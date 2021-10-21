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Новини
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ЄСПЛ встановив порушення Україною прав під час відмови в голосуванні на місцевих виборах переселенцям із Криму і Донбасу

ЄСПЛ встановив порушення Україною прав під час відмови в голосуванні на місцевих виборах переселенцям із Криму і Донбасу

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) встановив, що Україна порушила загальну заборону дискримінації, відмовивши внутрішньо переміщеним особам у праві проголосувати на місцевих виборах 2015 року.

У пресрелізі ЄСПЛ повідомляється, що суд ухвалив рішення у справі "Селігененко та інші проти України", встановивши факт порушення прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Четверо заявників, троє з яких - кримчанки (двоє - з Севастополя, одна - з Алупки) і одна - з Донецька, після окупації Криму та військових дій на Донбасі переїхали до Києва. Після відмови в праві проголосувати на місцевих виборах 2015 року заявниці звернулися до судових інстанцій України, зокрема апеляційної, які постановили, що право голосу на місцевих виборах в Україні надано громадянам, які проживають у відповідних виборчих округах.

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У пресрелізі наголошується, що протягом року заявниці проживали в Києві і платили податки. У їхніх паспортах громадян України місцем прописки було зазначено Крим і Донецьк, але влада України не врахувала обставини, за яких заявниці не могли реалізувати своє право на волевиявлення в місцевих громадах та відповідних округах.

"Суд встановив, що, не взявши до уваги особливу ситуацію заявників, влада дискримінувала їх у використанні права голосу під час голосування на місцевих виборах. Було порушення ст. 1 Протоколу №12 до Конвенції (загальна заборона дискримінації. - Ред.)", - йдеться в пресрелізі ЄСПЛ.

ЄСПЛ постановив виплатити заявницям компенсацію моральної шкоди в розмірі EUR4,5 тис. кожній.

Автор: 

голосування (486) місцеві вибори (1366) права (92) Європейський суд з пр... (453) переселенці (984)


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Топ коментарі
+10
Так у якій громаді вині, золоті наші проживаючі, повинні голосувати. Зареєстровані вони на окупованих територіяї і реєстрацію змінювати категорично не бажають (може ще покличе їх "нова родіна"). Там голосування не проводиться, їх кандидатів в списках немає. То вини можуть голосувати де їм заманеться? Нехай змінять реєстрацію і все наладиться.
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21.10.2021 14:05
+9
Почему приезжие должны влиять на местную власть?
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21.10.2021 14:04
+3
Пішов у с...ку цей ЕСПЧ.
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21.10.2021 14:10
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Почему приезжие должны влиять на местную власть?
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21.10.2021 14:04 Відповісти
Пройшло шість років, і суд прийняв рішення. Є на кого рівнятися нібито нашим суддям.
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21.10.2021 14:14 Відповісти
Нарушение реальное.
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21.10.2021 14:04 Відповісти
Так у якій громаді вині, золоті наші проживаючі, повинні голосувати. Зареєстровані вони на окупованих територіяї і реєстрацію змінювати категорично не бажають (може ще покличе їх "нова родіна"). Там голосування не проводиться, їх кандидатів в списках немає. То вини можуть голосувати де їм заманеться? Нехай змінять реєстрацію і все наладиться.
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21.10.2021 14:05 Відповісти
ужос! для кого эта держава Украина работает? для донецких запроданцев?!
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21.10.2021 14:06 Відповісти
Украина работает на дибилов которые принимают постановления нарушающие действующие законы.
Проведите через Верховную Раду закон о участии временных переселенцев в выборах.
Заявители - молодцы. Глупышей только бабками и лечат. Низкий поклон остальным переселенцам что не стали доить.
"Люди которые читают книги всегда будут управлять людьми смотрящими телевизор"
По понятиям - чии подписи стоят под постановлением - те и должны возместить ущерб.
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21.10.2021 14:36 Відповісти
Если бы они нарушали законы, то не надо было бы принимать временных законов. Вы себе противоречите.
Какое постановление приняли и кто, чтобы нарушить их права?
Их права нарушили Россияне, не дав провести местные выборы в Крыму и Донецке.
То в ЕСПЧ немножко дебилы.
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22.10.2021 03:08 Відповісти
Им отказали в праве принимать участие в выборах с справкой о временной регистрации. Но потом в 19 когда была нужна явка, переселенцам с временной регистрацией разрешили принимать участие в выборах
(двое - из Севастополя, одна - из Алупки) и одна - из Донецка после оккупации Крыма и военных действий на Донбассе переехали в Киев. Источник:
Украина нарушила общий запрет дискриминации, отказав внутренне перемещенным лицам в праве проголосовать на местных выборах 2015 года. Источник:
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22.10.2021 08:45 Відповісти
Может запрещать Путину решать, что Украине делать - это тоже дискриминация Путина?

Он все-таки тоже человек.

У вас какаяф-то дебильная логика.

Они участвовали в выборах. Общеукраинских. А к местным выбора они не имели отношения ибо не местные.
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22.10.2021 15:24 Відповісти
У нас вот ОСМД заседает, так там тоже только хозяева голосуют, не арендаторы.

Это дискриминация?
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22.10.2021 15:25 Відповісти
Пішов у с...ку цей ЕСПЧ.
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21.10.2021 14:10 Відповісти
избиральные карусели времен януковича получили одобрямс еспч. Бред какой-то
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21.10.2021 16:08 Відповісти
«
ЕСЧП установил нарушение УкраинойИсточник:

ЕСПЧ !!!!!!
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21.10.2021 19:19 Відповісти
 
 