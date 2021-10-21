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Новини Силовики
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17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня. ПЕРЕЛІК

17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня. ПЕРЕЛІК

Від 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють 17 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Олексія Білошицького.

Розташування приладів:

м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")

17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01 вул. Стрийська, 35 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01 вул. Сихівська, 16-А 

м. Вінниця (4 прилади контролю "КАСКАД")

17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01 вул. Келецька, 30 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01 вул. Київська,65 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01 вул. Київська, 126 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01 просп. Юності, 46 

м. Харків (1 прилад контролю "КАСКАД")

17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01 вул. Героїв Праці, 2/48 

Читайте також: Від завтра запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень ПДР, - МВС. ПЕРЕЛІК

Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД")

17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 676 км+102 автодороги Н-08 

Харківська область (9 приладів контролю "КАСКАД")

17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 468 км+745 автодороги М-03 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 517 км+233 автодороги М-03 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 622 км+984 автодороги М-03 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 624 км+043 автодороги М-03 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 15 км+381 автодороги М-18 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 16 км+622 автодороги М-18 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 19 км+285 автодороги М-18 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 19 км+426 автодороги М-18 
17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня 01на 1 км+118 автодороги Р-46 

Таким чином, відзавтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації порушень ПДР.

Автор: 

ПДР (478) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Білошицький Олексій (116)


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Какаяразніца? Злочинів "слуг урода" вони не фіксують.
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21.10.2021 20:12 Відповісти
Моня Стырский чувствительность им подкрутил. Приучил на зеленое дерьмо не реагировать.
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21.10.2021 20:25 Відповісти
Это все класс. Только вот фуры 80+ тонн как курсировали по Украине, так и курсируют. И ни какие комплексы, и не какие патрульные их в упор не замечают. Видимо тонкая настройка
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21.10.2021 20:23 Відповісти
ЩОБ ЇМ ЦЕЙ КАСКАД ВСТАВИЛИ В АНАЛЬНИЙ ОТВІР !
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21.10.2021 20:52 Відповісти
 
 