17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня. ПЕРЕЛІК
Від 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють 17 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Олексія Білошицького.
Розташування приладів:
м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")
вул. Стрийська, 35
вул. Сихівська, 16-А
м. Вінниця (4 прилади контролю "КАСКАД")
вул. Келецька, 30
вул. Київська,65
вул. Київська, 126
просп. Юності, 46
м. Харків (1 прилад контролю "КАСКАД")
вул. Героїв Праці, 2/48
Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД")
на 676 км+102 автодороги Н-08
Харківська область (9 приладів контролю "КАСКАД")
на 468 км+745 автодороги М-03
на 517 км+233 автодороги М-03
на 622 км+984 автодороги М-03
на 624 км+043 автодороги М-03
на 15 км+381 автодороги М-18
на 16 км+622 автодороги М-18
на 19 км+285 автодороги М-18
на 19 км+426 автодороги М-18
на 1 км+118 автодороги Р-46
Таким чином, відзавтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації порушень ПДР.
Будь ласка, зачекайте...
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