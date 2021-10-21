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Новини Коронавірус і карантин
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СOVID-19 на Закарпатті: відкрито два нові ковід-відділення, розгорнуто додаткові ліжко-місця для інфікованих

СOVID-19 на Закарпатті: відкрито два нові ковід-відділення, розгорнуто додаткові ліжко-місця для інфікованих

На Закарпатті відкрили ще два "ковідні" відділення і розгорнули 170 додаткових ліжко-місць для хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної державної адміністрації.

"На Закарпатті оновили перелік ліжкового фонду для лікування хворих на COVID-19: тепер ще два заклади охорони здоров’я з резервного фонду прийматимуть інфікованих", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що додаткові COVID-відділення заробили в:

  • КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака", яка розташована за адресою м.Ужгород, вул. Капушанська, 22.
  • КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради", яка розташована за адресою м Берегово, вул. Б. Ліннера, 2.

Зазначається, що також розгорнули додаткові ліжко-місця, а саме:

  • в Обласній лікарні - 100 ліжкомісць, серед яких 10 інтенсивної / реанімаційної терапії;
  • у Берегівської ЦРЛ - 70 ліжкомісць, серед яких 7 інтенсивної / реанімаційної терапії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині посилили карантинні заходи, - ОДА

Станом на цей момент на Закарпатті працюють 12 лікарень для пацієнтів з коронавірусом і розгорнуто 1220 ліжок.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2069)


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расскажите и том, во сколько раз уменьшилось количество гос больниц в Украине с 1991 года
а теперь они "открывают"...
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21.10.2021 15:24 Відповісти
Конституцию читают, "пабочки" у вакцины ищут. Шо скажешь, - свободный народ!
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21.10.2021 15:48 Відповісти
В обласній інфекційній кілька тижнів тому було 40-50 ковідкойкомісць, то писали, що лікарня на 52% заповнена, треба в червону. Зараз 170+ місць, то можна знов в зелену)) оця їхня маніпуляція процентами бісить. Вкажіть скільки місць зайнято із загалтної кількості. Бо раз порахував, то вийшло, що 56.7 людини лежить)))
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21.10.2021 18:27 Відповісти
1220 ковідмісць... Це 0,1% населення Закарпаття
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21.10.2021 18:30 Відповісти
 
 