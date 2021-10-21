Постанова про допуск в Раду тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом голосуватиметься після прийняття держбюджету, - Корнієнко
Перший віцеспікер Олександр Корнієнко сумнівається, що завтра буде прийнято постанову №6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам на презентації книги народного депутата "Слуги народу" Юлії Гришиної "Знання, які змінюють світ".
За словами першого віцеспікера, завтра парламент продовжить розглядати поправки до проєкту бюджету на наступний рік. "Тому потрібно запитати у колег з опозиції (коли закінчать розглядати правки. - ред.). Вони вперше за дев'ять років вирішили піти таким шляхом. Це їхнє право", - зазначив Корнієнко.
Він пояснив, якби постанова була проголосована на цьому тижні, то на наступному пленарному вже б діяла. Політик припустив, що постанова буде проголосована в середині наступного пленарного тижня - в середу-четвер.
"Попри це, ми вже з наступного тижня запускаємо пункти вакцинації (в ВР.-ред.)", - додав перший віцеспікер.
Нагадуємо, постанова №6154 передбачає допуск до парламенту тільки з COVID-сертифікатом або з негативним COVID-тестом, а також відкриття пункту вакцинації в приміщенні Ради.
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Без ковід-сертифіката.
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"А ще, мені подобаються слова Г Москаля:
вова,рейтинг не "уй,
язиком та відосиком
не піднімешь!
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Закупівля вакцини відбувається за участю міжнародних організацій, які залучені до процесу контрактування і логістики. Не можу стверджувати, що з моменту прибуття до моменту використання не відбувається якихось порушень в самій Україні. І це є додатковим ризиком, вищим, порівняно із, наприклад, європейськими країнами. Але це стосується країни загалом, де і кількість смертельних ДТП в сотні разів вища, аніж в тій самй Європі. Водночас, процес вакционування, здебільшого, відділений від загальної системи медичних послуг. Вакцинацію проводять спеціалізовані бригади лікарів, які щоденно прибувають в пункти вакцинації з запасом вакцини на день. І займаються лише нею. Принаймні, це стосується МРНК і векторних вакцин. Коли в них закінчується денний запас, - збираються і їдуть геть. Самі бригади, вакцини, їх зберігання, виділення бригадам працює як окрема служба, де відбувається влсний контроль процедур. Про це свідчить наявність інформації про кілдькість і строк зберігання партій, які знешкоджуються після встановленого строку зберігання.
Тож, якщо хоч шось за цієї влади може заслуговувати на довіру, то це саме служба вакцинації, яка діє незалежно від системи охорони здоров'я і очолена фахівцями. Тому стерджувати, що зелені когось вакцинують можна лише з огляду на колір спецодягу.
Но лицо у него очень неприятное.