організації, що надають Україні протягом останніх п'яти років міжнародну технічну допомогу в сфері судової реформи та запобігання корупції відповідно до міжнародних або міждержавних угод. Такі міжнародні та іноземні організації узгоджують пропозицію загального списку кандидатів. Надалі до складу Етичної ради входитимуть три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України і ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.
1 жовтня посли країн "Великої сімки" (G7) заявили про підтримку процесу всебічної судової реформи в Україні та закликали Раду суддів прискорити висування кандидатів до Етичної ради ВРП.
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Для принятия решения необходимо (опять же по закону) только 2 голоса иностранцев. Все наши граждане там просто статисты. Этический совет по сути имеет полное влияние на ВРП, которая, в свою очередь, имеет полное влияние на всю судебную систему. То есть два иностранца будут полностью руководить всей судебной системой Украины.
Именно поэтому эту реформу так поддерживает Европа и их прихлебатели Шабуньки, Жернаковы и прочие.
И именно поэтому против нее Рада судей.