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Новини Агресія Росії проти України
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Військове освоєння території України з боку НАТО вже йде і створює реальну загрозу РФ, - Путін

Військове освоєння території України з боку НАТО вже йде і створює реальну загрозу РФ, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив про освоєння території України з боку НАТО, що становить реальну загрозу для Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Загроза з боку НАТО має для нас важливе значення. Формальне членство в НАТО України може не відбутися, а військове освоєння території вже йде. І це реально створює загрозу Російській Федерації", - заявив Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.

Він провів при цьому паралель із ситуацією кінця 80-х років, пов'язаною з об'єднанням Німеччини. "Коли всі з усіх боків говорили, що після об'єднання тієї ж Німеччини у жодному разі руху на захід інфраструктури НАТО не буде, хоча б у цьому Росія повинна була бути впевнена. Так говорили, були публічні заяви. А що на практиці? Обдурили. А тепер кажуть: а де папірці, покажіть", - сказав президент РФ.

"Отже, і раз розширили, і два розширили, а наслідки жодні військово-стратегічні? Інфраструктуру наближають. Ось у Румунії, Польщі встановили системи ПРО, але з пусковими установками, на яких можна розмістити "Томагавки" - ударні системи. І зробити це легко, одним помахом, тільки програмне забезпечення потрібно поміняти - і все", - додав Путін.

Читайте також: Путін про українську ГТС: зношена на 85% і може "лопнути зовсім". Для нарощування транзиту її потрібно привести в нормативний стан

Автор: 

НАТО (6509) путін володимир (24068)


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Топ коментарі
+54
всех похрен что ты там вякаешь кацапская фашисткая мразь *****.
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21.10.2021 21:03
+37
Мразь хлебальник зава.ли
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21.10.2021 21:03
+36
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21.10.2021 21:20
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21.10.2021 21:49 Відповісти
НАТО никому не угрожает, только защищает)
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21.10.2021 21:50 Відповісти
+++++++
В Киеве на трибунах Олимпийского можно 3 армии стран НАТО разместить. Чехии, Венгрии и Словакии, ещё тысяч 10 свободных мест останется.
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21.10.2021 22:32 Відповісти
Такой мрази как это ботоксное *****, Земля ещё не знала. Гитлер на его фоне просто пустышка. Его даже человеком назвать нельзя, ведь в нём нет ничего человеческого. Его забросили к нам из другой планеты. На Земле такие не рождаются...
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21.10.2021 21:52 Відповісти
Украина - страна 404?



Иногда вечером я достаю шкатулку, в которой хранятся боевые награды моего отца, участника Второй Мировой войны. С трепетом держу в руках орден «Красной звезды», медаль «За взятие Вены», юбилейные послевоенные награды. Долго рассматриваю пожелтевшие снимки военных лет, на которых изображены советские солдаты Третьего Украинского Фронта на улицах австрийских городов: Зальцбурга, Линца, Инсбрука и других небольших населенных пунктах

Мой отец-украинец, ушел на войну в 41-м добровольцем и был военным водителем грузовика «ЗИС-5». Летом 1942 года командование доверило ему лёгкий бронеавтомобиль «БА-64» на котором он доехал до Вены.

Но с некоторых пор у меня зародилось сомнение, а был ли вообще мой батька на фронте и не купил ли он свои награды у нумизматов?

Вот уже несколько лет, российские Средства Массовой Дезинформации тиражируют заявление Верховного Главнокомандующего ВС РФ, полковника Путина, что «Украина - страна 404 и такого государства на карте Европы просто не существует». Хозяин Кремля также озвучил журналистам «новые исторические сведения» , что «украинских фронтов в природе вообще не было. Войну с гитлеровцами выиграла одна Россия». Однако в Википедии я разыскал такую информацию:

1-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 10 июня 1945)
2-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 10 июня 1945)
3-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 15 июня 1945)
4-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 25 августа 1945)

Русских фронтов - не нашел.

Теперь я в полном замешательстве. Кому верить? Орденам и фотографиям или Путину?

