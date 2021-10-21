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Нові правила поїздок: з початку доби на потяги вже не пустили 18 пасажирів, двічі викликали поліцію, - "Укрзалізниця"
Внаслідок введення нових правил перевезень, протягом першої половини доби, на поїзди УЗ не пустили 18 осіб. Двічі довелося викликати правоохоронців.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Зазначається, що 18 осіб не допустили до поїздки через відсутність одного з документів:
- сертифіката про вакцинацію;
- документа, що підтверджує отримання хоча б однієї дози препарату;
- негативного тесту на виявлення коронавірусу.
Двічі довелося викликати представників Національної поліції.
Людей, які не мали належні документи не пустили в поїзди:
- № 18 Ужгород - Харків - 5 пасажирів;
- № 81 Ужгород - Харків-1 пасажир;
- № 252 Миколаїв - Харків - 3 пасажири;
- № 150 Ворохта - Полтава - 2 пасажира;
- № 45 Лисичанськ - Ужгород - 1 пасажир;
- № 724 Київ - Харків - 6 пасажирів.
Топ коментарі
+18 VOLVO XC 70
показати весь коментар21.10.2021 16:45 Посилання
+18 Омерзительный
показати весь коментар21.10.2021 17:07 Посилання
+18 Игорь Горобец #201911
показати весь коментар21.10.2021 17:32 Посилання
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Поэтому хз что вы там колите но идите на@уй