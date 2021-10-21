Мені ніхто ніколи не вказував, на які ефіри ходити, на які - ні, - Стефанчук

Ніхто не впливає на рішення спікера Руслана Стефанчука щодо того, на які телеефіри він може піти.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВР.

"Мені ніхто ніколи ніде не вказував, на які ефіри ходити, на які - ні. Я не часто з'являюся в ефірах, тому що вважаю: рутинна робота депутата має бути щоденною. А ходити на ефіри - це таке додаткове навантаження для тих, хто більше любить цей "ярмарок марнославства" ", - зазначив спікер.

Він вважає, що треба ходити на ефіри тоді, коли є реальні результати роботи, про які можна відзвітувати.

"А як проходять ці "кастинги" і так далі - мені це невідомо. Тому що, ще раз кажу: я ходжу або тоді, коли мені є, що сказати, або коли мене запросили", - підкреслив Стефанчук.

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".