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У Греції затримали ветерана АТО Радкевича, заочно засудженого в Литві за військові злочини 1991 року, - Решетилова. ФОТО

У Греції за запитом Литви під час перетину кордону затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, заочно засудженого литовським судом у справі про події 1991 року.

Про це у Facebook написала правозахисниця, координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"14 вересня під час перетину кордону у Греції був затриманий громадянин України, ветеран АТО Олександр Радкевич. Як виявилося згодом, його затримали за запитом Литви, де Олександр був заочно засуджений за так званою справою 13 січня", - написала вона.

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За її словами, 20 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і тепер просить Грецію видати громадянина України їй для відбування покарання.

13 січня 1991 радянська влада намагалася силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність від СРСР. Під час захоплення радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 людей, понад тисячу беззбройних людей постраждали.

У березні 2019 року Вільнюський окружний суд засудив 67 осіб за вчинення військових злочинів під час сумнозвісних подій у січні 1991 року. Зокрема, заочно до 10 років позбавлення волі засудили колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова.

"Але серед засуджених виявився і громадянин України Олександр Радкевич, який на початку 1991 року служив у 107 мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР, 11 січня 1991 року був призначений водієм-механіком танку, який знаходився поряд з Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла боротьба. Про вирок щодо нього Олександр не знав, хоча добровільно співпрацював зі слідством і був допитаний 2014 року як свідок українською прокуратурою у рамках міжнародної правової допомоги, яку Україна надавала Литві. Згодом Олександр зі свідка перетворився на обвинуваченого", - повідомила Решетилова.

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"Радкевича звинувачують у тяжких воєнних злочинах (вбивство, нелюдське поводження, використання заборонених методів ведення війни) фактично лише за те, що він був присутній у Вільнюсі у січні 1991 року як військовий радянської армії. Дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людини, що чітко видно із самого вироку", - додала вона.

У Литві рішення суду набуло чинності. Наданий Литвою адвокат Радкевича оскаржував вирок в апеляційному суді, але отримав відмову. Адвокати, залучені Українською Гельсінською спілкою з прав людини, розглядають можливість звернення до Європейського суду з прав людини.

У Греції затримали ветерана АТО Радкевича, заочно засудженого в Литві за військові злочини 1991 року, - Решетилова 01
У Греції затримали ветерана АТО Радкевича, заочно засудженого в Литві за військові злочини 1991 року, - Решетилова 02

Автор: 

ветерани (1082) Греція (604) затримання (4350) Литва (2437) СРСР (347) екстрадиція (437) Решетилова Кобилинська Ольга (54) Радкевич Олександр (4)


