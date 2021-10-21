Железняк прогнозує, що Рада проголосує в першому читанні за Бюджет-2022 вже в листопаді

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що парламент зможе проголосувати бюджет на наступний рік у першому читанні вже в листопаді.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді.

"Сьогодні парламент попрацював "плідно". Нічого не змінилося - ми на тому ж етапі (розгляду проєкту бюджету. - Ред.), на якому були вранці. І я припускаю, що завтра, коли парламент так само "плідно" попрацює, ми будемо на тому ж етапі. І наступного (пленарному. - Ред.) тижня відбуватиметься те ж саме", - підкреслив нардеп.

За словами Железняка, депутати розглянули приблизно половину правок до документа із 3287.

"Більш того, є колеги, які хочуть ставити на підтвердження деякі правки.

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Тобто, це ще один "сонячний захід". Чи будуть ставити все - не знаю", - зазначив він і додав: "Чесно кажучи, за історію українського парламенту я не пам'ятаю, щоб бюджет в першому читанні голосували три дні. Це прецедент".