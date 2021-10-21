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Ціни на газ в Європі ростуть через шантаж з боку РФ, - прем'єр Польщі Моравецький

Ціни на газ в Європі ростуть через шантаж з боку РФ, - прем'єр Польщі Моравецький

Очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Росію у проведенні політики "газового шантажу".

Про це він заявив напередодні зустрічі лідерів країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найважливішою проблемою на сьогоднішньому саміті стане різке зростання цін на енергію. Зростання цін може значно знизити економічний ріст в Європі, це несе серйозну загрозу, як для людей, так і для підприємств. Ми вказуємо на дві основні причини - по-перше, це проведена Росією політика економічного і газового шантажу, яка дозволила їй швидше побудувати газопровід "Північний потік 2", через що Європа стає більш залежною від Росії, по-друге, проблемою є спекуляції з квотами на викиди СО2", - сказав Моравецький.

Зростання світових цін на енергоносії і відповідна допомога європейському бізнесу і громадянам, а також ситуація з пандемією COVID-19 фігурують серед головних тем порядку денного саміту ЄС, який проходить у четвер і в п'ятницю в Брюсселі.

Читайте також: Прем'єр Польщі Моравецький: "Північний потік-2" дає Путіну додаткові інструменти для шантажу

Автор: 

газ (10483) Польща (8612) росія (65856) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+23
О майн гот!
ЭТО ПРОСТО БУНДЕСИНТЕРЕСЫ
И интересы друга Владимира.
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21.10.2021 19:58
+9
И скромное трудоустройство пожилой фрау в газпроме.
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21.10.2021 20:03
+6
А шантаж стал возможен благодаря политике фрау Меркель Скоро всплывет - королевой бензоколонки
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21.10.2021 20:04
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Вообще-то РФ виновато постольку поскольку. Виноваты в первую очередь руководство ФРГ.
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21.10.2021 19:58 Відповісти
Поясни європі,пан поляк,що вони му --ки.
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21.10.2021 19:58 Відповісти
а как ты догадался?...
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21.10.2021 19:58 Відповісти
О майн гот!
ЭТО ПРОСТО БУНДЕСИНТЕРЕСЫ
И интересы друга Владимира.
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21.10.2021 19:58 Відповісти
И скромное трудоустройство пожилой фрау в газпроме.
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21.10.2021 20:03 Відповісти
Вона не буде працювати, в неї пенсія від уйлогазпрому.
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21.10.2021 20:15 Відповісти
Шустрая бабця)
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21.10.2021 21:13 Відповісти
ЭТО ПРОСТО БУНДЕСИНТЕРЕСЫ
Немцы то какое отношение к подорожанию имеют?
Основные выгодоприобретатели - те кто цену на хабе устанавливают. Это Голландия, Англия и США. Правда пришлось дать России заработать.
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21.10.2021 20:15 Відповісти
Ни какого не имеют. Ну просто до невыносимости ни какого.
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21.10.2021 20:20 Відповісти
Так не мають, що аж їсти не можуть )))
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22.10.2021 00:53 Відповісти
Оно то понятно. Ну а где же "солидарность" стран ЕС и НАТО. А получается что ее не было, нет и не будет. Тут каждый за себя...
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21.10.2021 20:01 Відповісти
Солидарность когда из общака деньги распределяют. Особенно в шоколаде те кто больше тратит чем вносит.
Поэтому не стоит осуждать Германию, тем более восточным странам Евросоюза.
Товарищам полякам не стоит забывать кем они были, пока туда не перебрались фирмы из Германии в поисках дешёвой рабочей силы.
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21.10.2021 20:42 Відповісти
Тогда простой вопрос.. а на кой оно Германии( Франции) если они кормят ЕС.. Тогда вперед по пути Великобритании. ( или создать другой союз Германия- Франция - Бенелюкс.. к примеру). Но нет.. а значит Германии и Франции это нужно не менее Польши, Чехии, Румынии и т.д. Тем более что европолитики из Германии все чаще говорят об включении Зап. Балкан в ЕС.. а там кто ( Босния, Сербия, Албания, Черногория, Македония, Коссово - экономические " гиганты" ...) Значит не все так однозначно.
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21.10.2021 20:59 Відповісти
В принципе я тоже против выхода. Но когда дойная корова даёт меньше молока чем поедает сена, то зачем такая корова.
Как вы пишите, стоило создать союз богатых и бедных стран и от этого строить отношения.