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22.10.2021 09:32 Відповісти
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21.10.2021 21:56 Відповісти
*****, нафуй - это туда !
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22.10.2021 12:42 Відповісти
У діда путєна амнезія? скільки усяких меморандумів і домовленостей поважаючих кордони і безпеку України напідписував і що? не наїбав...?
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21.10.2021 21:57 Відповісти
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21.10.2021 21:58 Відповісти
Как-то ночью в Мавзолей,
Пробрался одинокий гей,
И теперь у Ильича
Вывих правого плеча....
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21.10.2021 21:59 Відповісти
яка гарана нєвєста(наречена)
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21.10.2021 22:02 Відповісти
Яка гарненька парочка, Семенко та Одарочка.
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22.10.2021 12:54 Відповісти
У работников мавзолея Членина возникла неожиданная проблема. К ним обратился фюрер и прокукарекал, что когда он околеет, хочет покоится в ихнем мавзолее. Место фюреру определили, решили поставить возле Членина раскладушку. Только мавзолей прийдется переименовать. На расее объявили конкурс на название мавзолея, предложили 2 варианта :
Членин и ***** и второй вариант - убрать букву и : Членин *****.
Первый вариант пока набирает больше голосов репоедов.
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22.10.2021 12:53 Відповісти
Да кому ты нужен ... угрожать тебе !? Выполняешь черную работу - добываешь нефть, газ, уголь и т.д. продолжай дальше ! Продашь на Запад сырья на 100 долларов, а за 150 долларов купишь у Запада товаров изготовленных из этого сырья ! И кто в наваре ? Захватывать РФ чтобы повесить на себя геморрой с добычей сырья !? Проще купить - изготовить товары - продать ! Угроза исходит только от РФ !!
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21.10.2021 21:58 Відповісти
С Украиной не перепутал Сальдо внешней торговли РФ положительное с 1994 года. Благодаря этому они расплатились с Парижским клубов (за УССР в т.ч.). Сальдо платежного баланса Украины отрицательное с 2006 года, поэтому постоянно кредиты, займы, гранты, допомОги
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22.10.2021 06:06 Відповісти
Петушок мордовский, ты своё пропагандонское сальдо ***** своему заткни сам знаешь куда, за паребриком жизни нет! А ***** твоё растоптало все договора, теперь получайте ракеты к себе домой, дебилы
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22.10.2021 08:54 Відповісти
Будьте объективны неважно с Лахты он или нет, но он прав. У РФ профицитный бюджет. В чём ей помогают постоянные закупки с/х продукции, газа и нефти в первую очередь странами Запада. несмотря на все "санкции" именно Запад даёт РФ бабло. Именно Запад на 50% участвует в строительстве СП1 и СП2.
Да, РФ - враг.
Но не надо зашоривать себе глаза и считать, что путен делает всё один. Ему помогали, помогают и будут помогать наши "друзья и союзники".
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22.10.2021 09:10 Відповісти
Будьте обьективны, на свинособакии правит бандитский режим, совок, в худшем своём виде, несмотря на все западные вливания, разве там живут как в Европе? Разве там правит закон и право? И да, такое мощное ***** чечню победило? И как такое непобедимое ваше ***** знатно обосралося в карабахе, против более менее сильного противника твоё ***** чмо!
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22.10.2021 09:21 Відповісти
ифан ифанов -бот фсб.



Питерские тролли обычно используют в своих «эссе» тюремную «феню». Чтобы четко выразить свою мысль им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Остальные выражения писать неприлично из уважения к дамам.

Коэффициент интеллекта IQ у ботов из Питера приблизительно на уровне мойщика машин - «Мотороллы», а словарный запас даже меньше, чем у Эллочки-людоедки. В их комментариях легко просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Лубянская методичка в разделе «Как писать комментарии» рекомендует троллям использовать на украинских сайтах слова и словосочетания такого характера: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и другие. Они используют эти фразеологизмы при любом случае, чтобы оскорбить оппонента.

Руськахаварящие «поварята пригожина» из Лахты в свои школьные годы обычно большую часть учебного времени простояли в углу наказанными, поэтому слова: «АФРЕКА», «ОХИНЕЯ», «МИМУАРЫ, «ОБАРИХЕН», «ИДЕОТ», «ГОЛЕМОТЬЯ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и наставить их на путь истинный. У мокши, в отличие от вас, совершенно другие задачи.

На скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также сотрудники ботофермы Пригожина и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев. Но это ещё не все. За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела лжецов будут служить кормом червям и топливом для ада.

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22.10.2021 09:36 Відповісти
Абсолютно верно
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22.10.2021 12:13 Відповісти
А ты знаешь сколько миллиардов долларов единомоментно рашка ******** со счетов украинцев в Сбербанке ССР? Положительный, *****, торговый баланс!
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22.10.2021 12:22 Відповісти
До того, как на Украину полез, НАТО далеко было... впрочем что от гебухи и холопьев ждать. (всехпереигыватели) гребаные.
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21.10.2021 22:03 Відповісти
так Зеленський вже не агент кремля?
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21.10.2021 22:07 Відповісти
Та не, ***** огент омериги
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22.10.2021 08:55 Відповісти
и это правильно, и это хорошо
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21.10.2021 22:11 Відповісти
ПУКИН)))
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21.10.2021 22:15 Відповісти
видишь угрозу? Иди просрись, полегчает
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21.10.2021 22:31 Відповісти
и это есть прекрасно! И просто восхитительно!
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21.10.2021 22:34 Відповісти
Значит, хорошие союзники, надо брать.
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21.10.2021 22:48 Відповісти
Мифические угрозы? Нацельте на Украину свои ракеты. И оставьте Украину в покое!!!! 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
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21.10.2021 22:49 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.10.2021 22:52 Відповісти
разворовывание оккупированных территорий засрашкой вижу а вот нату даже в микроскоп не могу найти где она ната что осваивает не могу приложить ума хоть бы одного военного увидеть
бункерное чмо выдает свой бред
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21.10.2021 23:10 Відповісти
Сциця?!- значить всьо правильно!
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21.10.2021 23:50 Відповісти
Смерть маскалям.
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22.10.2021 00:30 Відповісти
Гнида фашистская, кто начал первым проявлять угрозу соседям? Теперь жалуется что соседи устанавливают бронедвери.
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22.10.2021 00:38 Відповісти
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22.10.2021 00:39 Відповісти
Кто же это на беседочном узле вешает?
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22.10.2021 07:17 Відповісти
Батенька, да вы большой специалист, ***** и такое пойдёт
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22.10.2021 08:56 Відповісти
что делает этот глаз в опе зели в ленте? пусть к зеле в мейл это дерьмо льется, и они там в засос целуются...
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22.10.2021 00:45 Відповісти
Які нафіг Томагавки? Що воно меле? Ракета ПРО маленька і з бойовою частиною всього 62 кг, а Томагавк має бойову частиною масою 450 кг - він ту пускову установку роздавить!
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22.10.2021 01:09 Відповісти
Отклонение 750 килотонной боеголовеи томагавка на 10 м это мизер. Отклонение ракеты ПРО типа hit-to-kill сведет все усилия на нет.
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22.10.2021 02:38 Відповісти
У нас була військова база кацапів в Севастополі. Закінчилось окупацією і війною... Якби було три бази НАТО то були б уже в Євросоюзі, без війни і нормально розвивались...
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22.10.2021 01:40 Відповісти
Засрала сучечка.
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22.10.2021 02:32 Відповісти
Потекла
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22.10.2021 08:12 Відповісти
когда ты уже сдохнешь тварь?
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22.10.2021 02:46 Відповісти
Вставьте ж ему уже в рот то, чем его называют.
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22.10.2021 03:02 Відповісти
Та он ещё и довольный останется.А вот гранату вставить.......самое то.
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22.10.2021 10:41 Відповісти
Что то мы в Украине этого не замечаем.

Ауууууууу!!!
НАТО вы где?!
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22.10.2021 03:16 Відповісти
Пукин, уйди с нашего Крыма и Донбасса!
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22.10.2021 03:17 Відповісти
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22.10.2021 04:47 Відповісти
а може, якби лисий карлик не вкрав і не окупував Крим, то би і не було ніякого "освоєння" з боку нати? Бо це ж що виходить: москалям "освоювати" Україну можна, а нато - нє?
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22.10.2021 05:01 Відповісти
Кремлівські мафіозні злодія бояться всьго:гопники.Світу треба знешкодити московію і війн на Землі більше не буде!
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22.10.2021 05:42 Відповісти
НАТО встановило десь... систему захисту для альянсу а кремлівська фашиствуюча мафія кругом воює.....не можна світову бути таким довірливим (вже зробили індустріалізацію СРСР)а вони набудували ГУЛАГів та пішли війною в 1939 році:стерти московію з лиця Землі.Досить вірити гопникам і злодіям!
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22.10.2021 05:57 Відповісти
Стерти з лиця землі. Ця московська нація несе загрозу всьому світу.
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22.10.2021 08:50 Відповісти
И как много россиян то самое НАТО угрохало? Разве что под Хашамом кое-кого с песком смешали. Такое ощущение, что на Россию съезды КПСС вернулись..
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22.10.2021 06:12 Відповісти
только программное обеспечение нужно поменять - и все", - добавил Путин.

