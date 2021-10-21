З початку доби війська РФ здійснили два обстріли на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед особового складу воїнів ООС немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Читайте: За минулу добу поранено одного українського воїна, зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Найманці РФ били з 82- та 120-мм мінометів і скинули ВОГ-25 з безпілотника, - штаб

У районі Луганського окупанти вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь і змусили найманців РФ припинити вогневу активність.