УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7126 відвідувачів онлайн
Новини
2 307 41

Мені ніхто ніколи не вказував, на які ефіри ходити, на які - ні, - Стефанчук

Мені ніхто ніколи не вказував, на які ефіри ходити, на які - ні, - Стефанчук

Ніхто не впливає на рішення спікера Руслана Стефанчука щодо того, на які телеефіри він може піти.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВР.

"Мені ніхто ніколи ніде не вказував, на які ефіри ходити, на які - ні. Я не часто з'являюся в ефірах, тому що вважаю: рутинна робота депутата має бути щоденною. А ходити на ефіри - це таке додаткове навантаження для тих, хто більше любить цей "ярмарок марнославства" ", - зазначив спікер.

Він вважає, що треба ходити на ефіри тоді, коли є реальні результати роботи, про які можна відзвітувати.

"А як проходять ці "кастинги" і так далі - мені це невідомо. Тому що, ще раз кажу: я ходжу або тоді, коли мені є, що сказати, або коли мене запросили", - підкреслив Стефанчук.

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".

Автор: 

свобода слова (391) цензура (363) Стефанчук Руслан (760) Офіс Президента (2029)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Да ты со своей харей на телевидении по формату не проходишь
показати весь коментар
21.10.2021 17:16
+16
У моего деда свиня по двору ходила и никто ей не говорил куда можно ходиь, а куда нельзя. А потом её решили зарезать, она во время казни умудрилась сбежать , так за ней по саду (50 соток) все с ружбайками бегали пробовали её остановить.
показати весь коментар
21.10.2021 17:23
+12
Началась новая волна ЗЕленой забавы "Включи дурака"...
показати весь коментар
21.10.2021 17:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ты со своей харей на телевидении по формату не проходишь
показати весь коментар
21.10.2021 17:16 Відповісти
Генію-юристу, аККадеміку, дійсно ніхто не вказує. Йому просто пишуть у Вайбер та What's up...
показати весь коментар
21.10.2021 17:18 Відповісти
ну может Стефанчуку и не указывал. а вот другие из стада точно под контролем
показати весь коментар
21.10.2021 17:19 Відповісти
Фсе под контролем...бабло в конвертах и компромат. Повязаны. ОПГ Зеленая плесень.
показати весь коментар
21.10.2021 17:20 Відповісти
Он ходит на эфиры тех каналов где стулья изготовлены с высокопрочной стали или морённого дуба
показати весь коментар
21.10.2021 17:19 Відповісти
где лавки садовые стоят..
показати весь коментар
21.10.2021 17:42 Відповісти
а че туда ходить? А то еще спросят как ты сам у себя квартиру арендовал
показати весь коментар
21.10.2021 17:19 Відповісти
Какой бы ширины не был экран...эта харя не поместится.
показати весь коментар
21.10.2021 17:19 Відповісти
если формат экрана 16х9 не поместится, а в формате 4х3 может и вместиться
показати весь коментар
21.10.2021 17:21 Відповісти
вистачить і 2х1
показати весь коментар
21.10.2021 17:26 Відповісти
2 телевізора на одну мордяку?
показати весь коментар
21.10.2021 17:30 Відповісти
Не хватит...этому нужно копать 2х2...ну 2х1.5 минимум ..иначе не влезет в яму..
показати весь коментар
21.10.2021 18:01 Відповісти
ну как бы...он не формат... прежде всего по формам (пардон за тавтологию)))
кресло-стулко-лавку и то надо специальные... и все знают - кинокамера полнит (хотя куда уж больше)))
показати весь коментар
21.10.2021 17:23 Відповісти
"ходить, на какие - нет..." А что, эта торба с жиром ещё ходить силы имеет?
показати весь коментар
21.10.2021 17:23 Відповісти
У моего деда свиня по двору ходила и никто ей не говорил куда можно ходиь, а куда нельзя. А потом её решили зарезать, она во время казни умудрилась сбежать , так за ней по саду (50 соток) все с ружбайками бегали пробовали её остановить.
