Тим, хто повернувся з-за кордону, застосунок "Вдома" тепер потрібно встановлювати на 72 години. Обличчя він не розпізнаватиме
Україна оновила правила в'їзду для невакцинованих від коронавірусу. Тепер їм необхідно знову встановлювати додаток "Вдома". Він не буде проводити контроль на основі геолокації і розпізнавання обличчя.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.
"Застосунок Вдома змінить свій функціонал — встановлювати його потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде. Відповідні зміни ухвалив Уряд", - сказано в повідомленні.
Глава Мінцифри Михайло Федоров підкреслив, що застосунок розробляли в найважчі часи, буквально за декілька днів. Тепер він змінює функціонал з урахуванням актуальної ситуації.
Упродовж 72 годин після встановлення програми користувачеві потрібно буде зробити ПЛР-тест або тест на антиген.
"У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, що верифікована МОЗ. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю", - пояснили в Мінцифри.
Якщо ж людина не зробить тест, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів. Вони вибірково перевірятимуть перебування у місці самоізоляції.
Громадянам України, які не захочуть встановлювати застосунок, доведеться пройти 14-денну обсервацію. Іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И интернет оплатят?
А то шо то я не помню шоб я по каким то законам обязан был это иметь.
Я уже не говорю о том шо слежка за мной возможна только по решению суда.
Согласие, должно иметь документальное подтверждение, а это либо бумажка с личной подписью, либо электронный документ с цифровой подписью. Всякие там галочки, на сайтах/приложениях можно с легкостью оспорить в суде!
Вот стоит скажем у меня на телефоне та "Дія", а я говорю, что ее не ставил и никаких согласий, не давал! Скажу что это таможенник поставил без моего разрешения - типа во время досмотра отдавал телефон и документы... И как доказывать будете, что я дал согласие????
Шо за брєд?
Владельцы евро ковид паспортов взъезжают без ограничений. С одной прививкой и без прививки - 5 дней карантин , потом тест ( бесплатный) .
Место и время теста приходит в программе на телефон