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Топ коментарі
+22
Вы статью прочтите, он тогда в советской армии служил и ни где случайно не катался и ни в кого не стрелял в отличии от беркутовцев.
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21.10.2021 15:06
+21
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21.10.2021 15:04
+19
Тут явное болото формальное. Чувак служил в СА, как призывник. На его месте мог оказаться и Ваш сын или Ваш брат. Для рядового солдата, шо в Кабул, шо в Вильнюс. Посадили в танк и командир танка скомандывал. Я бы понял, если бы в результате конкретных действий конкретного солдата кто-то посрадал. А так, это похоже на суд над Марковым. Где-то убили журналиста, а Марков, находящийся в десятке километров от гибели человека почему то отвечал..
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21.10.2021 16:20
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дима пройди в хер. задрал
найдешь то что фото с десантником сделано не в горловке в 2014 году - я принесу тебе извенения
а пока - нахер
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21.10.2021 19:46 Відповісти
Бред какой-то. Думаю пересмотрят для него дело, отдельно...
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21.10.2021 15:05 Відповісти
Специально для него УК поменяют.
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21.10.2021 15:13 Відповісти
Коллізія. Для Літви ця справа принципова.
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21.10.2021 15:17 Відповісти
В Литве и Горбачёв осуждён, а этому парню единственый путь, в ЕСПЧ, да ещё пиезидент может помиловать после малой отсидки
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21.10.2021 17:51 Відповісти
Вже винесено вирок. Єдиний шлях, що залишився, - ЄСПЛ.
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21.10.2021 17:10 Відповісти
Та, мля, скільки тієї роботи? Ловимо будь де будь якого литовця і міняємо на нашого. Все просто і чесно.
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21.10.2021 17:40 Відповісти
Походу Невзоров тоже попал
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21.10.2021 15:07 Відповісти
"Я вижу сегодняшнюю Литву. Мне очень жаль, что мне навсегда закрыт туда въезд, поскольку я у них там военный преступник, - говорит он (Невзоров) . - Но я с величайшим восхищением оцениваю их президента Далю Грибаускайте. Ради того, чтобы иметь возможность выбрать такого президента, можно было идти на все. Офигенная совершенно по храбрости, по благородству, по умению вести себя женщина. Я сожалею о том, что литовский народ навсегда записал меня во враги. Хотя тогда, в 1991-м, я действовал так, как считал нужным, и ни от одного своего поступка не отрекаюсь".
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21.10.2021 15:17 Відповісти
Но это не мешает ему гастролировать по ЕС не боясь Интерпола
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21.10.2021 15:29 Відповісти
Ай, какой молодец! Виноват литовский народ, записавший почему-то его во враги, а не его поступки, о которых он не сожалеет и сейчас.
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21.10.2021 15:54 Відповісти
Вчера, 20.10.2021, на Эхе отрекся. Заявил, что это он был тогда имперцем и негодяем, а страрший Ландсбергис оказался прав...
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21.10.2021 16:25 Відповісти
Невзоров не только не отрекаеться но и не жалеет, по его же словам
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21.10.2021 17:53 Відповісти
Думаю следующий суд его оправдает.
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21.10.2021 15:17 Відповісти
Адвокат проиграл апелляцию. Теперь только европейский суд по правам человека. Но надежды мало.
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21.10.2021 15:30 Відповісти
После апелляции идёт Верховный суд.
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21.10.2021 16:34 Відповісти
Це у нас. У Литві, можливо, не так.
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21.10.2021 16:46 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B

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21.10.2021 17:10 Відповісти
Але там дивна фраза: "Судебная палата по уголовным делам и Судебная палата по гражданским делам являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE кассационными инстанциями для дел, рассмотренных в окружных судах как в первой судебной инстанции."
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21.10.2021 17:47 Відповісти
Некоторые категории дел, в некоторых странах, могут рассматриваться апелляционными инстанциями, как первой инстанцией, потому и такая фраза.

У нас например обжалование указов президента проводится в Верховном суде, как в первой инстанции, а Большая Палата ВСУ служит апелляцией.
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21.10.2021 19:33 Відповісти
СТАТУС ВЕРХОВНОГО СУДА ЛИТВЫ
И ЕГО СОСТАВ

Статья 1. Верховный Суд Литвы является кассационной инстанцией:

1) по делам Апелляционного суда;

2) в отношении решений, приговоров, определений и постановлений окружных судов, принятых в суде первой инстанции и в апелляционном порядке;

3) в отношении решений, приговоров, определений и постановлений апилинковых судов, рассмотренных окружным судом в кассационном порядке, - только в установленных законом случаях.

Верховный Суд, формируя единообразную судебную практику применения законодательства:

1) оглашает апробированные Сенатом судей решения коллегий Верховного Суда и других судов, разъяснения которых должны учитываться судами, государственными и иными институциями, а также другими субъектами при применении тех же законов;

2) анализирует судебную практику по вопросам применения законодательства, публикует методические материалы по вопросам практики применения законодательства, одобренной Сенатом судей;

3) при ознакомлении с работой окружных судов и Апелляционного суда на местах, а также иными способами консультирует судей этих судов, а также судей апилинковых судов по вопросам применения законодательства.

Верховный Суд в пределах своих полномочий решает вопросы, возникающие в связи с международными договорами.

Верховный Суд вправе высказывать свои замечания и предложения относительно подготавливаемых законопроектов.

Статья 2. Верховный Суд состоит из председателя Верховного Суда, председателей его отделов и судей. В Верховном Суде имеются Отдел по гражданским делам, Отдел по уголовным делам и Сенат судей.

