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Новини Коронавірус і карантин
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Постанова про допуск в Раду тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом голосуватиметься після прийняття держбюджету, - Корнієнко

Постанова про допуск в Раду тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом голосуватиметься після прийняття держбюджету, - Корнієнко

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко сумнівається, що завтра буде прийнято постанову №6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам на презентації книги народного депутата "Слуги народу" Юлії Гришиної "Знання, які змінюють світ".

За словами першого віцеспікера, завтра парламент продовжить розглядати поправки до проєкту бюджету на наступний рік. "Тому потрібно запитати у колег з опозиції (коли закінчать розглядати правки. - ред.). Вони вперше за дев'ять років вирішили піти таким шляхом. Це їхнє право", - зазначив Корнієнко.

Він пояснив, якби постанова була проголосована на цьому тижні, то на наступному пленарному вже б діяла. Політик припустив, що постанова буде проголосована в середині наступного пленарного тижня - в середу-четвер.

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"Попри це, ми вже з наступного тижня запускаємо пункти вакцинації (в ВР.-ред.)", - додав перший віцеспікер.

Нагадуємо, постанова №6154 передбачає допуск до парламенту тільки з COVID-сертифікатом або з негативним COVID-тестом, а також відкриття пункту вакцинації в приміщенні Ради.

Автор: 

ВР (15022) карантин (18172) Корнієнко Олександр (666) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
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21.10.2021 20:44
+6
Ви спікера бачили? Там доз вісім потрібно.
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21.10.2021 20:37
+5
потому что голосовать за бюджет будет некому -
самые больные на голову антивакцеры именно среди ЗЕ-льоных кретинов
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21.10.2021 20:37
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а чего после принятия госбюджета ))) а не уже вчера ??? )))
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21.10.2021 20:35 Відповісти
потому что голосовать за бюджет будет некому -
самые больные на голову антивакцеры именно среди ЗЕ-льоных кретинов
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21.10.2021 20:37 Відповісти
Стала, наче дика кішка,
Мов сказилась жінка свата, -
Не пуска його до ліжка
Без ковід-сертифіката.

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21.10.2021 21:04 Відповісти
Ви спікера бачили? Там доз вісім потрібно.
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21.10.2021 20:37 Відповісти
‎21.‎10.‎2021

Минагрополитики согласовало увеличение экспорта украинской пшеницы на 45%. Главы ассоциаций "Мукомолы Украины", Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) и "Укрхлебпром" отозвали свои подписи под меморандумом, считая потолок экспорта без разделения пшеницы на продовольственную и фуражную сильно завышенным ‎‎
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21.10.2021 20:57 Відповісти
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21.10.2021 20:44 Відповісти
и я не удивлюсь, если "рейтинг" завтра подарит Вове... корабля с матросами
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21.10.2021 20:47 Відповісти
только что прочитала у Slezko
"А ще, мені подобаються слова Г Москаля:

вова,рейтинг не "уй,
язиком та відосиком
не піднімешь!
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21.10.2021 21:48 Відповісти
Все для народу...
Кому пряник . а кому батіг
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21.10.2021 20:48 Відповісти
Це ж зебільна фракція агітує українців не вакциновуватись..
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21.10.2021 20:49 Відповісти
А найкумедніше, що смаме зелеге кодло вас і вакцинує.
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21.10.2021 20:52 Відповісти
Вакцинують лікарі. Вакцини виготовляють західні чи китайчькі компанії. А гроші - платників податків. До чого тут зелене кодло?
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21.10.2021 21:13 Відповісти
Та ні до чого. Якщо я скажу що планує цю кампанію вакцинації, закупає вакцину, барижить засобами індивідуального захисту закордон вигадує ідотські незаконі заборони, сподіваюся пам'ятаєте заборону гуляти у парках та на березі водоймів, кришує своїх котрі ці ж заборони порушують, все це робить зелене кодло, ви не дуже здивуєтесь?
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21.10.2021 23:29 Відповісти
Планує кампанію вакцинації група фахівців-епідеміологів та імунологів, які іноді використовують зелені халати. Але, навряд чи це визначає їх політичні вподобаня. На диво, зелені спромоглися не лізти в самий процес. Я не пам'ятаю, як їх там називають, але це окрема структура в системі МОЗ, яка діє за своїми правилами, що визначені фахівцями, і на яку ані міністр, ані санврач безпосередньо не впливають. Я чую речників цієї служби, які самі є фахівцями з епідеміології і вважаю їх адекватними.
Закупівля вакцини відбувається за участю міжнародних організацій, які залучені до процесу контрактування і логістики. Не можу стверджувати, що з моменту прибуття до моменту використання не відбувається якихось порушень в самій Україні. І це є додатковим ризиком, вищим, порівняно із, наприклад, європейськими країнами. Але це стосується країни загалом, де і кількість смертельних ДТП в сотні разів вища, аніж в тій самй Європі. Водночас, процес вакционування, здебільшого, відділений від загальної системи медичних послуг. Вакцинацію проводять спеціалізовані бригади лікарів, які щоденно прибувають в пункти вакцинації з запасом вакцини на день. І займаються лише нею. Принаймні, це стосується МРНК і векторних вакцин. Коли в них закінчується денний запас, - збираються і їдуть геть. Самі бригади, вакцини, їх зберігання, виділення бригадам працює як окрема служба, де відбувається влсний контроль процедур. Про це свідчить наявність інформації про кілдькість і строк зберігання партій, які знешкоджуються після встановленого строку зберігання.
Тож, якщо хоч шось за цієї влади може заслуговувати на довіру, то це саме служба вакцинації, яка діє незалежно від системи охорони здоров'я і очолена фахівцями. Тому стерджувати, що зелені когось вакцинують можна лише з огляду на колір спецодягу.
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22.10.2021 14:36 Відповісти
Зеленых лядей в Раду нельзя пускать без IQ теста, еще в 19 году то было понятно. Но зебилы, не зная о таком тесте дали зеленый свет зеленым зебилам.
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21.10.2021 21:03 Відповісти
Понимает, что тогда точно не наберут голосов за бюджет.

Но лицо у него очень неприятное.
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21.10.2021 21:09 Відповісти
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21.10.2021 21:16 Відповісти
какая зРада у этого чма нет на денег на лезвия...
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21.10.2021 21:17 Відповісти
ахаха, зато , лохи сами колятся
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21.10.2021 21:53 Відповісти
СМИ - "Нардепов и госслужащих хотят обязать проходить психиатрический осмотр перед вступлением в должность." ... нипонялмля !? так мы шо без власти ваще останемся !?
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22.10.2021 00:38 Відповісти
 
 