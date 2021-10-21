Затриманого в Греції ветерана АТО Радкевича відвідають українські консули: МЗС наполягає на об'єктивному і неупередженому розгляді справи

Україна наполягає на об'єктивному та неупередженому розгляді справи затриманого в Греції ветерана АТО Олександра Радкевича.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"25 жовтня арештованого також мають відвідати українські консули. МЗС України задіяло й інші контакти з грецькою стороною, зокрема через правоохоронні органи та офіс уповноваженого з прав людини. Ми наполягаємо на об'єктивному й неупередженому розгляді справи з дотриманням законних прав українського громадянина", - говориться в повідомленні.

Консульство України в Салоніках опікується справою арештованого за запитом іншої європейської держави.

"Консули підтримують з українцем регулярний зв'язок, він забезпечений українськими та грецькими адвокатами, умови його тримання прийнятні. 22 жовтня адвокат планує приїхати до Афін для захисту інтересів нашого громадянина під час розгляду прокуратурою Верховного суду Греції апеляційної скарги на рішення окружного прокурора регіону Фракія. За нашими оцінками, розгляд апеляції може тривати декілька місяців", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Греції за запитом Литви під час перетину кордону затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, заочно засудженого литовським судом у справі про події 1991 року.

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