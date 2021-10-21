Ціни на газ в Європі ростуть через шантаж з боку РФ, - прем'єр Польщі Моравецький
Очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Росію у проведенні політики "газового шантажу".
Про це він заявив напередодні зустрічі лідерів країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Найважливішою проблемою на сьогоднішньому саміті стане різке зростання цін на енергію. Зростання цін може значно знизити економічний ріст в Європі, це несе серйозну загрозу, як для людей, так і для підприємств. Ми вказуємо на дві основні причини - по-перше, це проведена Росією політика економічного і газового шантажу, яка дозволила їй швидше побудувати газопровід "Північний потік 2", через що Європа стає більш залежною від Росії, по-друге, проблемою є спекуляції з квотами на викиди СО2", - сказав Моравецький.
Зростання світових цін на енергоносії і відповідна допомога європейському бізнесу і громадянам, а також ситуація з пандемією COVID-19 фігурують серед головних тем порядку денного саміту ЄС, який проходить у четвер і в п'ятницю в Брюсселі.
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И интересы друга Владимира.
Немцы то какое отношение к подорожанию имеют?
Основные выгодоприобретатели - те кто цену на хабе устанавливают. Это Голландия, Англия и США. Правда пришлось дать России заработать.
Поэтому не стоит осуждать Германию, тем более восточным странам Евросоюза.
Товарищам полякам не стоит забывать кем они были, пока туда не перебрались фирмы из Германии в поисках дешёвой рабочей силы.
Как вы пишите, стоило создать союз богатых и бедных стран и от этого строить отношения.
В настоящий момент мне нравится политика Скандинавских стран. Их не слышно, не видно и живут припиваючи не вмешиваясь в дрязги ЕС.
Кстати в Китае сейчас тоже напряг с газом и углём для электростанций.
Всё что строилось на спекуляциях теперь рушится как карточный домик. Весь мир ждёт кризис и инфляция похлеще 2009г
Норвегия, США и Катар могуть полностью обеспечить Европу газом. Пусть Пуйло продает его своим братьям в Китай и КНДР.
І ведуть своєю політикою світ до прірви.