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Затриманого в Греції ветерана АТО Радкевича відвідають українські консули: МЗС наполягає на об'єктивному і неупередженому розгляді справи

Затриманого в Греції ветерана АТО Радкевича відвідають українські консули: МЗС наполягає на об'єктивному і неупередженому розгляді справи

Україна наполягає на об'єктивному та неупередженому розгляді справи затриманого в Греції ветерана АТО Олександра Радкевича.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"25 жовтня арештованого також мають відвідати українські консули. МЗС України задіяло й інші контакти з грецькою стороною, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини. Ми наполягаємо на об'єктивному й неупередженому розгляді справи з дотриманням законних прав українського громадянина", - говориться в повідомленні.

Консульство України в Салоніках опікується справою арештованого за запитом іншої європейської держави.

"Консули підтримують з українцем регулярний зв'язок, він забезпечений українськими та грецькими адвокатами, умови його тримання прийнятні. 22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів нашого громадянина під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія. За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати декілька місяців", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Греції за запитом Литви під час перетину кордону затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, заочно засудженого литовським судом у справі про події 1991 року.

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Автор: 

ветерани (1082) Греція (604) затримання (4350) Литва (2437) Ніколенко Олег (365) Радкевич Олександр (4)


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Если он осужден, значит расследование уже провели.
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21.10.2021 17:08 Відповісти
То есть, сейчас афганские талибы подадут в Интерпол запрос на всех военнослужащих срочной службы Советской Армии, проходивших службу в ДРА.

И что? Нас всех выдадут?
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21.10.2021 18:06 Відповісти
Ні, вони делекі від цього, як від балету. Крім того, вони зайняті відрізанням голів, повішаннями, розтрілами та забиттями каміннями свох громадян. СРСР амністував всіх військовослужбовців контенгенту.
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21.10.2021 18:29 Відповісти
СРСР амністував всіх військовослужбовців контенгенту

Мене ніхто не амністовував
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21.10.2021 19:44 Відповісти
Йди здавайся.
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21.10.2021 20:00 Відповісти
Первое. Он служил в армии, был на гос. службе и выполнял приказ (иначе трибунал) на территории тогда еще общего государства ( по сути) Второе , прошло 20 лет, на сколько там были зверские преступления что не истек срок давности. Я например не слышал что бы поголовно даже все солдаты германского вермахта после 1945 были бы объявлены преступниками без срока давности, хотя они то действовали вообще в других странах. Или где привлеченные из рядов ВС СССР за подавление восстаний в Венгрии и Чехословакии, или там жертв было меньше...И таких примеров бесконечно. Ну уж не знаю, на сколько тогда это логично.
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21.10.2021 19:10 Відповісти
 
 