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Україна надасть міжнародним організаціям допуск до затриманого найманця РФ Косяка, щоб показати, кого Росія відправляє на Донбас, - речник МЗС Ніколенко

Україна надасть міжнародним організаціям допуск до затриманого найманця РФ Косяка, щоб показати, кого Росія відправляє на Донбас, - речник МЗС Ніколенко

Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до арештованого проросійського бойовика Андрія Косяка. Українська сторона хоче, щоб світова спільнота побачила, кого Росія відправляє на війну з Україною.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу. Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави", - заявив він.

Читайте також: Росії нададуть доступ до затриманого найманця РФ Косяка, - Кулеба

Ніколенко зазначив, що МЗС вже доручило українським посольствам поінформувати іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей "нормандської четвірки".

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Наразі бойовик Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду. Бойовику повідомили про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4158) Донбас (22356) найманці рф (2063) COVID-19 (19765) Ніколенко Олег (365) коронавірус (19923) Косяк Андрій (15)


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Топ коментарі
+9
После того, как Цимаха бездарно отдали, хоть с паршивой овцы шерсти клок...
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21.10.2021 16:18
+7
Слишком много движухи из-за этой падали ,отправить его на пятнашку на нары и всего делов ...
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21.10.2021 16:09
+7
Если бы у нас был ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, а не "ГОВНОкомандующий", то мы бы этих "кого россия посылает" предъявляли бы миру каждый месяц. А так, опять будут стандартные отмазки РФ: "случайно", "отпускник", "заблудился", "доброволец" и т.п.
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21.10.2021 16:36
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Слишком много движухи из-за этой падали ,отправить его на пятнашку на нары и всего делов ...
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21.10.2021 16:09 Відповісти
После того, как Цимаха бездарно отдали, хоть с паршивой овцы шерсти клок...
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21.10.2021 16:18 Відповісти
По сравнению с Цемахом, то даже не паршивая овца. то вообще глист той овцы. С Цемаха информациии можно было получить, столько что к примеру по запуск того же СП сейчас наверное бы не шло. А на этого просто "посмотреть", Ну и толку???
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21.10.2021 16:58 Відповісти
как обезьянку будут показывать?
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21.10.2021 16:18 Відповісти
Как фекальную горку в горшке, с призывом- "НЕ ВСТУПИ".
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21.10.2021 16:37 Відповісти
Лучше бы на восстановление тех домов которые развалил да и плети давать три раза в день
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21.10.2021 16:18 Відповісти
а вы батенька эстет
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21.10.2021 16:26 Відповісти
Вот это правильно ! Нужно было это делать и с вывезенным предателем по Боингу.
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21.10.2021 16:20 Відповісти
Так он местный, никто его не отправлял на Донбасс.
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21.10.2021 16:28 Відповісти
Тут да, прокольчик в заявлении получился, алчевская абизяна... Да и рыло этого ****** на всех ресурсах висит... Зачем его заквадратили?
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21.10.2021 17:57 Відповісти
Настораживает то, что Северодонецкий гор суд!!! Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, там заседает ватно-сепарская кодла, вершащая судилища над добровольцами по-беспределу и беззаконию! чего только стоила, одна пингвиноподобная особь из Лисичанского горсуда,-ФАСТОВЕЦ, жена которого в розыске( за определенные, антиукраинские подвиги) и съе...алась в лугандон! Само, это трехподбородочное чмо, окопалосбь в Сумах, в какой-то адвокатской конторе и,по информации активистов, чувствует себя превосходно! Эта перхоть- фастовец, не так давно, постило в фейсбуке, что Донбасс-это временно оккупированная, Украиной территория!!! Даже акция ветеранов, под Лисичанским горсудом, по этому событию, была и пох-дым!Реакции, от СБУ-АУ, ни ка кой!!
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21.10.2021 16:35 Відповісти
Если бы у нас был ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, а не "ГОВНОкомандующий", то мы бы этих "кого россия посылает" предъявляли бы миру каждый месяц. А так, опять будут стандартные отмазки РФ: "случайно", "отпускник", "заблудился", "доброволец" и т.п.
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21.10.2021 16:36 Відповісти
моя мрія була щоб з 2014 всіх цих впійманих окупантів показували світу
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21.10.2021 16:41 Відповісти
Кого-то и показывали. Тут вопрос именно в количестве. Наша разведка говорит, что там около 3 000 военнослужащих регулярной российской армии. А ловим одного в пятилетку. Что позволяет РФ легко отмазываться от всех обвинений.
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21.10.2021 16:48 Відповісти
Поліція прокоментувала інформацію щодо руйнування будинку ромів у Торчині(Волинь).

Поширюючи фейк, черговий раз хтось намагався спровокувати конфліктну ситуацію в суспільстві. Завдяки вчасному втручанню поліції і встановленню істини цьому вдалось запобігти.

https://volynua.com/posts/politsiya-prokomentuvala-informatsiu-schodo-ruynuvannya-budinku-romiv-u-torchini
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21.10.2021 16:40 Відповісти
Кому вы что доказываете уже 7 лет? Вы доказываете только одно что вы терпилы и продолжаете лизать сраку кацапам. Хоть бы одного кацапа посадили на пожизненное или хоть на 20 лет вы бы показали что в Украине есть закон и справедливая проукраинская власть
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21.10.2021 16:57 Відповісти
***** замазали смотрите какие мы гуманные.Морда лица этого поца должна висеть, а впрочем оно уже давно должно висеть.
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21.10.2021 16:57 Відповісти
Відео із "Байрактара" було б більш переконливим
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21.10.2021 18:28 Відповісти
 
 