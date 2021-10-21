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Новини Боротьба з коронавірусом
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Тим, хто повернувся з-за кордону, застосунок "Вдома" тепер потрібно встановлювати на 72 години. Обличчя він не розпізнаватиме

Тим, хто повернувся з-за кордону, застосунок

Україна оновила правила в'їзду для невакцинованих від коронавірусу. Тепер їм необхідно знову встановлювати додаток "Вдома". Він не буде проводити контроль на основі геолокації і розпізнавання обличчя.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

"Застосунок Вдома змінить свій функціонал — встановлювати його потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде. Відповідні зміни ухвалив Уряд", - сказано в повідомленні.

Глава Мінцифри Михайло Федоров підкреслив, що застосунок розробляли в найважчі часи, буквально за декілька днів. Тепер він змінює функціонал з урахуванням актуальної ситуації.

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Упродовж 72 годин після встановлення програми користувачеві потрібно буде зробити ПЛР-тест або тест на антиген.

"У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, що верифікована МОЗ. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю", - пояснили в Мінцифри.

Якщо ж людина не зробить тест, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів. Вони вибірково перевірятимуть перебування у місці самоізоляції.

Громадянам України, які не захочуть встановлювати застосунок, доведеться пройти 14-денну обсервацію. Іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.

Автор: 

карантин (18172) Федоров Михайло (886) диджиталізація (281) Мінцифри (1203) COVID-19 (19765) обсервація (71)


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Топ коментарі
+11
А мне смартфон купят?
И интернет оплатят?
А то шо то я не помню шоб я по каким то законам обязан был это иметь.
Я уже не говорю о том шо слежка за мной возможна только по решению суда.
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21.10.2021 20:31
+5
І тільки для вакцинованих!

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21.10.2021 20:50
+4
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21.10.2021 20:34
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Мда, дожились.
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21.10.2021 20:30 Відповісти
Скоро, шоб сходить посрать, будуть вимагати якесь "пріложеніє". )))
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21.10.2021 20:34 Відповісти
Если конституционно не закрепят. По сути, если б не потребность, то можно игнорировать.
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21.10.2021 20:42 Відповісти
І тільки для вакцинованих!

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21.10.2021 20:50 Відповісти
А мне смартфон купят?
И интернет оплатят?
А то шо то я не помню шоб я по каким то законам обязан был это иметь.
Я уже не говорю о том шо слежка за мной возможна только по решению суда.
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21.10.2021 20:31 Відповісти
Вы сами дадите разрешение, если установите прогу.
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21.10.2021 20:33 Відповісти
Это весьма спорно!
Согласие, должно иметь документальное подтверждение, а это либо бумажка с личной подписью, либо электронный документ с цифровой подписью. Всякие там галочки, на сайтах/приложениях можно с легкостью оспорить в суде!
Вот стоит скажем у меня на телефоне та "Дія", а я говорю, что ее не ставил и никаких согласий, не давал! Скажу что это таможенник поставил без моего разрешения - типа во время досмотра отдавал телефон и документы... И как доказывать будете, что я дал согласие????
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21.10.2021 20:50 Відповісти
Дело тут в том, что у вас нет гарантий, что приложении не будет сливать ваши данные и тайком мониторить геолокацию. Официально у нас нужно много всего. По сему будет тайком и негласно. Лично я, не поставлю не одно не другое приложение не за какие ковришки.
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21.10.2021 21:19 Відповісти
та отож. задача контроллирующих - обеспечить идентификацию самостоятельно (по недискриминационным протоколам) . и проверку по своим базам. а что там у плебса, нокия 3210, святой грааль или ноутбук с модемом - не должно волновать никого. морды сканируются - вперед пилить )
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21.10.2021 20:41 Відповісти
Наскільки відомо, без ковідного сертифікату за кордон не випускають.
Шо за брєд?
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21.10.2021 20:32 Відповісти
Выпускают, с отсидкой 2ух недельной.
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21.10.2021 20:34 Відповісти
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21.10.2021 20:42 Відповісти
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21.10.2021 20:34 Відповісти
Ну так, все спешат, всех стали палкой подганять.
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21.10.2021 20:43 Відповісти
а не так уж были неправы, те кто видел во всем заговор... все сбывается
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21.10.2021 20:38 Відповісти
В Словакии при въезде обязательна регистрация в программе КОВИД .

Владельцы евро ковид паспортов взъезжают без ограничений. С одной прививкой и без прививки - 5 дней карантин , потом тест ( бесплатный) .
Место и время теста приходит в программе на телефон
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21.10.2021 21:12 Відповісти
Видаляєш це фуфло прямо на виході з аеропорту і все, а на автомобільнтх пунктах ніхто і не вимагає встановлювати
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21.10.2021 22:15 Відповісти
Куди ж ви нещеплених ментів - перевіряти місцезнаходження. Не бережете їх зовсім.
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21.10.2021 23:20 Відповісти
летом смотрел на косяки соотечественников, плотными рядами потянувшимися на вакцинацию... ради той вожделенной бумажки под названием "сертификат"))))))))))
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22.10.2021 03:15 Відповісти
 
 