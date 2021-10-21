ЄСПЛ встановив порушення Україною прав під час відмови в голосуванні на місцевих виборах переселенцям із Криму і Донбасу
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) встановив, що Україна порушила загальну заборону дискримінації, відмовивши внутрішньо переміщеним особам у праві проголосувати на місцевих виборах 2015 року.
У пресрелізі ЄСПЛ повідомляється, що суд ухвалив рішення у справі "Селігененко та інші проти України", встановивши факт порушення прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Четверо заявників, троє з яких - кримчанки (двоє - з Севастополя, одна - з Алупки) і одна - з Донецька, після окупації Криму та військових дій на Донбасі переїхали до Києва. Після відмови в праві проголосувати на місцевих виборах 2015 року заявниці звернулися до судових інстанцій України, зокрема апеляційної, які постановили, що право голосу на місцевих виборах в Україні надано громадянам, які проживають у відповідних виборчих округах.
У пресрелізі наголошується, що протягом року заявниці проживали в Києві і платили податки. У їхніх паспортах громадян України місцем прописки було зазначено Крим і Донецьк, але влада України не врахувала обставини, за яких заявниці не могли реалізувати своє право на волевиявлення в місцевих громадах та відповідних округах.
"Суд встановив, що, не взявши до уваги особливу ситуацію заявників, влада дискримінувала їх у використанні права голосу під час голосування на місцевих виборах. Було порушення ст. 1 Протоколу №12 до Конвенції (загальна заборона дискримінації. - Ред.)", - йдеться в пресрелізі ЄСПЛ.
ЄСПЛ постановив виплатити заявницям компенсацію моральної шкоди в розмірі EUR4,5 тис. кожній.
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Проведите через Верховную Раду закон о участии временных переселенцев в выборах.
Заявители - молодцы. Глупышей только бабками и лечат. Низкий поклон остальным переселенцам что не стали доить.
"Люди которые читают книги всегда будут управлять людьми смотрящими телевизор"
По понятиям - чии подписи стоят под постановлением - те и должны возместить ущерб.
Какое постановление приняли и кто, чтобы нарушить их права?
Их права нарушили Россияне, не дав провести местные выборы в Крыму и Донецке.
То в ЕСПЧ немножко дебилы.
(двое - из Севастополя, одна - из Алупки) и одна - из Донецка после оккупации Крыма и военных действий на Донбассе переехали в Киев. Источник:
Украина нарушила общий запрет дискриминации, отказав внутренне перемещенным лицам в праве проголосовать на местных выборах 2015 года. Источник:
Он все-таки тоже человек.
У вас какаяф-то дебильная логика.
Они участвовали в выборах. Общеукраинских. А к местным выбора они не имели отношения ибо не местные.
Это дискриминация?
ЕСЧП установил нарушение УкраинойИсточник:
ЕСПЧ !!!!!!