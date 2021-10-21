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Сергій Лещенко - Шустеру: Маю право на репліку, прошу запросити мене в ефір

Сергій Лещенко - Шустеру: Маю право на репліку, прошу запросити мене в ефір

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко просить телеведучого Савіка Шустера запросити його в ефір своєї програми.

Про це Лещенко написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лещенко стверджує, що його ім'я вчора весь вечір згадували в ефірі телеканалу "Україна 24".

Це тепер дає мені законне право на репліку. Тож звертаюся до ведучого програми "Свобода слова" Савіка Шустера запросити мене для участі в ефірі в цю п'ятницю для дотримання балансу думок і неупередженості", - написав Лещенко.

Він підкреслив, що має юридично гарантоване право на відповідь.

"Відмову вважатиму повною зневагою базових стандартів журналістики", - підсумував він.

Читайте також: Редакція "Свободи слова Савіка Шустера" заявила про тиск Банкової: Відкликають міністрів з ефіру, а "слуги народу" оголосили бойкот

Автор: 

Лещенко Сергій (505) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362)


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Топ коментарі
+29
Безудержное холуйство оральной медиашлюхи Лещенко, теперь называется - соблюдением баланса мнений.
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21.10.2021 18:54
+26
Імею право на реплику -

.
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21.10.2021 18:59
+14
наглядової ради Укрзалізниці ))в вашому реченні- зайві слова .
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21.10.2021 19:02
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Щоб ти там влаштував срач? Іди лісом
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21.10.2021 18:52 Відповісти
я тоже хочу иметь право на реплику и... крепкую оплеуху для всех ЗЕ-льоных на собачьих боях Савки
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21.10.2021 20:42 Відповісти
Безудержное холуйство оральной медиашлюхи Лещенко, теперь называется - соблюдением баланса мнений.
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21.10.2021 18:54 Відповісти
чего он вылез. кругом его стало багато.
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21.10.2021 18:55 Відповісти
Сірожа, твоє "право" на репліку для багатьох глядачів є тортурами, тому всунь свої репліки в анус.
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21.10.2021 18:56 Відповісти
А текст реплики уже получил от хозяина?...
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21.10.2021 18:56 Відповісти
Сирожа! Ви вже не журналіст, а член наглядової ради Укрзалізниці!
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21.10.2021 18:57 Відповісти
наглядової ради Укрзалізниці ))в вашому реченні- зайві слова .
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21.10.2021 19:02 Відповісти
Член? Краще було б роздовбаний анус?
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21.10.2021 19:05 Відповісти
Імею право на реплику -

.
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21.10.2021 18:59 Відповісти
Ну от мы и знакомы с его мнением. Спасибо ему. Пусть идёт...
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21.10.2021 19:11 Відповісти
Млин. надо шоб тебя за клевету в суд пригласили... Там народные депутаты были? Были! А они не представители власти? Они от оппозиции? Какой такой оппозиции? Закон о оппозиции есть? Нету! Значит с точки зрения Закона и оппозиции нету, а ты брехло и клеветник!
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21.10.2021 19:00 Відповісти
На панель его пригласите там тоже деньги платят
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21.10.2021 19:03 Відповісти
Сирйожа ты кто такой? Давай досвидания.
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21.10.2021 19:04 Відповісти
как гадюшник замотушився
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21.10.2021 19:06 Відповісти
На ходу переобувающийсЯ кончений 3.14дор.Чмо.
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21.10.2021 19:10 Відповісти
Сирожа виртуозно и с самозабвенно исполнит минет всей ОПе в прямом эфире... даже Мандель обзавидуется надо только детей от экранов убрать ...
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21.10.2021 19:11 Відповісти
И звук убрать, чтобы похотливое плямканье "реплик" Серлеща дети не услышали.
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21.10.2021 19:15 Відповісти
- бывший член Набсовета "Укрзализныци",
- экс-нардеп
- бывший журналист
- бывший борец с корупцией
Сергей Лещенко

Право не реплики у него тоже уже было. И Серлещ его просрал.
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21.10.2021 19:13 Відповісти
Сірожа, таким темпом язик стреться.... роби трохи паузи у вилизуванні Зе 😃
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21.10.2021 19:34 Відповісти
два лаптя пара. Нехай розбираються один з одним. Можуть навіть висратися один на одного, - як це було, я потім подивлюся в передачі "Час Ч"
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21.10.2021 19:38 Відповісти
Лещ отрабатывает зарплату, хочет назад в наб совет на 300 штук зарплаты
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21.10.2021 19:52 Відповісти
Призабута всіма бородата вульва дала про себе знати.))
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21.10.2021 19:56 Відповісти
какая мерзкая рожа....
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21.10.2021 20:43 Відповісти
Ну вот теперь мы и посмотрим, что значит "свобода слова" в понимании Саввы Шустрого!
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21.10.2021 20:46 Відповісти
Убогий (чи навпаки)для українців ти ,продажна шлюха і твоє перше місце в альфатері за брехню,за лобізм злодіїв (може й нари з конфіскацією,що б іншим не хотілось-розвелось вас аферистів і пройдисвітів) ііііііііііі ще продовжує лизати-і йому-студію:нонсенс!
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21.10.2021 21:02 Відповісти
На фото такі однакові, можливо не тільки на фото
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21.10.2021 21:33 Відповісти
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21.10.2021 22:10 Відповісти
никто Лещенка не пригласит
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22.10.2021 02:55 Відповісти
"Корабєльний"сосьон,змовкни тварина-противно!
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22.10.2021 06:02 Відповісти
Мені в цьому незрозуміло одне. Якщо серлеща обісрали на каналі "Україна 24", чому він не хоче на ньому ж у "жорсткій полеміці" довести свою правоту? Чому саме у Савіка? Може тому, що у Савіка вже підготована стовідсоткова підтримка аудиторії?
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22.10.2021 06:34 Відповісти
 
 