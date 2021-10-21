"Слуги народу" не обговорювали питання заборони відвідування телеефірів, кожен має право вибору, - Кравчук
Фракція "Слуга народу" на засіданнях не обговорювала питання заборони відвідування телеефірів її депутатами.
Про це в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Кожна людина має право вибору - йти на ефір, який вона вважає не просто незбалансованим, а партійним телебаченням, чи ні", - зазначила вона.
Кравчук розповіла, що вона продовжує відвідувати телеефіри, хоч і рідше, ніж раніше.
"Коли можна нормально дискутувати, донести свою позицію, а не весь ефір доводити, що ти - не верблюд, тоді ходжу, даю коментарі. До речі, у мене зараз має бути включення на тому ж Суспільному", - підкреслила нардепка.
Топ коментарі
+14 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар21.10.2021 18:00 Посилання
+12 Сергей Трофимов #428890
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+7 Колыван Спикер
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- зеленые овцы должны слушаться приказов ЗеЕрмака и его офиса.. - и выполнять эти приказы бегом, без обсуждений..
Впрочем упоротые избиратели вас и Зеленского ещё существуют. Но их всё меньше остаётся и меньше. Скоро начнётся их массовый отлов с посадкой в клетку, и их, ЗЕлёных, в Красную книгу Украины впишут.
Ушлёпиха? Ушлепиха? Ушлепуха?
Как говорит из *****, пардон, типа лидер
тому і росте, і служить, і приЗЕдячить однаково
В партии, в которой перднуть не могут без одобрения из ОП ЗЕ, каждый сам выбирает на какие эфиры ему ходить и что говорить.
чем больше оправданий - тем больше сомнений в правдивости ваших слов... идиёты
За отличное от хазяйского мнение?