В настоящий момент мне нравится политика Скандинавских стран. Их не слышно, не видно и живут припиваючи не вмешиваясь в дрязги ЕС.
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21.10.2021 21:18 Відповісти
Дания ( ну если ее отнести к скандинавам) Швеция и Финляндия члены ЕС.. Одна Норвегия особняком ( видимо из за наличия запасов газа в море).
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21.10.2021 21:23 Відповісти
А шантаж стал возможен благодаря политике фрау Меркель Скоро всплывет - королевой бензоколонки
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21.10.2021 20:04 Відповісти
Все просто, не покупайте газ и цены не будут расти
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21.10.2021 20:10 Відповісти
жаль... что сытая Европа все равно этому не верит... и ждет от рашки (*****) спасения...
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21.10.2021 20:10 Відповісти
Так ***** поф на ці предяви
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21.10.2021 20:11 Відповісти
такое чувство что Поляки и Прибалты единственные вменяемые страны в ЕС остались
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21.10.2021 20:15 Відповісти
***** кинув євродятлів як коломойша через зелю хохлодебілів, в обох випадках любителі "халяви" своє отримали, але страждають й адекватні люди.
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21.10.2021 20:27 Відповісти
ЕС заставляет Польшу закрыть крупнейшую угольную шахту. Будут платить по 500 тысяч евро штрафа в день пока не закроют.
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21.10.2021 20:21 Відповісти
Ну вообще то по закону рынка цены растут тогда когда по этим ценам покупают. А когда перестают покупать---то рост цен останавливают. И обе стороны ждут. Если покупатель продолжает не покупать, снижают чуть. Если тогда нет покупки---то снижают до реальной. Но бывает и наоборот. Но реже это. Политикой не надо заниматься покупателю и производителю---это единственный выход из положения.
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21.10.2021 20:22 Відповісти
Европка дождётся пока РФ и Германия снова распилят Польшу.
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21.10.2021 20:22 Відповісти
Германія відпилює собі яйця, а Меркель скоро отримає посаду в газпромі чи роснєфті, приклади вже маємо.
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21.10.2021 20:30 Відповісти
Какой шантаж? Закупите больше СПГ в США и Катаре, и решите все проблемы. Сами хотят высоких цен.
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21.10.2021 20:39 Відповісти
Я наверное что-то пропустил, подскажите, а "глубокую озабоченность" ситуацией с ценой на газ, в ЕС уже выражали?
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21.10.2021 20:40 Відповісти
Газпром выполняет все договоры до кубометра. Почему они должны прокачивать больше? Для биржевых спекулянтов?

Кстати в Китае сейчас тоже напряг с газом и углём для электростанций.
Всё что строилось на спекуляциях теперь рушится как карточный домик. Весь мир ждёт кризис и инфляция похлеще 2009г
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21.10.2021 20:55 Відповісти
Поляк прав на все 100%. По этому страны ЕС должны немедленно ввести санкции и разорвать контракты с ***********.
Норвегия, США и Катар могуть полностью обеспечить Европу газом. Пусть Пуйло продает его своим братьям в Китай и КНДР.
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21.10.2021 21:22 Відповісти
ЕС потребляет импортируемого газа 600 млрд кубов в год Норвегия добывает всего 100млрд. Россия 200. Остальные поставки это СПГ по бешеным ценам которого сейчас нигде не хватает. Странно Вы рассуждаете. Если разорвать контракты с ***********, то, что, цена упадёт? А если Пуйло продаст его своим братьям в Китай и КНДР, то что изменится, кроме маршрутов?
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21.10.2021 22:17 Відповісти
Скрізь на верхівку вилізли (частково руцями "мудрих нароТів" - на виборчі посади) страшенно великі "професіонали", "диплЬОмати", "борці", "діячі" ...

І ведуть своєю політикою світ до прірви.
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22.10.2021 04:24 Відповісти
Стара пісня про "головне".
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22.10.2021 07:34 Відповісти
 
 