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Фон дер Ляєн про міграційну кризу: Ми разом дамо сильну і спільну відповідь на дії Білорусі

Фон дер Ляєн про міграційну кризу: Ми разом дамо сильну і спільну відповідь на дії Білорусі

Лідери ЄС дадуть сильну відповідь на дії Білорусі, яку в Європі звинувачують у провокуванні міграційної кризи на кордоні з Євросоюзом.

Про це заявила в четвер голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми разом дамо дуже сильну, спільну відповідь на дії Білорусі. Вона має припинити так діяти", - сказала фон дер Ляєн журналістам перед стартом саміту лідерів ЄС.

У свою чергу глава європейської дипломатії Жозеп Боррель укотре звинуватив Мінськ у використанні нелегалів, які прямують через Білорусь, як "зброю" для гібридної війни.

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"Ми бачимо, як міграцію використовують як зброю, мігрантів використовують як зброю, щоб підштовхнути їх до кордонів Польщі та країн Балтії. Нам потрібно притягнути до відповідальності за ці дії білоруську владу", - заявив він журналістам у Брюсселі.

Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують посилений потік нелегалів, що намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. В Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу і Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів та називають це гібридною агресією.

Автор: 

Білорусь (7959) кордон (4807) Латвія (1360) Литва (2437) мігранти (1118) Польща (8609) фон дер Ляєн Урсула (790)


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Топ коментарі
+7
Фон дер Ляйен, ты только ноги можешь широко расставить. Европа и сильный ответ вещи несовместимые.
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21.10.2021 16:59
+5
Серьезная озабоченность? Если очень сильный ответ, то, наверное, "очень серьезная озабоченность".
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21.10.2021 17:40
+4
Сильный ответ даёт только Испания и Италия. При помощи палок и слезоточивого газа. По другому социальные мигранты не понимают.
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21.10.2021 17:07
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Фон дер Ляйен, ты только ноги можешь широко расставить. Европа и сильный ответ вещи несовместимые.
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21.10.2021 16:59 Відповісти
Сильный ответ даёт только Испания и Италия. При помощи палок и слезоточивого газа. По другому социальные мигранты не понимают.
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21.10.2021 17:07 Відповісти
U nas tak sobaki dlia etogo imejetsia, im vet zakoni nepysani i nikto ix neposadit jesli tam ciut pokusajet
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21.10.2021 17:36 Відповісти
Та не Білорусі, а рашкИ.
Хто такий Лука без Футіна ?
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21.10.2021 17:15 Відповісти
Білорусь зовсім ні до чого.
Лука да ***** - два злочинця.
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21.10.2021 18:58 Відповісти
Те саме буде і в нас, якщо вчасно не позбудемось неЛоха.
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21.10.2021 19:09 Відповісти
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21.10.2021 17:29 Відповісти
Хай виразять дуже глибоке озабочення.
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21.10.2021 17:38 Відповісти
Серьезная озабоченность? Если очень сильный ответ, то, наверное, "очень серьезная озабоченность".
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21.10.2021 17:40 Відповісти
просто стреляйте на поражение
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21.10.2021 17:45 Відповісти
сколько лет "сирийские беженцы" баламутили Европу?
выводы сделаны?
ага )
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21.10.2021 17:46 Відповісти
вы вместе можете только меркешу в зад поцеловать.....
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21.10.2021 18:05 Відповісти
"Лидеры ЕС дадут сильный ответ" - смешно))))
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21.10.2021 18:28 Відповісти
Фон дер Ляєн висловить дуже-дуже велику стурбованість. Навіть не одну стурбованість, а у кубі!
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21.10.2021 19:09 Відповісти
А колючкой и тсо хер помогли ************, даже на 1/3..предложили совместно обустроить свою с Польшей где 50% польских..хотя макаки прут именно к ним
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21.10.2021 19:37 Відповісти
Дайте лучше сильный ответ московии за повышение цены на газ. Легко маленьких обижать.
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21.10.2021 20:02 Відповісти
ЫВот как возьмут... Соберуться всместе... Да-а-а как выразят самую -самую, большую- большую озабоченность! Вот так бульбофюреру и надо!
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21.10.2021 20:10 Відповісти
ша, спокуха, а то возмущалка напухнет!
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21.10.2021 22:36 Відповісти
 
 