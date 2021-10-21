Заборона на експорт металобрухту необхідна не лише промисловості, але і всій нашій економіці, - експерт

Глава представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Києві Володимир Ткаченко зазначив, що металобрухт є екологічною сировиною для металургійних підприємств.

Тимчасова заборона експорту металобрухту, який зараз масово вивозять з України, допоможе не лише промисловості, а й всій економіці. Про це заявив глава представництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Києві Володимир Ткаченко.

"Ця тема важлива для всієї української металургії і для нашого підприємства також. І в світлі будь-яких змін і світових, коли всі намагають втримати свої внутрішні ресурси, і в світлі такої проблеми щодо екологічних речей", – пояснив Ткаченко.



Він нагадав, що металобрухт є екологічною сировиною для металургійних підприємств, тож його наявність дозволяє виробляти металургійну продукцію в Україні без шкоди довкіллю, а також дозволяє економити інші ресурси, наприклад, газ, які останнім часом значно здорожчали.



"Чим більше ми використовуємо власного металобрухту, тим менше витрачаємо інших ресурсів, тим менше йде інших ресурсів на виробництво кожної тони сталі", – сказав Ткаченко.



На його думку, влада має ввести тимчасову заборону на вивезення брухту, щоб дати можливість працювати не лише вітчизняній промисловості, а й підприємствам інших галузей.



"Треба обмежити тимчасово, наприклад, до весни. А потім ситуація сама покаже… Виходячи із здорового глузду і виходячи із інтересів країни, не тільки металургійної галузі, це рішення правильне", – наголосив Ткаченко.



Раніше заборонити експорт брухту закликала уряд Федерація роботодавців України: там заявили, що якщо не ввести мораторій, Україна щорічно втрачатиме близько 20 мільярдів гривен податкових надходжень, 5 млн т у виробництві сталі, 2,4% ВВП України і $1,4 млрд валютних надходжень.



Як відомо, Мінекономіки вже підготувало проект постанови про обмеження експорту металобрухту по грудень 2023 року. У постанові вказано, що дія цього положення не поширюватиметься на експорт брухту та відходів чорних металів до країн ЄС, Великобританії та Північної Ірландії, Ізраїлю, Канади, Чорногорії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Проте прийняття цього проекту з невідомих причин відстрочили.