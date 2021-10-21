Мені ніхто ніколи не вказував, на які ефіри ходити, на які - ні, - Стефанчук
Ніхто не впливає на рішення спікера Руслана Стефанчука щодо того, на які телеефіри він може піти.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВР.
"Мені ніхто ніколи ніде не вказував, на які ефіри ходити, на які - ні. Я не часто з'являюся в ефірах, тому що вважаю: рутинна робота депутата має бути щоденною. А ходити на ефіри - це таке додаткове навантаження для тих, хто більше любить цей "ярмарок марнославства" ", - зазначив спікер.
Він вважає, що треба ходити на ефіри тоді, коли є реальні результати роботи, про які можна відзвітувати.
"А як проходять ці "кастинги" і так далі - мені це невідомо. Тому що, ще раз кажу: я ходжу або тоді, коли мені є, що сказати, або коли мене запросили", - підкреслив Стефанчук.
Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.
После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".
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кресло-стулко-лавку и то надо специальные... и все знают - кинокамера полнит (хотя куда уж больше)))
-Что?
-Чей юрист спрашиваю?
Кусок смальца !
Он считает, что надо ходить на эфиры тогда, когда есть реальные результаты работы, о которых можно отчитаться. Источник:
у вас еще есть вопросы к новому спикеру от команды КВН "Три толстяка"?)
сьели порохоботы?) вот он ИНТЕЛЕКТИЩЕ!)))))
их не то что приглашают на опозиционный канал пообщаться, но уже от их трусости стебут как девок последних)
ходит он по приглашениям)
реклама кресла бомба) смотреть всем)