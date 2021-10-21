ОПЗЖ про нібито виключення Киви: Цинічна провокація, організатори понесуть партійну відповідальність

Теза про виключення нардепа Іллі Киви з "Опозиційної платформи - За життя" є абсолютно брехливоюм, недостовірною і юридично безграмотною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ОПЗЖ.

"Сьогодні в інформпростір України була запущена брехлива і брудна інформаційна кампанія, спрямована проти партії "Опозиційна платформа - За життя". Замовники цієї цинічної провокації і учасники дійства з дискредитації іміджу партії, використовуючи змонтоване маніпулятивний відео, спробували просунути абсолютно брехливу, недостовірну і юридично безграмотну тезу про нібито виключення Іллі Киви з "Опозиційної платформи - За життя", - йдеться і заяві.

Також підкреслюється, що відповідно до статуту політсили, за низку порушень на членів партії накладаються партійні стягнення у вигляді попередження або громадського осуду або виключення з членів партії.

"Рішення про застосування партійного стягнення до керівної особи Партії, члена керівного органу Партії застосовується виключно Політичною Радою Партії. Рішення про виключення з членів Партії ухвалюється двома третинами голосів членів відповідного органу", - підкреслюють у відверто проросійській партії.

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"Заявляємо, що дії організаторів цієї провокації, спрямованої на розкол партії, отримають належну оцінку керівництва і членів нашої політичної сили, а самі вони понесуть партійну відповідальність", - йдеться далі.

"Очевидно, що подібна провокація була здійснена в інтересах чинної влади, яка, за допомогою фальсифікацій кримінальних справ, політичних репресій, незаконного переслідування опозиції, а тепер ще й подібних брудних вкидань, не гребуючи жодними методами намагається розправитися з "Опозиційною платформа - За життя" як політичною силою, що перегородила їм шлях до встановлення диктатури влади Зеленського в Україні", - запевняють в ОПЗЖ.

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