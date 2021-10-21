Нові правила поїздок: з початку доби на потяги вже не пустили 18 пасажирів, двічі викликали поліцію, - "Укрзалізниця"

Внаслідок введення нових правил перевезень, протягом першої половини доби, на поїзди УЗ не пустили 18 осіб. Двічі довелося викликати правоохоронців.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що 18 осіб не допустили до поїздки через відсутність одного з документів:

сертифіката про вакцинацію;

документа, що підтверджує отримання хоча б однієї дози препарату;

негативного тесту на виявлення коронавірусу.

Двічі довелося викликати представників Національної поліції.

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Людей, які не мали належні документи не пустили в поїзди: