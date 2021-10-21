Антикорупційний суд відмовив САП у застосуванні громадянської конфіскації до нардепа Волинця
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України у четвер відмовила в задоволенні позову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про застосування цивільної конфіскації майна народного депутата з фракції "Батьківщина" Михайла Волинця.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
"21 жовтня 2021 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні цивільного позову прокурора САП про визнання необгрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату України, та стягнення її в дохід держави", - говориться в повідомленні.
У ньому не уточнюється ім'я нардепа, проте джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Михайла Волинця.
"Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду, який буде оголошено 1 листопада 2021 року", - зауважують в САП.
Там уточнюють, що раніше прокурори відомства за сприяння співробітників Державного бюро розслідувань та з урахуванням повідомленої раніше у ЗМІ інформації зробили висновок, що народний депутат України 9 скликання у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві за відсутності відомостей про те, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої купівлі зважаючи на розмір законних доходів депутата.
"У разі доведення прокурором такої різниці відповідач у змагальному процесі в порядку цивільного судочинства муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її може бути стягнуто в дохід держави", - підкреслюють в САП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или вы думаете, что глава профсоюзов задницы олигархам за бесплатно вылизывает?
И вот ксени Руф вовремя про взносы сказала.
Причём прямо в Верховной Раде.
Типове постсофкоїдне уявлення , що людина яку обирають 500 тисяч працівників повинен мати меньші статки ніж якись начальник зміни .
За три копійки можно захищати виключно трьохкопійочні права й здовувати двукопійочні преференції
Всё очень просто....
Вважаючи на те , що "Батьківщина" й її лідерка мабуть єдині політичні сили , які дійсно наступали на хвіст майже усім олігархам й наносили їм реальні збитки .
Нагадайте , дядечку, хто був до "Мітала" володарєм "Кріворіжсталі" , хто відібрав трубу й Фірташки , хто відібрав чорноморьский шельф у Бойка з Ахметовим ?!
То не вже ж Фофка з Кріворіжжя , чи Пєтя з Віниці ?!
Може 3 млн. гривень для Юрченка , або козака Гаврилюка це не під"йомна сума як до всього однієї каденції в Раді . А якщо той же Сергій Соболєв У ВР усі 30 років , то чьому він не мав можливості чесно заробити за ці тридцять років те ж саме , що "нові обличчя" за 2-3 роки корупцією ?!
У депутатів офійна у усіма визнанна зарплатня в місяць не меньше 50 тисяч . Й скільки там набегає за 20 років чимного допутатства ?!