Справу Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, передано до суду, - прокуратура

Направлено до суду обвинувальний акт щодо 43-річного Володимира Прохнича, який погрожував вибухом гранати в приміщенні Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Під час досудового розслідування підозрюваний пояснив свої дії гострою реакцією на складні життєві обставини і щиро розкаявся", - йдеться в повідомленні.

За результатами стаціонарної судово-психіатричної експертизи чоловіка визнано осудним. Зараз він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї), ст. 341 (Захоплення державної будівлі) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне зберігання боєприпасів) направлено до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 4 серпня 2021 року невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони і одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

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