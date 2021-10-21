Фон дер Ляєн про міграційну кризу: Ми разом дамо сильну і спільну відповідь на дії Білорусі

Лідери ЄС дадуть сильну відповідь на дії Білорусі, яку в Європі звинувачують у провокуванні міграційної кризи на кордоні з Євросоюзом.

Про це заявила в четвер голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми разом дамо дуже сильну, спільну відповідь на дії Білорусі. Вона має припинити так діяти", - сказала фон дер Ляєн журналістам перед стартом саміту лідерів ЄС.

У свою чергу глава європейської дипломатії Жозеп Боррель укотре звинуватив Мінськ у використанні нелегалів, які прямують через Білорусь, як "зброю" для гібридної війни.

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"Ми бачимо, як міграцію використовують як зброю, мігрантів використовують як зброю, щоб підштовхнути їх до кордонів Польщі та країн Балтії. Нам потрібно притягнути до відповідальності за ці дії білоруську владу", - заявив він журналістам у Брюсселі.

Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують посилений потік нелегалів, що намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. В Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу і Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів та називають це гібридною агресією.