ЄСПЛ встановив порушення Україною прав під час відмови в голосуванні на місцевих виборах переселенцям із Криму і Донбасу

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) встановив, що Україна порушила загальну заборону дискримінації, відмовивши внутрішньо переміщеним особам у праві проголосувати на місцевих виборах 2015 року.

У пресрелізі ЄСПЛ повідомляється, що суд ухвалив рішення у справі "Селігененко та інші проти України", встановивши факт порушення прав людини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Четверо заявників, троє з яких - кримчанки (двоє - з Севастополя, одна - з Алупки) і одна - з Донецька, після окупації Криму та військових дій на Донбасі переїхали до Києва. Після відмови в праві проголосувати на місцевих виборах 2015 року заявниці звернулися до судових інстанцій України, зокрема апеляційної, які постановили, що право голосу на місцевих виборах в Україні надано громадянам, які проживають у відповідних виборчих округах.

Також читайте: ЄСПЛ: Україна порушила права люстрованого екссудді Верховного Суду Самсіна

У пресрелізі наголошується, що протягом року заявниці проживали в Києві і платили податки. У їхніх паспортах громадян України місцем прописки було зазначено Крим і Донецьк, але влада України не врахувала обставини, за яких заявниці не могли реалізувати своє право на волевиявлення в місцевих громадах та відповідних округах.

"Суд встановив, що, не взявши до уваги особливу ситуацію заявників, влада дискримінувала їх у використанні права голосу під час голосування на місцевих виборах. Було порушення ст. 1 Протоколу №12 до Конвенції (загальна заборона дискримінації. - Ред.)", - йдеться в пресрелізі ЄСПЛ.

ЄСПЛ постановив виплатити заявницям компенсацію моральної шкоди в розмірі EUR4,5 тис. кожній.