США провели три успішні випробовування гіперзвукових ракет, - Пентагон

Сполучені Штати здійснили три успішні випробовувальні пуски перспективних гіперзвукових ракет.

Про це повідомили в американському оборонному відомстві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Запуски були проведені в середу в рамках програми розробки гіперзвукової зброї. Про конкретні типи зброї поки не повідомляється. Відомо тільки, що випробовування здійснені в інтересах Армії і ВМС США.

Нині Пентагон у рамках однієї зі своїх програм розробляє гіперзвукову ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), що отримала назву Dark Eagle. Вона призначена для оснащення військ Армії і бойових кораблів ВМС.

Планується, що розгортання першої боєготовності американської армійської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено в 2023 році, а 2024 року почнеться оснащення бойових кораблів.

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Випробовуваний гіперзвуковий блок (The Common-Hypersonic Glide Body, або C-HGB) є універсальним для систем озброєнь Армії і ВМС США. Він може маневрувати по висоті і курсу, що унеможливлює його перехоплення, стверджують у Пентагоні.

Радіус дії розроблюваних для армії США гіперзвукових ракет становитиме понад 2775 км. Швидкість планованого гіперзвукового блоку досягає 17 Маха.

Розробка нового наземного комплексу гіперзвукової зброї в ядерному і неядерному оснащенні здійснюється в рамках програми Operational Fires (OpFires) управління перспективних дослідницьких проектів міністерства оборони США (DARPA) і контракту з корпорацією Lockheed Martin.

За даними газети Financial Times, що посилається на американських представників, ознайомлених з даними розвідки, китайські збройні сили цього літа також провели два випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд.

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За їхніми відомостями, китайські військові 27 липня і 13 серпня здійснили запуск так званої системи "частково-орбітального бомбометання".

Такі ракети з гіперзвуковим планеруючим блоком після запуску і виходу на низьку навколоземну орбіту, зробивши неповний оборот орбітою, можуть вражати ціль на поверхні Землі. Ці системи не мають обмежень з дальності стрільби, а траєкторія орбітального польоту не дозволяє прогнозувати точку прицілювання. Система дозволяє наносити ракетно-ядерні удари територією США по найменш очікуваним траєкторіям - через Південний полюс, з напряму протилежного тому, на який орієнтована система раннього попередження про ракетний напад Сполучених Штатів.

Як зазначили джерела газети, Китай продемонстрував "передовий космічний потенціал, який застав розвідку Сполучених Штатів зненацька".