При Верховном Суде действует Генеральная прокуратура. Ее деятельность регламентируется Конституцией Литовской Республики, Законом Литовской Республики о судах, Законом Литовской Республики о прокуратуре и другими законами.
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21.10.2021 19:35 Відповісти
Знаю чувака , который в 1990 в приднестровье за рашу воевал , в армии был ,там украинцы за рашу ,оказывается ,воевали ,срочники , .
Но в 2014 один из первых был в АТО , брал Саур-Могилу и т.д.
Давно не видел его , но это было давно и судить о тех событиях сейчас - дело неблагодарное.
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21.10.2021 15:19 Відповісти
Так українці де тільки не воювали за совок.
Найбільший контингент - Афган.
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21.10.2021 16:10 Відповісти
Ну, тут тепер для українських адвокатів є над чим попрацювати. Головне вияснити чому зі свідка він став звинуваченим. Дуже мало інформації і не ясно що там чітко видно з самого вироку. А взагалі це, схоже на вплив кацапської агентури, ка мабуть посприяла включенню українця, учасника АТО в списки. У нас теж нерідко на запити ерефії починають трусити кавказців, які воювали або мали відношення до АТО.

В будь-якому разі потрібно йому їхати, а дипломатам організовувати захист.
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21.10.2021 15:19 Відповісти
Это должны быть супер улики.Он даже не командир танка.Мало верится,що их предъявят
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21.10.2021 15:32 Відповісти
Глупо обвинять подневольного человека в недоказанном преступлении. Так Чешская и Словацкая республики половину мужиков с Западной Украины пересажать могут, так как они первыми попали под мобилизацию и отправлены в Чехословакию в 1968 году.
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21.10.2021 15:21 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0 Последствия отдачи и исполнения незаконного приказа
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21.10.2021 15:58 Відповісти
По-перше,нахєр ти тут **************** "закони" тицяєш,дятел,якщо в КК України є ст.41.По-друге,в СРСР такої норми не було.А закон зворотньої дії не має.
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21.10.2021 16:30 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Superior_orders Superior orders
Української версiї немає.
Приємного спiлкування й Вам
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21.10.2021 16:36 Відповісти
****,як важко спілкуватися з довбойобами.А почитати кримінальний кодекс України розуму не вистачає?
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21.10.2021 16:39 Відповісти
Всегда будут подневольные. В 14г тоже такие были.
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21.10.2021 16:19 Відповісти
Не знаю, кто такие "подневольные". Присягу дают народу, а не власти. Во всяком случае - в Украине так.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шапошников Матвій Кузьмович
"З травня 1960-го року був першим заступником командувача і членом Військової ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Північно-Кавказького військового округу .

Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB повстання робітників у Новочеркаську https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 року, перебуваючи на посаді заступника командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 ПКВО , отримав наказ командувача округу, керівника операції генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%86%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 І. О. Плієва кинути на народ танки. Однак він відмовився придушувати демонстрантів, відповівши: «Не бачу перед собою такого противника, якого варто було б атакувати нашими танками».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-shkolazhizni-4 [4] На питання, що було б, якби він підкорився наказу, і танки, які стояли на мосту, атакували демонстрантів, генерал Шапошников відповів: «Загинули б тисячі»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-shkolazhizni-4 [4]

