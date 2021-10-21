10 млн грн, які виплатили "мертвим душам" з ОРЛО, повернули в бюджет, - СБУ

Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України в Луганській області повернуто понад 10 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У 2021 році Служба безпеки України встановила понад тисячу фактів неправомірного нараховування пенсійних та соціальних виплат громадянам, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Кошти виплачувалися "мертвим душам", тобто людям, які померли під час пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби виявили, що це стало можливим, оскільки у період пандемії українська влада автоматично продовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців. Представники окупаційної влади скористалися цим.

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Таким чином пенсії і соцвиплати померлих отримували їхні родичі, серед яких і представники незаконних формувань і "чиновники ЛНР".

"Кошти, які нараховувалися "мертвим душам" на картки, вони переводили у готівку через так звані "фінансові центри". Значний відсоток від цих незаконних операцій надходив до "бюджету" окупаційної влади у вигляді "податків". Наразі, завдяки заходам СБУ, скасовано нарахування незаконних виплат цим громадянам, довідки "переселенців", які померли - анульовано", - додали в СБУ.

Викриті за матеріалами СБУ факти незаконного отримання та привласнення пенсійних та соціальних виплат кваліфіковано як шахрайство і розслідуються органами внутрішніх справ у межах відкритих кримінальних проваджень.

Робота із виявлення подібних фактів триває.