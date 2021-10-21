Україна надасть міжнародним організаціям допуск до затриманого найманця РФ Косяка, щоб показати, кого Росія відправляє на Донбас, - речник МЗС Ніколенко

Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до арештованого проросійського бойовика Андрія Косяка. Українська сторона хоче, щоб світова спільнота побачила, кого Росія відправляє на війну з Україною.

Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу. Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави", - заявив він.

Читайте також: Росії нададуть доступ до затриманого найманця РФ Косяка, - Кулеба

Ніколенко зазначив, що МЗС вже доручило українським посольствам поінформувати іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей "нормандської четвірки".

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Наразі бойовик Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду. Бойовику повідомили про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.