1966 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант Шапошников відправлений у відставку. У січні 1967 року він був виключений з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A1 КПРС . 26 серпня 1967 Управлінням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Раді Міністрів СРСР по Ростовській області було порушено кримінальну справу за звинуваченням М. К. Шапошникова в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 антирадянській пропаганді (ст.70 Кримінального кодексу РРФСР), підставою для якої стали вилучені в нього при обшуку чернетки листів і проект листа-звернення з приводу новочеркасського розстрілу. Через кілька місяців, 23 грудня 1967 року кримінальну справу було припинено з огляду фронтових заслуг генерала, але фактично він виявився в опалі."
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21.10.2021 16:43 Відповісти
Присягу дают народу.
Разве власть не представляет народ? Знаю, что дорвавшись до власти приоритеты меняются.
Тогда кто решает кому, когда и как использовать армию. Были ли вообще случаи когда народ что либо решал?
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21.10.2021 16:52 Відповісти
Ми прочитали лише версію його адвоката. Позиції литовського суду не знаємо. Можливо, там були вагомі причини. Тому робити зараз висновки, хто правий, хто ні, передчасно.
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21.10.2021 17:15 Відповісти
А вот теперь МИД Украины имеет все возможности на деле показать свою "профпригодность".
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21.10.2021 15:30 Відповісти
Пришить Литве оккупацию Киева и арестовать всех литовцев.
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21.10.2021 15:41 Відповісти
И почему бы Литве не начать вылавливать бывших солдат Вермахта в Греции или какаяразница где.
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21.10.2021 15:43 Відповісти
о приговоре не знал но адвокат приговор оспаривал в аппеляции...как то оно не клеится..
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21.10.2021 15:44 Відповісти
Ми не бачили матеріалів справи.Якщо він своїм танком давив людей,то я можу тільки розвести руками.Якщо тільки за те, що перебуваючі на той час військовослужбовцем строкової служби, шмаркатим хлопчаком, виконав наказ командирів згідно даної присяги і приїхав на танку на указану позицію,то литовці - підараси.
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21.10.2021 16:12 Відповісти
Навряд чи вони винесли вирок всім військовим, що в той час знаходилися там. З новини дуже мало інформації, що йому інкримінували. Тому давайте не будемо звинувачувати найбільш дружню до нас державу незрозуміло в чому. Треба додаткова інформація.
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21.10.2021 17:20 Відповісти
доказів нема.хай судять усіх мехводів Вермахта.
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21.10.2021 17:46 Відповісти
А литовські суди не мають бажання притягти до суду громадян Литви із числа колишніх військовослужбовців СА, які "садили дерева і будували школи" в Афганістані у 1979-1989 р.р.
Це не одна тисяча потенційних з/к.
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21.10.2021 16:20 Відповісти
Подвійний стандарт...
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21.10.2021 16:54 Відповісти
Ви знаєте, що йому інкримінували? Чому ви вирішили, що його звинуватили лише в присутності на місці подій?
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21.10.2021 17:22 Відповісти
1. В 1991 р. я не чув, щоб у Вільнюсі демонстрантів давили танками. А тільки це можна інкримінувати мехводу.
2. В Афгані дійсно, деякі солдати були тільки присутні, але багато хто із кількох тисяч литовців-інтернаціоналістів не тільки дерева садив.
До того ж, є, так би мовити, "дискусійні ролі" солдатів у війні. Наприклад, артилерист, який підносить міни до міномета, що веде вогонь по кишлаку - він хто?
Зенітник ЗУ-23-2, який за наказом обстілює нічний вогник у кишлаку під заставою - він хто?
А заряджаючий цієї зенітної установки?
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21.10.2021 17:57 Відповісти
1. Про 14 загиблих під час тих подій знали всі притомні люди. Підніміть газети тих часів хоча б. І якщо наш громадянин брав участь в убивстві або свідомо допомагав у ньому, повинен відповідати. Якщо ж не винуватий - є ЄСПЛ.

2. Україна повинна переслідувати іноземців, які на нашій території чинили беззаконня?
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21.10.2021 19:23 Відповісти
Я не писав про відсутність загиблих, я писав про спосіб убивства.
Іще деталь - у січні 1991 року і у мешканців ЛитРСР, і у мешканців УРСР було одне громадянство - совєцьке.
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22.10.2021 15:40 Відповісти
Я про "давити танками" не писав. У статті теж про це немає. Бачу, що хтось вище в коментах про це написав.
А щодо громадянства - Литва відновила незалежність в 1990 році, майже за рік до вказаних подій.
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22.10.2021 17:08 Відповісти
Акт Парламенту Литовської РСР про відновлення Незалежності - це ще не юридично оформлена Незалежність. Юридично ЛитРСР у січні 1991 р. була у складі сересера.
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05.11.2021 17:45 Відповісти
Це по совковому закондавству. По литовському - ні.
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05.11.2021 18:01 Відповісти
Це не тільки по совковому, це й за міжнародним законодавством теж.
Станом на січень 1991 р. жодна іноземна держава Незалежність Литви не визнала.
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05.11.2021 18:23 Відповісти
Я поважаю Незалежність Литви і її боротьбу за неї.
Але засуджений Литвою колишній військовий СА у січні 1991 р. юридично служив у Литовській РСР як складовій сересера.
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05.11.2021 18:26 Відповісти
Читай коменти, хтось обізнаний про цього лейтенанта більше чим ми.
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21.10.2021 19:31 Відповісти
Допускаю, що литовські суди відрізняються від наших.
Але спілкування із нашими суддями протягом рівно трьох десятиліть навчило мене не довіряти жодному судді, жодному написаному чи сказаному суддею слову.
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22.10.2021 16:13 Відповісти
В Литву что боярку подвезли?
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21.10.2021 17:32 Відповісти
забоялись, віполнят методички а то пукин нападьот.
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21.10.2021 17:47 Відповісти
То есть, сейчас афганские талибы подадут в Интерпол запрос на всех военнослужащих срочной службы Советской Армии, проходивших службу в ДРА.

