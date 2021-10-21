США провели три успішні випробовування гіперзвукових ракет, - Пентагон
Сполучені Штати здійснили три успішні випробовувальні пуски перспективних гіперзвукових ракет.
Про це повідомили в американському оборонному відомстві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Запуски були проведені в середу в рамках програми розробки гіперзвукової зброї. Про конкретні типи зброї поки не повідомляється. Відомо тільки, що випробовування здійснені в інтересах Армії і ВМС США.
Нині Пентагон у рамках однієї зі своїх програм розробляє гіперзвукову ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), що отримала назву Dark Eagle. Вона призначена для оснащення військ Армії і бойових кораблів ВМС.
Планується, що розгортання першої боєготовності американської армійської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено в 2023 році, а 2024 року почнеться оснащення бойових кораблів.
Випробовуваний гіперзвуковий блок (The Common-Hypersonic Glide Body, або C-HGB) є універсальним для систем озброєнь Армії і ВМС США. Він може маневрувати по висоті і курсу, що унеможливлює його перехоплення, стверджують у Пентагоні.
Радіус дії розроблюваних для армії США гіперзвукових ракет становитиме понад 2775 км. Швидкість планованого гіперзвукового блоку досягає 17 Маха.
Розробка нового наземного комплексу гіперзвукової зброї в ядерному і неядерному оснащенні здійснюється в рамках програми Operational Fires (OpFires) управління перспективних дослідницьких проектів міністерства оборони США (DARPA) і контракту з корпорацією Lockheed Martin.
За даними газети Financial Times, що посилається на американських представників, ознайомлених з даними розвідки, китайські збройні сили цього літа також провели два випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд.
За їхніми відомостями, китайські військові 27 липня і 13 серпня здійснили запуск так званої системи "частково-орбітального бомбометання".
Такі ракети з гіперзвуковим планеруючим блоком після запуску і виходу на низьку навколоземну орбіту, зробивши неповний оборот орбітою, можуть вражати ціль на поверхні Землі. Ці системи не мають обмежень з дальності стрільби, а траєкторія орбітального польоту не дозволяє прогнозувати точку прицілювання. Система дозволяє наносити ракетно-ядерні удари територією США по найменш очікуваним траєкторіям - через Південний полюс, з напряму протилежного тому, на який орієнтована система раннього попередження про ракетний напад Сполучених Штатів.
Як зазначили джерела газети, Китай продемонстрував "передовий космічний потенціал, який застав розвідку Сполучених Штатів зненацька".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от викормили штати собі на горе монстра..
добре, що не герої і памятають, що навіть вєтнам для них непереможний
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ БАТЬКО НАШ БАНДЕРА
никогда она не закончится пока на свете есть комуняки любой национальности....
Швець з ними вже не працює в прямих ефірах, хоча зізнається що дуже поважав Піонтковького ( як й ,я доречі)
А що там прогнозувати? Ясно, що такі ракети будуть націлювати на якісь стратегічні і супер важливі об'єкти! І в кожній країні таких об'єктів не так вже і багато.
І взагалі ця амеро-китайська ракетна гонка нікуди не приведе. Амеро-радянська закінчилась пшиком. Краще би взялись і розробили ракети на ядерних двигунах, щоб в космосі швидше і легше літалось, а не ця лабуда.... Бо подивишся на "міжпланетні" ракети Елона Мускуса і сумно стає.
У США ракет глобальной дальности не было, а у СССР была такая ракета - SS-18.
То есть это была самая мощная баллистическая ракета в мире, до возможностей которой так и не дотянула самая мощная баллистическая ракета США - "Титан".
Спутники с ядерными двигателями испытывали и в США и в СССР. Как-то, несанкционированно падал такой агрегат, и было много шума по поводу того, сгорит ли полностью в атмосфере планеты, или где-то получится радиоактивное заражение местности. Землянам тогда повезло.
Вот только такой двигатель не делает прорыва в скорости. Ну разве что увеличивает дальность полета.
Ядерний двигун радикально зменшує вагу ракети за рахунок великого зменшення об'єму палива і дозволяє збільшити корисне навантаження. А у відкритому космосі може ще й давати більшу швидкість при перельоті, наприклад, між Землею і Марсом. Всі існуючі ракетні двигуни - це дорога в нікуди і для освоєння хоча би нашої сонячної системи не годяться зовсім.
Набагото меньш ваги? Ось тільки сам реактор, особливо на ракеті з людьми, буде важить не мало.
Рактами межконтинентальної дальності можна хіба що по Владівостоку наносити удар. Для нанесення ракетних ударів по Москві, або Екатеринбургу треба ракети Середньої дальністі.
А де ви такий полігон, на 2000-5000 км дальності побудуєте?
Ядерні боєголовки треба випробувати, щоб самим знати, що вони спрацюють штатно, і ворог знав, що вони в нас є. А де, на території Україні побудуємо полігон по випробуванням підземних ядерних вибухів? До речи, це те питання, яке у свій час задав Президент Кучма депутатам Верховної Ради.
США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет, - Пентагон..."
Що, всі в москалів влучили?