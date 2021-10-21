Лобісти через Мінагрополітики намагаються скасувати заборону на ввезення міндобрив російського хімпрому, - Гольченко

Скасування заборони на ввезення російських добрив може статися в будь-який момент.

Про це інформагентству "Нова Влада" розповів Ігор Гольченко, віцепрезидент "Союзу хіміків України".

"В останні тижні на тлі енергетичної кризи і, зокрема, кризи на ринку газу, в Україні пожвавилися лобісти інтересів російських компаній - виробників добрив і їхніх місцевих трейдерів, які виряджаються в одяг захисників інтересів українських аграріїв", - повідомляє він.

За його словами, лобісти продавлюють скасування заборони на ввезення російських добрив в Україну під приводом необхідності забезпечення ними аграріїв за прийнятною ціною до весняної посівної. Вони нібито вже зуміли якимось чином переконати в необхідності скасування ембарго Міністерство аграрної політики і продовольства України, і вже вийшли навіть на Кабінет Міністрів.

Ігор Гольченко вважає, що скасування ембарго на російську продукцію не призведе до забезпечення аграріїв достатньою кількістю добрив за прийнятною ціною. Зате "для української хімічної промисловості відкриття ринку для ввезення російських добрив стане абсолютно руйнівним ударом. Воно призведе до того, що до вже зупиненого Одеського припортового заводу приєднаються "Дніпроазот", "Рівнеазот", черкаський і сєверодонецький "Азот" і так далі".

Як приклад у Союзі хіміків України нагадали про історію попередніх торгових воєн. Після багаторазового подорожчання газу в 2014-2017 роках ринок мінеральних добрив майже повністю окупували імпортери. Російські виробники отримували газ за набагато меншою ціною і масово поставляли добрива українським АПК. Українські виробники добрив практично зупинилися (їх частка на власному ринку в окремі моменти падала до 22%).

За даними Союзу, кількість робочих місць в хімічній галузі України скоротилося в 1,5 раза (з 164 000 до 105 000), а частка хімічної продукції в промисловому виробництві України - з 6,2% до 4,8%. Поставки виробленої вітчизняними підприємствами продукції хімпрому на внутрішній український ринок за 2012-2018 роки знизилися майже втричі - з $ 10,5 млрд до $ 3,69 млрд.

За інформацією Гольченка, зайнявши монопольне становище, в 2018-2019 роках російські виробники і їхні українські трейдери почали підвищувати ціни для аграріїв. У 2019 український уряд ввів ембарго на поставки мінеральних добрив з Росії.

"На цьому тлі українська хімія піднялася і продемонструвала рекордні темпи зростання. При цьому ніякого зростання цін на добрива на нашому ринку, яким лякали лобісти російських виробників добрив, не відбулося", - говорить Ігор Гольченко.

Він вважає, що скасування ембарго на ввезення російських добрив з урахуванням 20-кратної різниці в ціні на газ для російських і українських виробників неминуче призведе до зупинки виробництва в Україні. А це означає ліквідацію залишилися 100 тисяч робочих місць в галузі.

"Сама постановка питання про можливість зняття заборони на ввезення в Україну російських добрив змушує задатися питанням: чому тоді табуйованим залишається питання про закупівлю газу в Росії? Адже куди логічніше купувати у агресора сировину, ніж готову продукцію. Адже в другому випадку українські споживачі оплачують ще і створену в Росії додану вартість, допомагаючи зростанню її економіки і наповнення бюджету. Або Росія з метою покупки добрив агресором не є?", - заявив віцепрезидент Союзу хіміків.