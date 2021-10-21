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Справу Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, передано до суду, - прокуратура

Справу Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, передано до суду, - прокуратура

Направлено до суду обвинувальний акт щодо 43-річного Володимира Прохнича, який погрожував вибухом гранати в приміщенні Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини і щиро розкаявся", - йдеться в повідомленні.

За результатами стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним. Зараз він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї), ст. 341 (Захоплення державної будівлі) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне зберігання боєприпасів) направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 4 серпня 2021 року невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони і одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Також читайте: Суд відправив під варту Прохнича, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну

Автор: 

граната (797) захоплення (220) Кабмін (14134) Київ (19626) прокуратура (3694) Прохнич Володимир (15)


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Да только за попытку взорвать этот Зе-гадюшник мужика надо наградить и вся страна будет его уважать. Хороший прецедент - суды и прокуратуры, МВД, всякие хитрожопые комитеты, комиссии и даже местные администрации будут со страхом ожидать расправы скорой, справедливой и неизбежной.
А если серьезно, то народ-хозяин пришел к своим слугам спросить за бардак.
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21.10.2021 15:20 Відповісти
И в чём обвиняют ,в том что не взорвал ???
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21.10.2021 15:54 Відповісти
А що там з Савченко?
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21.10.2021 21:15 Відповісти
 
 