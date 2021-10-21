Постанова про допуск в Раду тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом голосуватиметься після прийняття держбюджету, - Корнієнко

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко сумнівається, що завтра буде прийнято постанову №6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам на презентації книги народного депутата "Слуги народу" Юлії Гришиної "Знання, які змінюють світ".

За словами першого віцеспікера, завтра парламент продовжить розглядати поправки до проєкту бюджету на наступний рік. "Тому потрібно запитати у колег з опозиції (коли закінчать розглядати правки. - ред.). Вони вперше за дев'ять років вирішили піти таким шляхом. Це їхнє право", - зазначив Корнієнко.

Він пояснив, якби постанова була проголосована на цьому тижні, то на наступному пленарному вже б діяла. Політик припустив, що постанова буде проголосована в середині наступного пленарного тижня - в середу-четвер.

Читайте також: Бюджет-2022 в першому читанні не прийнято, - Герасимов

"Попри це, ми вже з наступного тижня запускаємо пункти вакцинації (в ВР.-ред.)", - додав перший віцеспікер.

Нагадуємо, постанова №6154 передбачає допуск до парламенту тільки з COVID-сертифікатом або з негативним COVID-тестом, а також відкриття пункту вакцинації в приміщенні Ради.