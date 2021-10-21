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Новини
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"ЄС" вимагає від ОП припинити тиск на ЗМІ, не дозволимо повернутися у часи Януковича, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" вважає неприпустимими факти цензури в демократичній державі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко з трибуни парламенту.

"В останні дні суспільство сколихнула кількість резонансних заяв про тиск Банкової на засоби масової інформації, зокрема на Суспільне мовлення – один з основних фундаментів незалежної держави і демократії. Відразу кілька телеканалів заявили те, що вже і так є очевидним. Саме на Банковій пишуться сценарії ток-шоу всіх найбільших телеканалів. Там затверджуються темники, за якими проводяться ці ток-шоу, списки угодних та неугодних. Саме це було за Медведчука, коли щодня з Банкової приходили списки дозволених і недозволених, "темы важные и актуальные, и просьба игнорировать". Я була журналістом тоді і пішла з журналістики саме через цензуру", – зазначила Геращенко.

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"У владі і опозиції ми боролися проти цензури і не дамо вам повернутися в часи Януковича. Ви намагаєтеся порушити ключові принципи свободи слова і демократії, коли через Банкову, Офіс Президента Зеленського тиснете на медіа", – додала вона.

За словами нардепа, "ЄС" вимагає слухань з питань свободи слова, а також порушення кримінальних справ за статтею 171 - перешкоджання журналістській діяльності.

"Ми вимагаємо припинити тиск на незалежного мовника і висловлюємо солідарність з українськими журналістами", - підсумувала Геращенко.

Як повідомлялося, 20 жовтня "UA:Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента. Згідно з оприлюдненою інформацією, ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.

Після цього про тиск Банкової заявила Редакція "Свободи слова Савіка Шустера".

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) ЗМІ (1364) цензура (363) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+14
На Пороха наезжали все кому не лень за 5 лет каденции,все эти Бигусы,Гнапы,Лещенки и прочие бараны,и заканчивая телекАналом Г+Г...где Мосейчучка стала Ольгой **********... Крысы,вам до Пороха что до Луны на самокате Гончарука...
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21.10.2021 18:02
+12
Вы хоть фамилии меняйте подолякивские собаки. Совсем обленились
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21.10.2021 17:52
+10
Хунта Кучмистов...вам осталось недолго...билеты на Ростов РАБссия не продает...
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21.10.2021 18:06
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не оправдываю криворожских гопников, но помнится пеця тоже от журналистов бегал и рот им затыкал. особенно в разрезе свинарчуков...
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21.10.2021 17:41 Відповісти
Вы хоть фамилии меняйте подолякивские собаки. Совсем обленились
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21.10.2021 17:52 Відповісти
Позвольте поинтересоваться, у кого это у вас? У горловских любителей *****? Или макеевских?
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21.10.2021 18:49 Відповісти
Через сколько дней после скандала были уволены "Свинарчуки"?
От "журналистов" Шария "бегал"?
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21.10.2021 17:46 Відповісти
Один титушка-подололянчик на "братьев" Васечкиных?
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21.10.2021 17:50 Відповісти
Тоже васечкин? Амьерыканьский
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21.10.2021 17:53 Відповісти
бот касапський під проксі, нагадай хоч пару деактивованих своїх логінів, пліз
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21.10.2021 18:18 Відповісти
К примеру -токарь токарь😂😂😂
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21.10.2021 18:21 Відповісти
видать, ти вгадав, раз адміни його вже знесли
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21.10.2021 18:26 Відповісти
А ось і шарієвець проклюнувся.
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21.10.2021 18:31 Відповісти
Ты третий,или второй брат васечкин? Сколько вас имбицилов янукоид наделал тем чем зеленский на головах играет у своих избирателей?
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21.10.2021 17:56 Відповісти
Старичек Фрейд просто обрыдался бы над твоим комменом. В нем есть все
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21.10.2021 18:07 Відповісти
Я таких гнид как ты специально пренципиально не спамлю--пусть народ читает и видит ваши продажные рыла во всей красе. Вы лучшая артиреклама этой обосравшейся власти-ноющие неудачники по жизни.😁
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22.10.2021 02:08 Відповісти
Это жена того васечкина
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21.10.2021 18:50 Відповісти
Так і є.
https://www.youtube.com/watch?v=l2rU31fOkGc
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21.10.2021 22:28 Відповісти
" лишь на на словах есть великая цель , нас за флажки хотят загнать как зверей, в стране героев и воров награбленное грабят вновь и сводят совесть на нет .."
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21.10.2021 17:43 Відповісти
Вы- олигарх?
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21.10.2021 18:02 Відповісти
Что она может не позволить.. Аж интересно...
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21.10.2021 17:46 Відповісти
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21.10.2021 17:56 Відповісти
На Пороха наезжали все кому не лень за 5 лет каденции,все эти Бигусы,Гнапы,Лещенки и прочие бараны,и заканчивая телекАналом Г+Г...где Мосейчучка стала Ольгой **********... Крысы,вам до Пороха что до Луны на самокате Гончарука...
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21.10.2021 18:02 Відповісти
Хунта Кучмистов...вам осталось недолго...билеты на Ростов РАБссия не продает...
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21.10.2021 18:06 Відповісти
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21.10.2021 18:07 Відповісти
Ну, не надо пугать Порошенко "временами Януковича"! Не самое плохое время было для Петра Алексеевича - был министром в правительстве Азарова.
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21.10.2021 18:12 Відповісти
Від опозиції, кацапчику. Займався питанням євроінтеграції України.
А тепер ковтай, мала, воно полєзне.
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21.10.2021 18:33 Відповісти
Гадаєш -він це усвідомить ?
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21.10.2021 18:38 Відповісти
Не надо ля-ля, пресмыкающееся! Порошенко занимал пост министра экономического развития и торговли. А в это время, лидеры оппозиции, Тимошенко и Луценко, уже отбывали или готовились отбывать срок
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21.10.2021 20:25 Відповісти
Так. Але Олексійович вирішив, що міністерське крісло для нього вже занизьке, треба пересідати у вище. Тому і поліз на бульдозер на майдані...
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22.10.2021 19:25 Відповісти
Помню... А потом Фирташ одобрил его кандидатуру...
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22.10.2021 19:30 Відповісти
На личных телеканалах олигархов Президента Зеленского поливают грязью на чём свет стоит. Потом смотрят - Зеленский не реагирует. А давай говорят скажем что на нас давят ? Ну и сказали .
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21.10.2021 18:15 Відповісти
цензура і брехня - це суть поняття різні
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21.10.2021 18:27 Відповісти
В кожного своя правда. Ви ж вірите, що ваш гетьман - святий і непогрішимий і найкращий за всю історію України президент, але ж це - нахабна брехня. Щоправда, з тим, що Порошенко - найкращий вибір українського народу був згоден навіть пуйло. Значить, так і є.
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21.10.2021 18:56 Відповісти
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22.10.2021 02:49 Відповісти
Тобто, куйло збрехав, що Порошенко - найкращий вибір українського народу? Тут я з тобою згоден. Далеко не найкращий...
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22.10.2021 19:22 Відповісти
Не нужно путать правила гигиены и цензуру.
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21.10.2021 18:30 Відповісти
..
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21.10.2021 18:36 Відповісти
Заточку ей в руку.
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21.10.2021 19:05 Відповісти
Петебесие. Несёт пургу.
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21.10.2021 20:03 Відповісти
Реально секта.
https://www.youtube.com/watch?v=l2rU31fOkGc
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21.10.2021 22:29 Відповісти
 
 