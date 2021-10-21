УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11789 відвідувачів онлайн
Новини
1 994 35

"Слуги народу" не обговорювали питання заборони відвідування телеефірів, кожен має право вибору, - Кравчук

Фракція "Слуга народу" на засіданнях не обговорювала питання заборони відвідування телеефірів її депутатами.

Про це в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Кожна людина має право вибору - йти на ефір, який вона вважає не просто незбалансованим, а партійним телебаченням, чи ні", - зазначила вона.

Кравчук розповіла, що вона продовжує відвідувати телеефіри, хоч і рідше, ніж раніше.

"Коли можна нормально дискутувати, донести свою позицію, а не весь ефір доводити, що ти - не верблюд, тоді ходжу, даю коментарі. До речі, у мене зараз має бути включення на тому ж Суспільному", - підкреслила нардепка.

Читайте також: Офіс президента ввів цензуру на телебаченні, - Бутусов

Автор: 

телебачення (1174) Слуга народу (2816) Кравчук Євгенія (375)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
понятное дело что не обсуждали - кто же им позволит что то там обсуждать?
- зеленые овцы должны слушаться приказов ЗеЕрмака и его офиса.. - и выполнять эти приказы бегом, без обсуждений..
показати весь коментар
21.10.2021 18:00
+12
А чего тут обсуждать? Дерьмак скомандовал - слуги исполняют.
показати весь коментар
21.10.2021 17:58
+7
Обсуждали?! Вы твари рабы и ничтожества! За бабло все продали...Вам е Потураев сказал что вы Черви!
показати весь коментар
21.10.2021 17:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"АвидАкАжите". Когось вони мені нагадують.
показати весь коментар
21.10.2021 17:55 Відповісти
Обсуждали?! Вы твари рабы и ничтожества! За бабло все продали...Вам е Потураев сказал что вы Черви!
показати весь коментар
21.10.2021 17:56 Відповісти
это повторение от бубочки каким я ветром к критике и запретам и темникам на телеканалы --это какой то хайп... ага поверим в очередной раз ....СЛУГИ...вы даже в туалет без разерешения Вовы не можете пойти и сделать это лии что то по своей хотелке....
показати весь коментар
21.10.2021 18:11 Відповісти
А чего тут обсуждать? Дерьмак скомандовал - слуги исполняют.
показати весь коментар
21.10.2021 17:58 Відповісти
понятное дело что не обсуждали - кто же им позволит что то там обсуждать?
- зеленые овцы должны слушаться приказов ЗеЕрмака и его офиса.. - и выполнять эти приказы бегом, без обсуждений..
показати весь коментар
21.10.2021 18:00 Відповісти
Так депутаты ходят на телеэфиры .
показати весь коментар
21.10.2021 18:01 Відповісти
Да кто тебе поверит, ЗЕлёный ушлёпок?
Впрочем упоротые избиратели вас и Зеленского ещё существуют. Но их всё меньше остаётся и меньше. Скоро начнётся их массовый отлов с посадкой в клетку, и их, ЗЕлёных, в Красную книгу Украины впишут.
показати весь коментар
21.10.2021 18:05 Відповісти
Мдє, вочевидь, ти вже дуже старий зольдат: Євгенія Кравчук - жінка, а не ушльопок чоловічого роду
показати весь коментар
21.10.2021 18:14 Відповісти
Ушлёпок женского рода?
Ушлёпиха? Ушлепиха? Ушлепуха?
Как говорит из *****, пардон, типа лидер
показати весь коментар
21.10.2021 18:34 Відповісти
Пардонче за опечатку не из а ИХ.
показати весь коментар
21.10.2021 18:36 Відповісти
А до чого тут "слуги"? Єрмак з Татаровим самі вирішують, куди кому з тих "слуг" іти...
показати весь коментар
21.10.2021 18:12 Відповісти
Ну да. Просто все "слуги" стали телевизора бояться . Просто как очередной зе-баран появится в эфире, сразу рейтинг Зеленого тю-тю
показати весь коментар
21.10.2021 18:13 Відповісти
А коля-котлєта каже, що рейтинг пріпіздєнта росте, як на дріжджах
показати весь коментар
21.10.2021 18:16 Відповісти
у цих істот і дріжджі, і слуги, і приЗЕдент - все з лайна.
тому і росте, і служить, і приЗЕдячить однаково
показати весь коментар
21.10.2021 19:15 Відповісти
Верим!
показати весь коментар
21.10.2021 18:14 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 18:15 Відповісти
ноги тяжелые, отрубить нужно. За одно после окончания каденции не убежит
показати весь коментар
21.10.2021 18:17 Відповісти
По поводу запретов. Приглашаете в эфире слугу народа и смотрим как они придут. Хочу фотографа послушать или еще какого-нибудь поднявшегося на социальном лифте.
показати весь коментар
21.10.2021 18:16 Відповісти
Конечно верим.
В партии, в которой перднуть не могут без одобрения из ОП ЗЕ, каждый сам выбирает на какие эфиры ему ходить и что говорить.
показати весь коментар
21.10.2021 18:18 Відповісти
Всі мають таке право , окрім зебільних депутатів.
показати весь коментар
21.10.2021 18:19 Відповісти
как вы задолбали...
чем больше оправданий - тем больше сомнений в правдивости ваших слов... идиёты
показати весь коментар
21.10.2021 18:21 Відповісти
Це не може довго продовжуватись. ЗекаМанде приходить кінець. Як і Ослу.
показати весь коментар
21.10.2021 18:41 Відповісти
(аминь)
показати весь коментар
21.10.2021 18:50 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 18:26 Відповісти
да,право имеют,но кто им разрешит...
показати весь коментар
21.10.2021 18:33 Відповісти
Ага, помним мы депутата Полякова, тот много обсуждал. Поэтому отправили его в ад, чтобы не звиздел больше. А другим зебилам была наука не обсуждать приказы главклоуна
показати весь коментар
21.10.2021 18:33 Відповісти
а єто не вы, буквально пару дней тому, какую-то овцу из фракции исключали?
За отличное от хазяйского мнение?
показати весь коментар
21.10.2021 18:42 Відповісти
А я їм вірю що не обговорювали. Ще чого не вистачало. Вказівка надійшла від САМОГО і кнопки виконують.
показати весь коментар
21.10.2021 18:43 Відповісти
і я вірю. А те, що недоговрила - можна списати на дівочу забудькуватість!, ну не пам'ятає, кому і як
показати весь коментар
21.10.2021 19:48 Відповісти
если зеленые открывают рот - значит уже в чем то зашквар и теперь будут врать отмазываясь
показати весь коментар
21.10.2021 18:47 Відповісти
это также правда, как на стрелке в Черновцах,"зе слуги" обсуждали "офшорный - вагнергейт" преза и не обсуждали (продавливали) снятие Разумкова...
показати весь коментар
21.10.2021 19:33 Відповісти
так питання-проблема в тому, що це Подоляк з офісу вами командує, і такі питання в вашій фракції взагалі не обговорюються!
показати весь коментар
21.10.2021 19:46 Відповісти
Буймістр вже скористалася своїм правом вибору, нажавши при голосуванні іншу кнопку. Гидко слухати цей "жалкій лєпєт оправдання".
показати весь коментар
22.10.2021 06:43 Відповісти
 
 