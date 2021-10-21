"Слуги народу" не обговорювали питання заборони відвідування телеефірів, кожен має право вибору, - Кравчук

Фракція "Слуга народу" на засіданнях не обговорювала питання заборони відвідування телеефірів її депутатами.

Про це в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Кожна людина має право вибору - йти на ефір, який вона вважає не просто незбалансованим, а партійним телебаченням, чи ні", - зазначила вона.

Кравчук розповіла, що вона продовжує відвідувати телеефіри, хоч і рідше, ніж раніше.

"Коли можна нормально дискутувати, донести свою позицію, а не весь ефір доводити, що ти - не верблюд, тоді ходжу, даю коментарі. До речі, у мене зараз має бути включення на тому ж Суспільному", - підкреслила нардепка.

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