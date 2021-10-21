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Новини Коронавірус і карантин
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Уже в понеділок Черкащина може перейти в "червону" зону, - голова ОДА Скічко

Уже в понеділок Черкащина може перейти в

У зв'язку зі складною ситуацією з поширенням COVID-19 на території Черкаської області регіон може перейти в "червону" зону вже з 25 жовтня.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава Черкаської ОДА Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні два тижні у нас в Черкаській області захворіли близько 6 тис осіб, 142 людини померли від коронавірусу", - зазначив він.

За його словами, в регіоні вже зайняті понад половину ліжок в лікарнях.

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"З такими темпами ми впевнено крокуємо в "червону" зону. І, швидше за все," червона "зона може бути вже в цей понеділок", - зазначив Скічко.

Він уточнив, що в "червоній" зоні заборонять роботу ТРЦ, ресторанів, але тільки для тих, хто не вакцинована від COVID.

Крім того, Скічко закликав населення області та міста Черкаси встигнути до понеділка вакцинуватися, оскільки, як показується досвід інших областей, вже в перший день "червоній" зони на пунктах вакцинації формуються величезні черги.

Автор: 

карантин (18172) Скічко (46) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Чернігівська область (929)


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Глава ОГА...Смешно. Выгодно женившийся комик...зятек Юрошева, который лезет в министры экологии.
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21.10.2021 15:45 Відповісти
Вся власть зеленых такая, понабирали всех кого попало.
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21.10.2021 15:46 Відповісти
Рассчитывали на то, что в стране живут сознательные люди. А в итоге оказалось - не народ, а стадо баранов. И провокаторы кацапские с рассказами о "пабочках" и Конституции. Страна дебилов, ***....
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21.10.2021 15:51 Відповісти
а кто там был недавно ?
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21.10.2021 16:06 Відповісти
Наш перзидент...
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21.10.2021 16:08 Відповісти
Уже продлили каникулы в школах до 31 октября.
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21.10.2021 16:24 Відповісти
 
 