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Новини Бюджет-2022
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Железняк прогнозує, що Рада проголосує в першому читанні за Бюджет-2022 вже в листопаді

Железняк прогнозує, що Рада проголосує в першому читанні за Бюджет-2022 вже в листопаді

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що парламент зможе проголосувати бюджет на наступний рік у першому читанні вже в листопаді.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.

"Сьогодні парламент попрацював "плідно". Нічого не змінилося - ми на тому ж етапі (розгляду проєкту бюджету. - Ред.), на якому були вранці. І я припускаю, що завтра, коли парламент так само "плідно" попрацює, ми будемо на тому ж етапі. І наступного (пленарному. - Ред.) тижня відбуватиметься те ж саме", - підкреслив нардеп.

За словами Железняка, депутати розглянули приблизно половину правок до документа із 3287.

"Більш того, є колеги, які хочуть ставити на підтвердження деякі правки.

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Тобто, це ще один "сонячний захід". Чи будуть ставити все - не знаю", - зазначив він і додав: "Чесно кажучи, за історію українського парламенту я не пам'ятаю, щоб бюджет в першому читанні голосували три дні. Це прецедент".

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бюджет (3004) держбюджет (2409) Железняк Ярослав (563)


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вы там определитесь кто у вас лидер кира или ты или вы вообще голос вакара из сортира
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21.10.2021 15:29 Відповісти
там есть один-единственный лидер. Виктор Михайлович Пинчук
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21.10.2021 15:38 Відповісти
Моносброд в парламенте - это тоже прецедент
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21.10.2021 15:34 Відповісти
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21.10.2021 15:35 Відповісти
Сварка в родині Зеленських.
Дружина скаржиться:
- Вова! Все, я більше так не можу! У нас стільки квартир в Нью-Йорку, Лондоні, Москві, Криму ...
Мені набридло їздити по світу і мити всюди підлоги!
А ти при цьому взагалі нічого не робиш.
Ти хоч раз ворушив гроші?
Адже вони гниють вже знизу!
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21.10.2021 15:35 Відповісти
"Сегодня парламент поработал "плодотворно". Ничего не изменилось - мы на том же этапе (рассмотрения проекта бюджета. - Ред.), на котором были утром. И я предполагаю, что завтра, когда парламент точно так же "плодотворно" подработает, мы будем на том же этапе. И на следующей (пленарной. - Ред.) неделе будет происходить то же самое", - подчеркнул нардеп. Источник:
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21.10.2021 15:43 Відповісти
Могу сразу сказать, что на оборону и на здравохранение денег не хватит. Пока олигархи и корупционеры не начнут платить 50 и 40 % подоходного налога, и перестанут уклоняться от общих для всех 18%, то так и будет.
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21.10.2021 15:44 Відповісти
 
 