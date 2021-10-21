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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд відмовив САП у застосуванні громадянської конфіскації до нардепа Волинця

Антикорупційний суд відмовив САП у застосуванні громадянської конфіскації до нардепа Волинця

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України у четвер відмовила в задоволенні позову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про застосування цивільної конфіскації майна народного депутата з фракції "Батьківщина" Михайла Волинця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"21 жовтня 2021 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні цивільного позову прокурора САП про визнання необгрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату України, та стягнення її в дохід держави", - говориться в повідомленні.

У ньому не уточнюється ім'я нардепа, проте джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Михайла Волинця.

"Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду, який буде оголошено 1 листопада 2021 року", - зауважують в САП.

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Там уточнюють, що раніше прокурори відомства за сприяння співробітників Державного бюро розслідувань та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зробили висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі зважаючи на розмір законних доходів депутата.

"У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави", - підкреслюють в САП.

Автор: 

Волинець Михайло (97) депутат (1781) юстиція (732) Антикорупційний суд ВАКС (1973)


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Топ коментарі
+6
Волинець це той чесний і бідний захисник шахтарів? Тут про нього гарно писали.
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21.10.2021 19:34
+4
Парятся в одной бане и смеются с нас лохов.
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21.10.2021 19:37
+3
Наколядовал или мама бизнес-вумен подарила. Не трогайте мальчика !!!
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21.10.2021 19:33
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Наколядовал или мама бизнес-вумен подарила. Не трогайте мальчика !!!
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21.10.2021 19:33 Відповісти
Профсоюзные взносы помогли, осталось чутка.
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21.10.2021 19:35 Відповісти
Всё непосильным "трудом".
Или вы думаете, что глава профсоюзов задницы олигархам за бесплатно вылизывает?
И вот ксени Руф вовремя про взносы сказала.
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21.10.2021 19:55 Відповісти
Из всех этих уродов членские взносы только Кива сдаёт.
Причём прямо в Верховной Раде.
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21.10.2021 23:50 Відповісти
Радетель за шахтёрские интересы. Разьденьте гниду.
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21.10.2021 19:34 Відповісти
так самый главный шахтер и подогрел бедного
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21.10.2021 19:45 Відповісти
Волинець це той чесний і бідний захисник шахтарів? Тут про нього гарно писали.
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21.10.2021 19:34 Відповісти
То посада , на яку самі шахтарі обирають й ніхто їх не змушує сплачувати внески й вступати в незалежну провспілку .

Типове постсофкоїдне уявлення , що людина яку обирають 500 тисяч працівників повинен мати меньші статки ніж якись начальник зміни .

За три копійки можно захищати виключно трьохкопійочні права й здовувати двукопійочні преференції
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21.10.2021 21:22 Відповісти
Волинець і є чесний шахтар, багато років працював на шахті і заслужив на квартиру в Києві. А ось такі, як деякі інші депутати та журнашлюхи мають по кілька квартир -- з чого? Він все життя працює в шахтарській галузі, а деякі жуліки від політики за два роки нахапали біля корита.
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22.10.2021 09:37 Відповісти
Нет там не чесних не бiдних.
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21.10.2021 19:36 Відповісти
Один козак Гаврилюк після прольота таксувати пішов, а решта....
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21.10.2021 19:59 Відповісти
Парятся в одной бане и смеются с нас лохов.
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21.10.2021 19:37 Відповісти
вот кто еще кроме прокуроров САП не знает откуда у нардепа деньги..Вы б еще у судейских спрашивать стали..
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21.10.2021 19:39 Відповісти
Разницу покрыл г-н Ахметов !
Всё очень просто....
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21.10.2021 19:56 Відповісти
Розумово Ахмєтов !
Вважаючи на те , що "Батьківщина" й її лідерка мабуть єдині політичні сили , які дійсно наступали на хвіст майже усім олігархам й наносили їм реальні збитки .
Нагадайте , дядечку, хто був до "Мітала" володарєм "Кріворіжсталі" , хто відібрав трубу й Фірташки , хто відібрав чорноморьский шельф у Бойка з Ахметовим ?!
То не вже ж Фофка з Кріворіжжя , чи Пєтя з Віниці ?!
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21.10.2021 21:28 Відповісти
Журналісту Лещенку так "подруга" купила елітну квартиру в центрі Києва...
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22.10.2021 09:41 Відповісти
І в чому проблема? Презумпція невинуватості це базовий принцип правосуддя. Якщо довів, що гроші легальні і все зроблено законно, то проблем у Волинця немає. А от у ботів проблеми є - дуже важко обмазати пропагандонським гівном невинну людину. Бо при усій корумпованості судової системи України довіри до ней все одно набагато більше, ніж якійсь ботській пустопопрожній брехні
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21.10.2021 20:06 Відповісти
Есть еще родители и родственники, которые могли откладывать деньги, при чем очень продолжительное время. Что блдь за бред. Как суд может доказать, что он и его родители, не могли отложить такую сумму из официальных источников прибыли???? Меня больше беспокоит тот факт, что скоро начнут кошмарить обычных среднестатистических украинцев при покупке недвижимости или автомобиля. Шатать олигархов очко жим-жим.
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21.10.2021 20:20 Відповісти
Я йще нагадаю , що той Волинець з 2006 року був більше 10 років депутатом . Й йще 20 років очолює незалежну шахтарську провспілку . Посада вибірна , але не на волонтерських засадах , а за конкретну зарплатню , яка в принципі не може бути меньшою , ніж зарплатня у якогось середнього начальника в галузі . Й якщо його вже разів 5-7 за ці роки переобирали шахтарі як свого представника, мабуть вони не бачать нікого іншого й впевненні , що Волинець добре захища їх права .
Може 3 млн. гривень для Юрченка , або козака Гаврилюка це не під"йомна сума як до всього однієї каденції в Раді . А якщо той же Сергій Соболєв У ВР усі 30 років , то чьому він не мав можливості чесно заробити за ці тридцять років те ж саме , що "нові обличчя" за 2-3 роки корупцією ?!
У депутатів офійна у усіма визнанна зарплатня в місяць не меньше 50 тисяч . Й скільки там набегає за 20 років чимного допутатства ?!
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21.10.2021 21:14 Відповісти
Тепер будуть кошмарити усіх українців, чиї родичі на заробітках в ЄС -- "а за які гроші збудував двоповерховий дім, а звідкіля гроші на автомобіль ...?"
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22.10.2021 09:47 Відповісти
 
 