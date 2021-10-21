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10 млн грн, які виплатили "мертвим душам" з ОРЛО, повернули в бюджет, - СБУ

10 млн грн, які виплатили

Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України в Луганській області повернуто понад 10 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У 2021 році Служба безпеки України встановила понад тисячу фактів неправомірного нараховування пенсійних та соціальних виплат громадянам, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Кошти виплачувалися "мертвим душам", тобто людям, які померли під час пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Співробітники спецслужби виявили, що це стало можливим, оскільки у період пандемії українська влада автоматично продовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців. Представники окупаційної влади скористалися цим.

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Таким чином пенсії і соцвиплати померлих отримували їхні родичі, серед яких і представники незаконних формувань і "чиновники ЛНР".

"Кошти, які нараховувалися "мертвим душам" на картки, вони переводили у готівку через так звані "фінансові центри". Значний відсоток від цих незаконних операцій надходив до "бюджету" окупаційної влади у вигляді "податків". Наразі, завдяки заходам СБУ, скасовано нарахування незаконних виплат цим громадянам, довідки "переселенців", які померли - анульовано", - додали в СБУ.

Викриті за матеріалами СБУ факти незаконного отримання та привласнення пенсійних та соціальних виплат кваліфіковано як шахрайство і розслідуються органами внутрішніх справ у межах відкритих кримінальних проваджень.

Робота із виявлення подібних фактів триває.

Автор: 

виплати (1058) пенсія (1593) СБУ (12909) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+14
10 млн грн, которые выплатили "мертвым душам" из ОРЛО, вернули в бюджет, - СБУИсточник:

ОЧЕНЬ СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ .

откуда вернули ? Забрали у сепаратистов ? Или забрали ПОВТОРНО У УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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21.10.2021 13:21
+14
Какая то бодяга. Как вернули? Откуда? У боевиков вытрясли из панталон?
И как то забыли указать, что стало с начисляющими эти суммы? Их закрыли? Дали в иплище? Или наградили премией?
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21.10.2021 13:22
+13
кто что " возвратил" ????? просто перестали начислять. назівайте вещи своими именами.
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21.10.2021 13:23
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Як літінант повернув у бюджет бабло, забрав у ОРДЛЬІ?
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21.10.2021 13:20 Відповісти
10 млн грн, которые выплатили "мертвым душам" из ОРЛО, вернули в бюджет, - СБУИсточник:

ОЧЕНЬ СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ .

откуда вернули ? Забрали у сепаратистов ? Или забрали ПОВТОРНО У УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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21.10.2021 13:21 Відповісти
Если средства отналогоплательщика , то надо писать ВОСПОЛНИЛИ ПОТЕРИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЗА СЧЁТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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21.10.2021 13:23 Відповісти
Повернути можна при бажанні. Зменшити виплати в ОРДЛУ на 10 мільйонів, а там нехай розбираються самі.
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21.10.2021 13:30 Відповісти
Це так не працює. Там же особові рахунки. Пенсії ж не гамузом дають ...
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21.10.2021 16:21 Відповісти
То така гра слів. Начебто результат є, а грошей немає, але вони повернуті, бо довідки ануліровані, а гроші. Та до якого біса тут гроші.
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21.10.2021 13:49 Відповісти
Правильно написать, сперва лоханулись и спонсировали террористов, а сейчас прекратили начисление.
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21.10.2021 14:06 Відповісти
Лугандон понятно, хочет наших пенсий и остальных соцвыплат, повоевав с нами предварительно и это действительно интересный феномен для психиатров, но на нашей стороне кто участвует в этом дербане бюджета, где посаженные? Может быть тем же военным и полицейским перенаправить деньги, профукиваемые на "тоже наших граждан, взятых в заложники террористами и которые не виноваты"?
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21.10.2021 13:22 Відповісти
Зеліни кореша ще і кредити дать в ОРДЛУ. Про які посадки може бути мова?
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21.10.2021 13:25 Відповісти
Багатьом шкода сепарню. Багато хто хоче їм допомогти. І це природно. Ось тільки може вираховувати з них вартість наших набоїв. Полетів до них снаряд - мінус вартість. Це теж природно.
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21.10.2021 13:53 Відповісти
Какая то бодяга. Как вернули? Откуда? У боевиков вытрясли из панталон?
И как то забыли указать, что стало с начисляющими эти суммы? Их закрыли? Дали в иплище? Или наградили премией?
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21.10.2021 13:22 Відповісти
Нет редактора - вот и пишут бред .

