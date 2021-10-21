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З початку доби війська РФ здійснили два обстріли на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

З початку доби війська РФ здійснили два обстріли на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед особового складу воїнів ООС немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Читайте: За минулу добу поранено одного українського воїна, зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Найманці РФ били з 82- та 120-мм мінометів і скинули ВОГ-25 з безпілотника, - штаб

У районі Луганського окупанти вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь і змусили найманців РФ припинити вогневу активність.

Автор: 

обстріл (28973) Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


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"Зелена тиша"
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21.10.2021 17:24 Відповісти
Но согласитесь, это гораздо лучше 2015.
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21.10.2021 20:01 Відповісти
Ні, не погоджусь.
"Зелена тиша" вбиває і калічить українських захисників риди неіснуючого.
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21.10.2021 20:14 Відповісти
Шкода що свого часу Україна позбавилась ядерної зброї. ***** б на нас ніколи не напав, бо 2 хвилини і рохляндії немає, разом з бункером ***********...
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21.10.2021 17:43 Відповісти
Вы всерьёз думаете что было бы применено яо из за локального конфликта?
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21.10.2021 19:59 Відповісти
Ми впевнені, що ніхто б не поліз.
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21.10.2021 20:15 Відповісти
Ядерное оружие - оружие сдержевания
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21.10.2021 20:19 Відповісти
тихого полювання і спокійної ночки, синочки !

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21.10.2021 19:31 Відповісти
 
 