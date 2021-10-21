"ЄС" вимагає від ОП припинити тиск на ЗМІ, не дозволимо повернутися у часи Януковича, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" вважає неприпустимими факти цензури в демократичній державі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко з трибуни парламенту.

"В останні дні суспільство сколихнула кількість резонансних заяв про тиск Банкової на засоби масової інформації, зокрема на Суспільне мовлення – один з основних фундаментів незалежної держави і демократії. Відразу кілька телеканалів заявили те, що вже і так є очевидним. Саме на Банковій пишуться сценарії ток-шоу всіх найбільших телеканалів. Там затверджуються темники, за якими проводяться ці ток-шоу, списки угодних та неугодних. Саме це було за Медведчука, коли щодня з Банкової приходили списки дозволених і недозволених, "темы важные и актуальные, и просьба игнорировать". Я була журналістом тоді і пішла з журналістики саме через цензуру", – зазначила Геращенко.

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"У владі і опозиції ми боролися проти цензури і не дамо вам повернутися в часи Януковича. Ви намагаєтеся порушити ключові принципи свободи слова і демократії, коли через Банкову, Офіс Президента Зеленського тиснете на медіа", – додала вона.

За словами нардепа, "ЄС" вимагає слухань з питань свободи слова, а також порушення кримінальних справ за статтею 171 - перешкоджання журналістській діяльності.

"Ми вимагаємо припинити тиск на незалежного мовника і висловлюємо солідарність з українськими журналістами", - підсумувала Геращенко.

Як повідомлялося, 20 жовтня "UA:Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента. Згідно з оприлюдненою інформацією, ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.

Після цього про тиск Банкової заявила Редакція "Свободи слова Савіка Шустера".