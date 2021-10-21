Железняк прогнозує, що Рада проголосує в першому читанні за Бюджет-2022 вже в листопаді
Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що парламент зможе проголосувати бюджет на наступний рік у першому читанні вже в листопаді.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.
"Сьогодні парламент попрацював "плідно". Нічого не змінилося - ми на тому ж етапі (розгляду проєкту бюджету. - Ред.), на якому були вранці. І я припускаю, що завтра, коли парламент так само "плідно" попрацює, ми будемо на тому ж етапі. І наступного (пленарному. - Ред.) тижня відбуватиметься те ж саме", - підкреслив нардеп.
За словами Железняка, депутати розглянули приблизно половину правок до документа із 3287.
"Більш того, є колеги, які хочуть ставити на підтвердження деякі правки.
Тобто, це ще один "сонячний захід". Чи будуть ставити все - не знаю", - зазначив він і додав: "Чесно кажучи, за історію українського парламенту я не пам'ятаю, щоб бюджет в першому читанні голосували три дні. Це прецедент".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дружина скаржиться:
- Вова! Все, я більше так не можу! У нас стільки квартир в Нью-Йорку, Лондоні, Москві, Криму ...
Мені набридло їздити по світу і мити всюди підлоги!
А ти при цьому взагалі нічого не робиш.
Ти хоч раз ворушив гроші?
Адже вони гниють вже знизу!