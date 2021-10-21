Ціни на газ в Європі ростуть через шантаж з боку РФ, - прем'єр Польщі Моравецький

Очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Росію у проведенні політики "газового шантажу".

Про це він заявив напередодні зустрічі лідерів країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найважливішою проблемою на сьогоднішньому саміті стане різке зростання цін на енергію. Зростання цін може значно знизити економічний ріст в Європі, це несе серйозну загрозу, як для людей, так і для підприємств. Ми вказуємо на дві основні причини - по-перше, це проведена Росією політика економічного і газового шантажу, яка дозволила їй швидше побудувати газопровід "Північний потік 2", через що Європа стає більш залежною від Росії, по-друге, проблемою є спекуляції з квотами на викиди СО2", - сказав Моравецький.

Зростання світових цін на енергоносії і відповідна допомога європейському бізнесу і громадянам, а також ситуація з пандемією COVID-19 фігурують серед головних тем порядку денного саміту ЄС, який проходить у четвер і в п'ятницю в Брюсселі.

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