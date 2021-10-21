"Слуга народу" Тищенко про роботу його помічником сина його бізнес-партнера Сітака: "Коли Саша був маленьким, я ростив його юристом, як старший брат"

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко не бачить конфлікту інтересів в тому, що його помічником є ​​син його бізнес-партнера Олександр Сітак.

Про це він сказав в інтерв'ю парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

За словами Тищенка, його бізнес-партнером був батько Олександра Володимир Сітак. "Мені було 18 років, коли ми разом почали робити бізнес. Я вважаю, це нормально. Ми працювали, розвивали. У нас з ним була компанія, в якій працювали понад 1600 осіб. Зараз її немає. Його син є моїм помічником, який отримує офіційну зарплату, яка передбачена законом України. Я не бачу в цьому проблеми", - підкреслив нардеп.

Він розповів, що Олександр Сітак - професійний юрист, у якого є відповідний досвід роботи. "Коли я прийшов сюди (в ВР. - Ред.), у мене не було великого досвіду. Він для мене в цьому плані став провідником. Плюс, він відповідає за комітет інфраструктури, в якому у мене теж працюють помічники", - заявив політик і додав: "Я вам більше скажу: коли Саша був маленьким, я ростив його юристом, як старший брат. Коли мене його батько запитав:"Як ти думаєш, в якому напрямку йому розвиватися?". Я сказав: "Треба йти в юриспруденцію і бути тут фахівцем". Він таким і є".

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Відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація "Bihus.info" про те, що Олександр Сітак спільно з дружиною Тищенка Аллою Баранівською є співвласником ресторану "Рішельє", народний депутат заявив: "Вам потрібно в нього запитати. Я не лізу в ці питання. але Володимир Сітак точно залишився власником цього підприємства".

Тищенко підтвердив, що квартира, в якій він живе, записана на брата Сітака Віталія: "Це було і до мого приходу в парламент. Я зараз там в оренді. Мене це влаштовує. Я показав це в декларації ... Мене дивує, чому ви всі разом (журналісти. - Ред.) показуєте будинок Володимира (Сітака. - Ред.)?! Це його приватний будинок, де ми протягом 30 років збиралися на барбекю, як в будь-якій нормальній родині. Причому всі програми розповідають про одне й те ж ось уже два роки. Я там не живу. Це будинок іншої людини. Я живу в квартирі, яка в оренді, і яку я вказав в декларації".

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