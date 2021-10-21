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ОПЗЖ про нібито виключення Киви: Цинічна провокація, організатори понесуть партійну відповідальність

ОПЗЖ про нібито виключення Киви: Цинічна провокація, організатори понесуть партійну відповідальність

Теза про виключення нардепа Іллі Киви з "Опозиційної платформи - За життя" є абсолютно брехливоюм, недостовірною і юридично безграмотною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ОПЗЖ.

"Сьогодні в інформпростір України була запущена брехлива і брудна інформаційна кампанія, спрямована проти партії "Опозиційна платформа - За життя". Замовники цієї цинічної провокації і учасники дійства з дискредитації іміджу партії, використовуючи змонтоване маніпулятивний відео, спробували просунути абсолютно брехливу, недостовірну і юридично безграмотну тезу про нібито виключення Іллі Киви з "Опозиційної платформи - За життя", - йдеться і заяві.

Також підкреслюється, що відповідно до статуту політсили, за низку порушень на членів партії накладаються партійні стягнення у вигляді попередження або громадського осуду або виключення з членів партії.

"Рішення про застосування партійного стягнення до керівної особи Партії, члена керівного органу Партії застосовується виключно Політичною Радою Партії. Рішення про виключення з членів Партії ухвалюється двома третинами голосів членів відповідного органу", - підкреслюють у відверто проросійській партії.

Також дивіться: Кива заявив, що його збираються виключити з партії ОПЗЖ: "Чекатиму рішення Медведя, Рабіновича, Бойка". ВIДЕО

"Заявляємо, що дії організаторів цієї провокації, спрямованої на розкол партії, отримають належну оцінку керівництва і членів нашої політичної сили, а самі вони понесуть партійну відповідальність", - йдеться далі.

"Очевидно, що подібна провокація була здійснена в інтересах чинної влади, яка, за допомогою фальсифікацій кримінальних справ, політичних репресій, незаконного переслідування опозиції, а тепер ще й подібних брудних вкидань, не гребуючи жодними методами намагається розправитися з "Опозиційною платформа - За життя" як політичною силою, що перегородила їм шлях до встановлення диктатури влади Зеленського в Україні", - запевняють в ОПЗЖ.

Також дивіться: Рабінович спростовує виключення з партії Киви: "Хріна лисого!". ВIДЕО

Автор: 

усунення (37) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+22
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21.10.2021 14:56
+11
Ясное дело провокация, ведь Кива это жо..., простите лицо этой партии.
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21.10.2021 14:53
+11
Організацію Путінських Засраних Жополизів необхідно заборонити,і сраною мітлою гнати з Ради!
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21.10.2021 15:00
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Русские своих не бросают! Зато запросто кидают!
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21.10.2021 14:52 Відповісти
- Чули новину? Наш директор йде!

- Звідки Ви знаєте?

- А він мене викликає і каже: "Ми з вами, Рабинович, напевно, не спрацьовуватимемо"
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21.10.2021 15:15 Відповісти
Кива "Черта Лысого" пока тока дрочит!
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21.10.2021 15:42 Відповісти
Та отож. Надо разобраться. Такого кадра нельзя терять.
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21.10.2021 14:53 Відповісти
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21.10.2021 14:57 Відповісти
Они понесут партийную ответственность. Их накажут однопартийцы.
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21.10.2021 16:39 Відповісти
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21.10.2021 16:49 Відповісти
Шалунішкі з блакитної вустріци.
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21.10.2021 16:52 Відповісти
И обратите внимание, все, как один ОПЗЖоповци.
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21.10.2021 17:41 Відповісти
Ясное дело провокация, ведь Кива это жо..., простите лицо этой партии.
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21.10.2021 14:53 Відповісти
Скорее член
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21.10.2021 17:31 Відповісти
В этой партии не просто члены, а настоящие члены.
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21.10.2021 18:39 Відповісти
Краснопузые Шариковы не сдаюцца...
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21.10.2021 14:54 Відповісти
А что подарил Кива опзжопинцам - сказку или встряску ?
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21.10.2021 16:38 Відповісти
а где отряды кивы на защиту лысого от волосатого
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21.10.2021 14:55 Відповісти
Зажопцы, берегите Киву! Он - ваше фсе!
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21.10.2021 14:55 Відповісти
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21.10.2021 14:56 Відповісти
Киви -троянский конь, ну или просто конь сами решайте
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21.10.2021 14:56 Відповісти
Кива почесал свой затылок, но ум не поддался на циничную провокацию!
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21.10.2021 14:57 Відповісти
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21.10.2021 14:58 Відповісти
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21.10.2021 14:59 Відповісти
- Рабинович, за вами рубль!
- Де ?!
- Я маю на увазі, що ви повинні мені рубль!
- Тоді візьміть той, що за мною!
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21.10.2021 15:06 Відповісти
Тищенко позвонил
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21.10.2021 15:00 Відповісти
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21.10.2021 15:02 Відповісти
- Чули новину? Наш директор йде!

