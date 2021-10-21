17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України з 22 жовтня. ПЕРЕЛІК

Від 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють 17 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Олексія Білошицького.

Розташування приладів:



м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")



вул. Стрийська, 35

вул. Сихівська, 16-А



м. Вінниця (4 прилади контролю "КАСКАД")



вул. Келецька, 30

вул. Київська,65

вул. Київська, 126

просп. Юності, 46



м. Харків (1 прилад контролю "КАСКАД")



вул. Героїв Праці, 2/48





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Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД")



на 676 км+102 автодороги Н-08



Харківська область (9 приладів контролю "КАСКАД")



на 468 км+745 автодороги М-03

на 517 км+233 автодороги М-03

на 622 км+984 автодороги М-03

на 624 км+043 автодороги М-03

на 15 км+381 автодороги М-18

на 16 км+622 автодороги М-18

на 19 км+285 автодороги М-18

на 19 км+426 автодороги М-18

на 1 км+118 автодороги Р-46



Таким чином, відзавтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації порушень ПДР.



