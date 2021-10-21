СOVID-19 на Закарпатті: відкрито два нові ковід-відділення, розгорнуто додаткові ліжко-місця для інфікованих

На Закарпатті відкрили ще два "ковідні" відділення і розгорнули 170 додаткових ліжко-місць для хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної державної адміністрації.

"На Закарпатті оновили перелік ліжкового фонду для лікування хворих на COVID-19: тепер ще два заклади охорони здоров’я з резервного фонду прийматимуть інфікованих", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що додаткові COVID-відділення заробили в:

КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака", яка розташована за адресою м.Ужгород, вул. Капушанська, 22.

КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера Берегівської міської ради", яка розташована за адресою м Берегово, вул. Б. Ліннера, 2.

Зазначається, що також розгорнули додаткові ліжко-місця, а саме:

в Обласній лікарні - 100 ліжкомісць, серед яких 10 інтенсивної / реанімаційної терапії;

у Берегівської ЦРЛ - 70 ліжкомісць, серед яких 7 інтенсивної / реанімаційної терапії.

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Станом на цей момент на Закарпатті працюють 12 лікарень для пацієнтів з коронавірусом і розгорнуто 1220 ліжок.