- Звідки Ви знаєте?

- А він мене викликає і каже: "Ми з вами, Рабинович, напевно, не спрацьовуватимемо"
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21.10.2021 15:07 Відповісти
Хм) Случай из моей старой работы) Наш директор любил на работе держать алкашей и все время им, и нам руководящему составу, выносить за этих алкашей мозг, мол не умеем работать с персоналом)))) Ну один достал даже его) Ну и при толпе такой диалог: "Наверное, Саша, будем мы с тобой прощаться" И почти мгновенно такой ответ: "Виктор Николаевич, а вы что от нас уходите?" Всеобщий ржач, директор махает рукой, разворачивается и уходит)))
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21.10.2021 17:27 Відповісти
кожен випадок попадає у анекдот з підтекстом
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22.10.2021 09:09 Відповісти
Організацію Путінських Засраних Жополизів необхідно заборонити,і сраною мітлою гнати з Ради!
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21.10.2021 15:00 Відповісти
Чиста по-малански!!! Один орет что его увольняют, а руководство ему в ответ - это провокация и все равно увольняют Это как рабинович выходил из партии - Я ухожу но пусть меня уволят, до сих пор увольняют!!!! Это называется еврейский цирк!!!!
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21.10.2021 15:01 Відповісти
- Сьома, ти сказав про мене, що я осел? Це правда?
- Звичайно правда. Але я цього не говорив ...
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21.10.2021 15:03 Відповісти
- Рабинович, дай сотню борг.
- Як тільки повернуся з Парижа.
- Ти їдеш до Франції?
- І не збираюсь.
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21.10.2021 15:02 Відповісти
Доньку Киви звуть Марією, але хто її мама - загадка.
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21.10.2021 15:07 Відповісти
Какая ответственность? ежели свести нет и не пахнут деьги москалями.
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21.10.2021 15:15 Відповісти
совiсть - совковe поняття. забудь про нього!
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21.10.2021 15:28 Відповісти
примiтний момeнт: коли такi "чутки" кидають про iнших то просто пeрeтирається iнфа . як тiльки тронeш русскоe говно то одразу "лживая и грязная информационная кампания
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21.10.2021 15:27 Відповісти
а дарма. підняли б собі рейтинг. а якщо б ще й придушили
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21.10.2021 15:29 Відповісти
Зачем ОПЗЭ исключать Киву? Зажоперам дураки тоже нужны. Вы Рабиновича в буденовке представляете ? Вот для этого и есть жомовый "олигарх" Тем более что на Рашке тоже есть такой дегенерат в ушанке
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21.10.2021 15:30 Відповісти
що це за передаст с красной харей и красной звездой во лбу?
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21.10.2021 15:46 Відповісти
При чому передаст в прямому і переносному сенсах цього слова.
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21.10.2021 16:43 Відповісти
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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21.10.2021 15:44 Відповісти
рабинович, кива, новинский, немчинов, медведчук... - костяк из дерьма в зажопно-лехаемской банде.
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21.10.2021 15:50 Відповісти
Ківа знатний др...
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21.10.2021 16:03 Відповісти
Друг ? Чи друкар ?
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21.10.2021 16:44 Відповісти
Стара Нацрада

Можна діставати старий затертий жарт про вигнання з борделю за ********?
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21.10.2021 16:14 Відповісти
Виключити треба не Киву , а всю цю партію зрадників, агентів ФСБ РФ і колаборантів !
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21.10.2021 16:34 Відповісти
Крепко не в масть бэкнул вадик-гадик фразой *чёрта лысого* по части неандертальца! Вот же гнусь и позор страны собрался в этой зажопинской банде! Вставай Саша Белый---ну некому глушить тут мразь залётную!
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21.10.2021 16:50 Відповісти
І ось це сидить під куполом.

Лисий лисим лисого буде карати. Тьху, кончені.
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21.10.2021 16:55 Відповісти
Исключить как то бы всю ту шоблу под названием опзж из жизни Украины, может бы и жизнь наладилась....
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21.10.2021 18:10 Відповісти
Ну, да, як же ці потвори такого "цінного" кадра позбудуться ...

Я прочитала на фб: подумала - та невже ...
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22.10.2021 08:10 Відповісти
Как можно искючить такого редкосного ублюдка, в этой с ердячей партии, это главный критерий.
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22.10.2021 08:38 Відповісти
 
 