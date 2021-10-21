Блокування судової реформи: В Окружний адмінсуд Києва подали позов про зупинення відбору в Етичну раду за квотою Ради суддів

Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) просять призупинити дію положення про проведення відбору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів за квотою Ради суддів України.

Про це йдеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва просять зупинити дію Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України №46 від 21 вересня 2021 року. Така вимога міститься у заяві про забезпечення позову, що надійшла до суду до подання самого позову, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України", - зазначається там.

Заявником вказаний Олег Ткачук, відповідачем - Рада суддів України.

Зазначається, що зараз ОАСК вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

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Нагадаємо, Рада суддів не обрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє із шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З інших не вдалося вибрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.

До першого складу Етичної ради входитимуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, і три особи, яких виберуть міжнародні організації, що надають Україні протягом останніх п'яти років міжнародну технічну допомогу в сфері судової реформи та запобігання корупції відповідно до міжнародних або міждержавних угод. Такі міжнародні та іноземні організації узгоджують пропозицію загального списку кандидатів. Надалі до складу Етичної ради входитимуть три людини з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України і ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

1 жовтня посли країн "Великої сімки" (G7) заявили про підтримку процесу всебічної судової реформи в Україні та закликали Раду суддів прискорити висування кандидатів до Етичної ради ВРП.