Військове освоєння території України з боку НАТО вже йде і створює реальну загрозу РФ, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив про освоєння території України з боку НАТО, що становить реальну загрозу для Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Загроза з боку НАТО має для нас важливе значення. Формальне членство в НАТО України може не відбутися, а військове освоєння території вже йде. І це реально створює загрозу Російській Федерації", - заявив Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.
Він провів при цьому паралель із ситуацією кінця 80-х років, пов'язаною з об'єднанням Німеччини. "Коли всі з усіх боків говорили, що після об'єднання тієї ж Німеччини у жодному разі руху на захід інфраструктури НАТО не буде, хоча б у цьому Росія повинна була бути впевнена. Так говорили, були публічні заяви. А що на практиці? Обдурили. А тепер кажуть: а де папірці, покажіть", - сказав президент РФ.
"Отже, і раз розширили, і два розширили, а наслідки жодні військово-стратегічні? Інфраструктуру наближають. Ось у Румунії, Польщі встановили системи ПРО, але з пусковими установками, на яких можна розмістити "Томагавки" - ударні системи. І зробити це легко, одним помахом, тільки програмне забезпечення потрібно поміняти - і все", - додав Путін.
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В Киеве на трибунах Олимпийского можно 3 армии стран НАТО разместить. Чехии, Венгрии и Словакии, ещё тысяч 10 свободных мест останется.
Иногда вечером я достаю шкатулку, в которой хранятся боевые награды моего отца, участника Второй Мировой войны. С трепетом держу в руках орден «Красной звезды», медаль «За взятие Вены», юбилейные послевоенные награды. Долго рассматриваю пожелтевшие снимки военных лет, на которых изображены советские солдаты Третьего Украинского Фронта на улицах австрийских городов: Зальцбурга, Линца, Инсбрука и других небольших населенных пунктах
Мой отец-украинец, ушел на войну в 41-м добровольцем и был военным водителем грузовика «ЗИС-5». Летом 1942 года командование доверило ему лёгкий бронеавтомобиль «БА-64» на котором он доехал до Вены.
Но с некоторых пор у меня зародилось сомнение, а был ли вообще мой батька на фронте и не купил ли он свои награды у нумизматов?
Вот уже несколько лет, российские Средства Массовой Дезинформации тиражируют заявление Верховного Главнокомандующего ВС РФ, полковника Путина, что «Украина - страна 404 и такого государства на карте Европы просто не существует». Хозяин Кремля также озвучил журналистам «новые исторические сведения» , что «украинских фронтов в природе вообще не было. Войну с гитлеровцами выиграла одна Россия». Однако в Википедии я разыскал такую информацию:
1-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 10 июня 1945)
2-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 10 июня 1945)
3-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 15 июня 1945)
4-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 25 августа 1945)
Русских фронтов - не нашел.
Теперь я в полном замешательстве. Кому верить? Орденам и фотографиям или Путину?
Пробрался одинокий гей,
И теперь у Ильича
Вывих правого плеча....
Членин и ***** и второй вариант - убрать букву и : Членин *****.
Первый вариант пока набирает больше голосов репоедов.
Да, РФ - враг.
Но не надо зашоривать себе глаза и считать, что путен делает всё один. Ему помогали, помогают и будут помогать наши "друзья и союзники".
Питерские тролли обычно используют в своих «эссе» тюремную «феню». Чтобы четко выразить свою мысль им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Остальные выражения писать неприлично из уважения к дамам.
Коэффициент интеллекта IQ у ботов из Питера приблизительно на уровне мойщика машин - «Мотороллы», а словарный запас даже меньше, чем у Эллочки-людоедки. В их комментариях легко просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Лубянская методичка в разделе «Как писать комментарии» рекомендует троллям использовать на украинских сайтах слова и словосочетания такого характера: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и другие. Они используют эти фразеологизмы при любом случае, чтобы оскорбить оппонента.
Руськахаварящие «поварята пригожина» из Лахты в свои школьные годы обычно большую часть учебного времени простояли в углу наказанными, поэтому слова: «АФРЕКА», «ОХИНЕЯ», «МИМУАРЫ, «ОБАРИХЕН», «ИДЕОТ», «ГОЛЕМОТЬЯ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и наставить их на путь истинный. У мокши, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
На скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также сотрудники ботофермы Пригожина и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев. Но это ещё не все. За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела лжецов будут служить кормом червям и топливом для ада.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
бункерное чмо выдает свой бред
Ауууууууу!!!
НАТО вы где?!
Скоро, похоже, ему выдадут мобильник
Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире назвал Россию оккупантом и агрессором.
https://youtu.be/ofv0_tNbbPA
Лукьяненко работал на матче третьего тура Лиги Европы между "Спартаком" и английским "Лестером"
"Москва - столица страны-агрессора и оккупанта. Страны, которая оккупировала наш полуостров и начала войну на Востоке Украины. К сожалению, эта война унесла по подсчетам ООН более 13 тысяч жизней. Как гражданин Украины я сегодня искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Поскольку спорт не может представлять Россию, страну, которая не может мирно жить с соседями. Но как комментатор я постараюсь нейтрально работать на этом поединке ", - заявил перед началом матча комментатор.
для маленьких тупых деток из РФ сказочка наглядная
Кричит #*****- сосед своему мирному соседу
"чтобы ваши знакомые не приходили к вам! понятно?"
- ну, вопервых, это наше прпво, а во вторых, но они сами и не хотят!
- ага, я вижу!... и чтобы они дальше не хотели, на тебе бабах кувалдой по входной двери, на тебе кувалдой по зеркалу, на тебе....! -
- караул, помогите! ау, знакомые!
И бегут знакомые на помощь......
и #***** кричит.
- ага, вот видишь, вот идут к тебе! вот видишь, они уже здесь! они меня трогать счас будут!