И что? Нас всех выдадут?
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21.10.2021 18:06 Відповісти
Де ви побачили зі статті, що Литва винесла вирок всім солдатам рад. армії, що служили там під час вказаних подій?
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21.10.2021 19:25 Відповісти
Ну що ж... а втім, за Порошенко така справа вирішилась би якось інакше, адже очевидно, що він винен лише у тому, що був у складі окупаційних війсь держави, якої давно нема.
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21.10.2021 18:40 Відповісти
За Порошенко справа з нацгвардійцем Марківим (якщо вірно запам'ятав прізвище) ,"якось інакше" не вирішилася. Так ,це різні справи у всьому.Але не треба ліпити з ПОПа рятівника і спасителя. Марківу допоміг саме Аваков ,якого тут всіляко гноять на ЦН порохоботи.Савпадєніє ? Не думаю...
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21.10.2021 19:24 Відповісти
Це той аваков, який поціновувача ***** киву в політику привів? Чи той, який Сашка Білого наказав убити?
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21.10.2021 19:27 Відповісти
Саме той.
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21.10.2021 19:29 Відповісти
Ну це не значить що Порошенко справу Марківа вирішити не хотів . Ти ж чудово розумієш зєлєбоб , що такі справи вирішуться роками , але всеодно - напускаєш туману . Не рви пупа .
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21.10.2021 19:36 Відповісти
Он воно що. Тобто тут " за Порошенка справа би вирішилася інакше" ,а ось там " такі справи вирішуються роками " ... Тут бачу ,тут не бачу ,а там сільодку загортаю ...
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21.10.2021 19:45 Відповісти
Так - роками , а хіба ні ?
Яку нах - сільодку ? Шо ти дурня клеїш ? Ти забалакав про Марківа , я тобі ПРО НЬОГО ж і пояснюю .
Ти пишеш так , немов би звинувачуєш Порошенка в тому що він мовляв - не хотів повернути Марківа . Але це неправда , і маніпуляція . При Порошенку , до справи Марківа піключався навіть МЗС ,, і ти це напевно ж знаєш , але вперто продовжуєш сипати свої дурні звинувачення .
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21.10.2021 20:10 Відповісти
Та не рви пукан ,а визнай ,що саме Аваков зробив 90 відсотків необхідного для звільнення Марківа. А твій Петро теж зробив... як та жаба ,що збоку стояла і "допомагала" підковувати коня ...
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21.10.2021 20:25 Відповісти
.Ну от про шо з тобою ще можна говорити , якщо ти дурне і не лікуєшся .!? Гуляй , карочє ..
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21.10.2021 21:14 Відповісти
Зрозуміло .Злився ти в унітаз ,як інша ********. Проти фактів не попреш ,лишається тобі тільки смайлики малювати.
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21.10.2021 21:26 Відповісти
Шо тобі зрозуміло , дефективний ? Ти спочатку хоч один хвакт наведи , валянок . !
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21.10.2021 21:30 Відповісти
Ти ще намагаєшся булькати з каналізації ? Навіщо ? Пливи до вигрібної ями ,там твій рай .
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21.10.2021 21:40 Відповісти
Пробулькало з каналізації якесь чмо , під ніком
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21.10.2021 21:43 Відповісти
валадімірович! ну ти шо! ми ж з табой на адной валнє!
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21.10.2021 21:58 Відповісти
Івановичу ,не бешкетуй .
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21.10.2021 22:06 Відповісти
Який там рейтинг у твого зеленського та сн?
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22.10.2021 09:56 Відповісти
Ну ок . Щоб тебе не розчаровувати , визнаю таки Зеленського "своїм". А то ще обідишся . Так от - рейтинг його пре догори стрємітєльним домкратом .Сам Тищенко сказав ,а він не збреше.
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22.10.2021 12:40 Відповісти
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22.10.2021 13:26 Відповісти
Дурнику порохоботський - ти чого такий агресивний ?У вас у секті всі такі ?)
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22.10.2021 10:06 Відповісти
Тому що ви , лайно ЗЕльоне , вже -дістали просто .. Дістали своїми тупими , брехливими , безглуздими , надуманими звинуваченнями минулої влади , в усіх мислимих і немислимих гріхах . От те чмо - марко лукаш , чудово ж знає , що Порошенко доручав Клімкіну , забезпечити дипломатичну підтримку у справі Марківа . А Петренку і Авакову - правову . Але вперто продовжує його оббіхувати ,, чмо .!
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22.10.2021 13:05 Відповісти
це той Аваков що має нерухомість в Італії ? це той Аваков що дав слово президенту Порошенко що він сам вирішить проблему з Марківом. ??? всі винні у своїх злочинах повинні пройти процедуру суду і прийняти його рішення як це було з Марківом в Італії. а всі герої повинні бути нагороджені і отримати всі привілеї по заслугам. Не забуваймо про наших "патріотів з УНА УНСО" що приймали участь разом з російськими військовими і козаками у приднестровській війні на території Молдови. Хто їм винний ? І винна держава Україна часів Кравчука що через свою територію пропускала найманців на територію Приднестроввя - Молдови. майбутні суди ще попереду над тими хто використовував владні повноваження як і той хто стріляв - вбивав - калічив інших людей.
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21.10.2021 23:17 Відповісти
Пробуєш маніпулювати, але щось не виходить, чи не так ? Марківа арештували за сприяння росії та бойовиків, це була частина операції проти ветеранів війни з росією.

