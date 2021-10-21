Антикорупційний суд відмовив САП у застосуванні громадянської конфіскації до нардепа Волинця

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України у четвер відмовила в задоволенні позову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про застосування цивільної конфіскації майна народного депутата з фракції "Батьківщина" Михайла Волинця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"21 жовтня 2021 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні цивільного позову прокурора САП про визнання необгрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату України, та стягнення її в дохід держави", - говориться в повідомленні.

У ньому не уточнюється ім'я нардепа, проте джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Михайла Волинця.

"Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду, який буде оголошено 1 листопада 2021 року", - зауважують в САП.

Читайте також: Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП

Там уточнюють, що раніше прокурори відомства за сприяння співробітників Державного бюро розслідувань та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зробили висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі зважаючи на розмір законних доходів депутата.

"У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави", - підкреслюють в САП.