я выше тоже возмутилась такому тексту
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21.10.2021 13:24 Відповісти
Це для Зе!читачів. Не переймайтесь. Ніхто, нічого не повертав.
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21.10.2021 13:36 Відповісти
И как то забыли указать, что стало с начисляющими эти суммы
это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев Источник:
Бюрократия - она такая. Пока нет справки из ЗАГСа о смерти (только не ржать) вы живой.
Пока система "Аркан" и Ощад не подали в пенсионный фонд списки не прошедших идентификацию жителю Украины назначаются выплаты.
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21.10.2021 13:43 Відповісти
кто что " возвратил" ????? просто перестали начислять. назівайте вещи своими именами.
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21.10.2021 13:23 Відповісти
Цензор , поменяйте человека , который придумывает названия к статьям , на грамотного .
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21.10.2021 13:26 Відповісти
Наверное, дело было так. Выплатили ордыловским "мёртвым тушам" в 2 или 3 раза больше.
Потом "наши" СБУ-шники говорят "Та ладно, пацаны, это жирновато будет, перебор. И нам надо отчитаться типа. Давайте возвращайте взад 10 лимонов. Шоб всем было по кайфу. Потом надолужите. За нами не заржавеет. Вы ж нас знаете. Свои люди - сочтемся".
Как то так.
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21.10.2021 13:27 Відповісти
бред сивойь кобылы от слуг народа!! Кухарки и посудомойщицы даже объяснить толком не могут !!Что ? откуда? куда! И с Кого удержали!! Тупой Набар слов?
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21.10.2021 13:27 Відповісти
беспредел, а тут пугают - не дадим пенсию, нет стажа... от падлы!
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21.10.2021 13:28 Відповісти
"Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные через так называемые "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в "бюджет" оккупационной власти в виде "налогов". Сейчас благодаря мерам СБУ, отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки "переселенцев", которые умерли - аннулировали", - добавили в СБУ. Источник:

И слова нет о возвращении. Тут вопрос либо к первоисточнику (СБУ) либо к редакторам ЦН.
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21.10.2021 13:28 Відповісти
А Ощадбанкинг отключить на карточки пенсионные в ОРДЛО не пробовали? Ну что бы лично получали..и тем самым хоть как то идентифицировались А иак из 3 млр в месяц от 7 до 10 % в ,,финансовые центры" за обнал..посчитайте до 300 000 000 грн не жирновато ли на финансирование терроризма через финансовые центры
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21.10.2021 14:39 Відповісти
Так выявили или все же вернули? Интересен механизм возврата. Пушилин к линии разграничения мешок с наличкой привез?
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21.10.2021 13:31 Відповісти
Аа, по
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21.10.2021 13:33 Відповісти
Представляю, как "наши люди" из ОРДИЛО ржут над лохами украинцами, которые налоги платят и содержат уже не только живых пенсионеров, но и мертвецов.
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21.10.2021 13:33 Відповісти
Від цієї заяви баканівцев тхне співпрацею зеленої влади із окупаційною владою ОРДЛО.
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21.10.2021 13:42 Відповісти
Абсолютно! Вже й думати лінуються. Тупо себе видали. Втім, ніякого ризику.
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21.10.2021 13:43 Відповісти
Так кто вернул 10 млн?
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21.10.2021 13:45 Відповісти
СБУ повернула петіну валізку з готівкою з лугандону, що сама СБУ відвезла за часів наливайченка ?
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21.10.2021 13:49 Відповісти
Може припинили не законні виплати,а не повернули? Бо по всій україні крадуть міліарди а повертають штраф у 50крб. А тутзабрали у сєпарів 10млн-брехня.
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21.10.2021 13:52 Відповісти
журнашлюхи! вы хоть не позортесь. туда милларды ушли в самой Украине ******* со скоростью 100 лимонов в секунду
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21.10.2021 14:14 Відповісти
Якийсь "мутняк" - СБУшники "геройськи" відібрали в сепарів кеш, яким їх спонсорували починаючи від Пєці і продовжуючи до сьогодні.
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21.10.2021 15:13 Відповісти
Якийсь сумбур в тексті статті. Одне зрозуміло, що "плакали" ті грошенята.
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21.10.2021 16:33 Відповісти
 
 