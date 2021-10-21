Військове освоєння території України з боку НАТО вже йде і створює реальну загрозу РФ, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив про освоєння території України з боку НАТО, що становить реальну загрозу для Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Загроза з боку НАТО має для нас важливе значення. Формальне членство в НАТО України може не відбутися, а військове освоєння території вже йде. І це реально створює загрозу Російській Федерації", - заявив Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.

Він провів при цьому паралель із ситуацією кінця 80-х років, пов'язаною з об'єднанням Німеччини. "Коли всі з усіх боків говорили, що після об'єднання тієї ж Німеччини у жодному разі руху на захід інфраструктури НАТО не буде, хоча б у цьому Росія повинна була бути впевнена. Так говорили, були публічні заяви. А що на практиці? Обдурили. А тепер кажуть: а де папірці, покажіть", - сказав президент РФ.

"Отже, і раз розширили, і два розширили, а наслідки жодні військово-стратегічні? Інфраструктуру наближають. Ось у Румунії, Польщі встановили системи ПРО, але з пусковими установками, на яких можна розмістити "Томагавки" - ударні системи. І зробити це легко, одним помахом, тільки програмне забезпечення потрібно поміняти - і все", - додав Путін.

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