показати весь коментар
21.10.2021 17:23 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 17:24 Відповісти
это пять. почти гашек
показати весь коментар
21.10.2021 17:28 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 17:41 Відповісти
не ображай свиней!! це корисні істоти , на відміну від цієї потвори(((
показати весь коментар
21.10.2021 19:00 Відповісти
На відміну від спікера Разумкова і віце-спікерки Кондратюк - на 5-му, Прямому та Еспресо він не приходив ні разу. Хоча запрошували, і не раз.
показати весь коментар
21.10.2021 17:24 Відповісти
Началась новая волна ЗЕленой забавы "Включи дурака"...
показати весь коментар
21.10.2021 17:26 Відповісти
увимкны. чай, патриоты
показати весь коментар
21.10.2021 17:29 Відповісти
ссучєна свиня захрюкала по мєтодічькє.
показати весь коментар
21.10.2021 17:39 Відповісти
2цнт харизми)
показати весь коментар
21.10.2021 17:40 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 17:43 Відповісти
куда ходить ты 2х метров без задышки не пройдёшь
показати весь коментар
21.10.2021 17:42 Відповісти
Пройдет! У него форсаж есть(третья(пятая)-нижняя, давление-регулирующая) !
показати весь коментар
21.10.2021 17:46 Відповісти
А ты Стефанчук,часом не Тищенко юрист?
-Что?
-Чей юрист спрашиваю?
показати весь коментар
21.10.2021 17:44 Відповісти
ЧЬИХ!
показати весь коментар
21.10.2021 17:47 Відповісти
У свинарника такая рожа, что ему на хеллоун даже костюм не надо одевать - во мраке увидешь - можно от испуга усраться. А оно ******** хочет чтобы его на эфиры приглашали
показати весь коментар
21.10.2021 18:11 Відповісти
Праця ходить лише до корита, а на ефіри зась
показати весь коментар
21.10.2021 18:15 Відповісти
Кто бы сомневался что хрюкнет эта свинья?
показати весь коментар
21.10.2021 18:43 Відповісти
Вот и правильно, не надо Колывану на эфиры ходить. Колывану надо бенины хотелки выполнять. Бородатая бабушка зеледента сказала зебилу не ходить, значит не ходить. Каждый зерчок знай свой шесток...
показати весь коментар
21.10.2021 18:44 Відповісти
Ага, не указывали..., только гамбургер на ручку нужной двери вешали
показати весь коментар
21.10.2021 18:44 Відповісти
По ходу, тебе никто и никогда не говорил о здоровом образе жизни, диете и физической культуре !
Кусок смальца !
показати весь коментар
21.10.2021 18:47 Відповісти
Якщо щось виглядає як свиня,поступає як свиня,і говорить як свиня ,то ціла країна стає свинюшником! Правда,руля?
показати весь коментар
21.10.2021 18:54 Відповісти
ну тебе что укажут, то ты и будешь говорить, слуга урода
показати весь коментар
21.10.2021 19:04 Відповісти
"Я не часто появляюсь в эфирах"
Он считает, что надо ходить на эфиры тогда, когда есть реальные результаты работы, о которых можно отчитаться. Источник:

у вас еще есть вопросы к новому спикеру от команды КВН "Три толстяка"?)
сьели порохоботы?) вот он ИНТЕЛЕКТИЩЕ!)))))
показати весь коментар
21.10.2021 19:49 Відповісти
ну и покажите кто нить товарищу рекламу кресла с канала Прямой)
их не то что приглашают на опозиционный канал пообщаться, но уже от их трусости стебут как девок последних)
ходит он по приглашениям)
реклама кресла бомба) смотреть всем)
показати весь коментар
21.10.2021 19:58 Відповісти
В цього огидливого жыртрэсту щє й тьоща є?! Тобто , хтось його за чоловіка має?! Капець! Дружину в студію!
показати весь коментар
21.10.2021 20:12 Відповісти
-- "Он считает, что надо ходить на эфиры тогда, когда есть реальные результаты работы, о которых можно отчитаться."--- Правильно, а о ч'м он может отчитаться? о том, как ****** народное бабло со своею командою!?
показати весь коментар
21.10.2021 23:06 Відповісти
 
 