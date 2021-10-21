Сергій Лещенко - Шустеру: Маю право на репліку, прошу запросити мене в ефір
Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко просить телеведучого Савіка Шустера запросити його в ефір своєї програми.
Про це Лещенко написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лещенко стверджує, що його ім'я вчора весь вечір згадували в ефірі телеканалу "Україна 24".
Це тепер дає мені законне право на репліку. Тож звертаюся до ведучого програми "Свобода слова" Савіка Шустера запросити мене для участі в ефірі в цю п'ятницю для дотримання балансу думок і неупередженості", - написав Лещенко.
Він підкреслив, що має юридично гарантоване право на відповідь.
"Відмову вважатиму повною зневагою базових стандартів журналістики", - підсумував він.
Топ коментарі
+29 Сергей Трофимов #428890
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+26 Maksim Perepelitca
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+14 Maksim Perepelitca
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- экс-нардеп
- бывший журналист
- бывший борец с корупцией
Сергей Лещенко
Право не реплики у него тоже уже было. И Серлещ его просрал.