З початку доби війська РФ здійснили два обстріли на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед особового складу воїнів ООС немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі Луганського окупанти вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів.
Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь і змусили найманців РФ припинити вогневу активність.
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