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Новини Коронавірус і карантин
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Нові правила поїздок: з початку доби на потяги вже не пустили 18 пасажирів, двічі викликали поліцію, - "Укрзалізниця"

Нові правила поїздок: з початку доби на потяги вже не пустили 18 пасажирів, двічі викликали поліцію, -

Внаслідок введення нових правил перевезень, протягом першої половини доби, на поїзди УЗ не пустили 18 осіб. Двічі довелося викликати правоохоронців.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що 18 осіб не допустили до поїздки через відсутність одного з документів:

  • сертифіката про вакцинацію;
  • документа, що підтверджує отримання хоча б однієї дози препарату;
  • негативного тесту на виявлення коронавірусу.

Двічі довелося викликати представників Національної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 21 жовтня поліція перевірятиме COVID-сертифікати, - Білошицький

Людей, які не мали належні документи не пустили в поїзди:

  • № 18 Ужгород - Харків - 5 пасажирів;
  • № 81 Ужгород - Харків-1 пасажир;
  • № 252 Миколаїв - Харків - 3 пасажири;
  • № 150 Ворохта - Полтава - 2 пасажира;
  • № 45 Лисичанськ - Ужгород - 1 пасажир;
  • № 724 Київ - Харків - 6 пасажирів.

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15258) сертифікат (427) Укрзалізниця (6892) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
чему радуетесь то убогие пройдет пару лет и те кого сегодня и завтра и до конца маразма не пускали в поезда автобусы и самолеты будут с нашего бюджета получать нехилые суммы компенсаций...за АНТИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЕБИЛЬНУВАТОЙ власти...
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21.10.2021 16:45
+18
У тебя есть право не вакцинироваться. У перевозчика есть право тебя не перевозить, как потенциальный источник опасности. Так что не ной. Каждый имеет право, а не только ты.
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21.10.2021 17:07
+18
Шановна, ніхто не обмежує ваше вільне пересування, вам відмовляють у наданні транспортних послуг. Це різні речи, а те про що ви пишете це підміна понятій. Ми ж не дурні. Держава готова надати вам вакцину безкоштовно. Не бажаєте? Держава готова провести ваше тестування. Однак, держава не готова дозволяти вам розностити заразу по вагонах і салонах. Держава має захисти не тільки ваші хворі забаганки, а і інших громадян від ваших свідомих дій по розповсюдженню смертельної інфекції. Навіть при цьому ви можете пересуватись на власному чи орендованому транспорті та на кінець ходити пішки. Ніхто вас не зупинеть і не поверне назад. Ваші права захищені і забезпечуються. А ваше право їхати в поїзді не прописано у Конституції. Нехай щастить.
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21.10.2021 17:32
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А, там или вакцину или тест можно сдать.... за 300 рубасов. Жэдэшники нашли еще одну статью по доходам)
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21.10.2021 22:45 Відповісти
Идите на..й со своим бета тестом вакцины , быть подопытной крысой я не подписывался , знакомые которые кололи себе эту дрянь почти месяц ходили с температурой 38-39 ,слабостью и сонливостью и очень зреновым видом . Чёт не препоминаю чтоб после других прививок так таращило
Поэтому хз что вы там колите но идите на@уй
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22.10.2021 13:43 Відповісти
Маразм крепчает. Геноцид против своего же народа. Ждём выборов)
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23.10.2021 11:17 Відповісти
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