Скоро, похоже, ему выдадут мобильник

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22.10.2021 06:59 Відповісти
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22.10.2021 08:24 Відповісти
За Будапештський меморандум забув? Чи показати бумажку? А Договір про дружбу Росії з Україною? Бумажка також є.
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22.10.2021 08:52 Відповісти
дык, обсирайся молча....
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22.10.2021 09:06 Відповісти
Здам в аренду земельний пай,під НАТОвську базу.)))))))
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22.10.2021 09:13 Відповісти
Почему всем маньякам-диктаторам постоянно мерещатся угрозы? Кому нужна паРаша? Если бы хотели, то в начале 90-х ее можно было взять малой кровью на раз-два. Идиот плешивый!😀😀😀
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22.10.2021 09:14 Відповісти
Скорей бы уж Запад освоил территорию Украины.
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22.10.2021 09:15 Відповісти
РФ вероломно без объявления войны напала на Украину. Но благодаря народу Украины, украинской армии удалось остановить агрессора. В ответ на агрессию РФ, Украина начала укреплять вооруженные силы, нашла надежных союзников, которые поставляют современное оружение. РФ, лично Путин наплевали на международное право, границы, суверенитет других государств, создали реальную угрозу Украине, европейским государствам. Теперь, когда Украина окрепла и может дать по зубам агрессору, впервую очередь благодаря помощи США, в кремле стали слышны завывания, что Украина создает угрозу РФ. Очень приятная оценка наших врагов, что мы уже угроза. Будем и дальше стараться, чтобы РФ исчезла с политической карты мира.
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22.10.2021 10:15 Відповісти
Боже,яке воно недолуге!!!
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22.10.2021 10:27 Відповісти
7 стран НАТО имеют общие границы с рашкой, но реальная угроза почему-то только от "братской" Украины, в которой живет "один народ" и которая еще даже не вступила в альянс.
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22.10.2021 10:36 Відповісти
Що, засцався, скоро і обсеришся
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22.10.2021 11:35 Відповісти
Признает только "территории" и "государство". Люди, народ, нация - для него понятия несущественные. Не говоря уже воле нации.
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22.10.2021 11:53 Відповісти
ввХ не договорил- создаёт угрозу да , только не рашке , а её планам по нашему захвату , это 100% !
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22.10.2021 11:54 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27439348.html Сергей Лукьяненко здорового человека

Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире назвал Россию оккупантом и агрессором.
https://youtu.be/ofv0_tNbbPA
Лукьяненко работал на матче третьего тура Лиги Европы между "Спартаком" и английским "Лестером"

"Москва - столица страны-агрессора и оккупанта. Страны, которая оккупировала наш полуостров и начала войну на Востоке Украины. К сожалению, эта война унесла по подсчетам ООН более 13 тысяч жизней. Как гражданин Украины я сегодня искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Поскольку спорт не может представлять Россию, страну, которая не может мирно жить с соседями. Но как комментатор я постараюсь нейтрально работать на этом поединке ", - заявил перед началом матча комментатор.
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22.10.2021 12:25 Відповісти
***** испугали ракеты под Харьковом? Прекрасно. А как же кацапские ракеты на кубе, никарагуа? Это так игрушки стоят? Да кацапию надо забором оградить и ров с кислотой.
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22.10.2021 12:45 Відповісти
Надо-бы парочку баз разместить с Першингами и пару баз с Томагавками. Ну, что-бы ***** крепче спалось в его подземном бункаре. Главное, пусть памперсами запасется.
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22.10.2021 13:01 Відповісти
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22.10.2021 13:51 Відповісти
НАТО - это оборонительный Альянс.
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22.10.2021 19:09 Відповісти
Он не способен понять, что Украина не его епархия, что украинцы и русские два разных народа! А самое главное, что страны НАТО не претендуют на территорию России и его показная боязнь это блефование! Под этим прикрытием аннексирован Крым, развязана и финансируется война на украинской территории Донбассе!
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25.10.2021 10:29 Відповісти
Ахахахахаха!
для маленьких тупых деток из РФ сказочка наглядная
Кричит #*****- сосед своему мирному соседу
"чтобы ваши знакомые не приходили к вам! понятно?"
- ну, вопервых, это наше прпво, а во вторых, но они сами и не хотят!
- ага, я вижу!... и чтобы они дальше не хотели, на тебе бабах кувалдой по входной двери, на тебе кувалдой по зеркалу, на тебе....! -
- караул, помогите! ау, знакомые!
И бегут знакомые на помощь......
и #***** кричит.
- ага, вот видишь, вот идут к тебе! вот видишь, они уже здесь! они меня трогать счас будут!
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14.04.2022 16:23 Відповісти
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