Радкевіча арештували за нібито злочини скоєні ще за радянської влади і так як Україна та Литва на одному боці за сприяння нормального лідера, ця справа могла вирішитись сама собою, тоді як приклад із Марківом - ні, тому що там була агресивна дія ворожих спецслужб, а тут старі справи 30 річної давнини.

Ну і не Аваков один врятував Марківа, а загальні зусилля України де і він і Порох доклали своїх зусиль.
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22.10.2021 14:28 Відповісти
Болгарин проведёт расследование и покажет фильм,тогда ситуация прояснится.
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21.10.2021 19:29 Відповісти
Литовцы могли бы и помочь в данной ситуации..нашли кого ловить..
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21.10.2021 20:06 Відповісти
Майора Ковальова судять прихвостні Зеленського. Офіцер проти пристосуванців

https://www.youtube.com/watch?v=l2rU31fOkGc

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21.10.2021 20:09 Відповісти
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22.10.2021 05:34 Відповісти
Ежели Радкевич знал,что на него литовцы завели уголовное дело,так чего было Украину покидать?
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21.10.2021 20:24 Відповісти
Саакашвили тоже знал что сядет в Грузии,может их обоих всё ******.
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21.10.2021 20:47 Відповісти
Ох ты и сравнил 🤦
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22.10.2021 10:08 Відповісти
а в чем проблема? При пересмотре решения за новыми обстоятельствами Суд может и оправдать на основании того, что НЕ выполнение ПРИКАЗА было сопряжено с возникновением ПРЯМОЙ опасности для жизни этого человека.
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21.10.2021 23:37 Відповісти
Дурня якась.
Треба розбиратися.
Якщо за стільки років не вийшло.
Хотілося б, щоб якось висвітлювалося, що буде далі.
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22.10.2021 05:35 Відповісти
А Украіна хоч когось заочно засудила за Крим, Донбас?
не чув.
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22.10.2021 21:12 Відповісти
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