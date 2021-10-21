Тим, хто повернувся з-за кордону, застосунок "Вдома" тепер потрібно встановлювати на 72 години. Обличчя він не розпізнаватиме

Україна оновила правила в'їзду для невакцинованих від коронавірусу. Тепер їм необхідно знову встановлювати додаток "Вдома". Він не буде проводити контроль на основі геолокації і розпізнавання обличчя.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

"Застосунок Вдома змінить свій функціонал — встановлювати його потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде. Відповідні зміни ухвалив Уряд", - сказано в повідомленні.

Глава Мінцифри Михайло Федоров підкреслив, що застосунок розробляли в найважчі часи, буквально за декілька днів. Тепер він змінює функціонал з урахуванням актуальної ситуації.

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Упродовж 72 годин після встановлення програми користувачеві потрібно буде зробити ПЛР-тест або тест на антиген.

"У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, що верифікована МОЗ. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю", - пояснили в Мінцифри.

Якщо ж людина не зробить тест, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів. Вони вибірково перевірятимуть перебування у місці самоізоляції.

Громадянам України, які не захочуть встановлювати застосунок, доведеться пройти 14-денну обсервацію. Іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.