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США провели три успішні випробовування гіперзвукових ракет, - Пентагон

США провели три успішні випробовування гіперзвукових ракет, - Пентагон

Сполучені Штати здійснили три успішні випробовувальні пуски перспективних гіперзвукових ракет.

Про це повідомили в американському оборонному відомстві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Запуски були проведені в середу в рамках програми розробки гіперзвукової зброї. Про конкретні типи зброї поки не повідомляється. Відомо тільки, що випробовування здійснені в інтересах Армії і ВМС США. 

Нині Пентагон у рамках однієї зі своїх програм розробляє гіперзвукову ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), що отримала назву Dark Eagle. Вона призначена для оснащення військ Армії і бойових кораблів ВМС.

Планується, що розгортання першої боєготовності американської армійської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено в 2023 році, а 2024 року почнеться оснащення бойових кораблів.

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Випробовуваний гіперзвуковий блок (The Common-Hypersonic Glide Body, або C-HGB) є універсальним для систем озброєнь Армії і ВМС США. Він може маневрувати по висоті і курсу, що унеможливлює його перехоплення, стверджують у Пентагоні.

Радіус дії розроблюваних для армії США гіперзвукових ракет становитиме понад 2775 км. Швидкість планованого гіперзвукового блоку досягає 17 Маха.

Розробка нового наземного комплексу гіперзвукової зброї в ядерному і неядерному оснащенні здійснюється в рамках програми Operational Fires (OpFires) управління перспективних дослідницьких проектів міністерства оборони США (DARPA) і контракту з корпорацією Lockheed Martin.

За даними газети Financial Times, що посилається на американських представників, ознайомлених з даними розвідки, китайські збройні сили цього літа також провели два випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд.

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За їхніми відомостями, китайські військові 27 липня і 13 серпня здійснили запуск так званої системи "частково-орбітального бомбометання".

Такі ракети з гіперзвуковим планеруючим блоком після запуску і виходу на низьку навколоземну орбіту, зробивши неповний оборот орбітою, можуть вражати ціль на поверхні Землі. Ці системи не мають обмежень з дальності стрільби, а траєкторія орбітального польоту не дозволяє прогнозувати точку прицілювання. Система дозволяє наносити ракетно-ядерні удари територією США по найменш очікуваним траєкторіям - через Південний полюс, з напряму протилежного тому, на який орієнтована система раннього попередження про ракетний напад Сполучених Штатів.

Як зазначили джерела газети, Китай продемонстрував "передовий космічний потенціал, який застав розвідку Сполучених Штатів зненацька".

Автор: 

випробування (404) Пентагон (1435) ракети (4051) США (23303)


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Топ коментарі
+20
где-то в подмосковном бункере кто-то непроизвольно обосрался...
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21.10.2021 21:34
+18
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21.10.2021 21:37
+18
в отличии от мордвы госдепу доверия больше.
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21.10.2021 21:37
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где-то в подмосковном бункере кто-то непроизвольно обосрался...
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21.10.2021 21:34 Відповісти
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21.10.2021 21:37 Відповісти
в отличии от мордвы госдепу доверия больше.
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21.10.2021 21:37 Відповісти
та й китаю віри нема...через південий полюс, непередбачувано, по сша...
от викормили штати собі на горе монстра..
добре, що не герої і памятають, що навіть вєтнам для них непереможний
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21.10.2021 21:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA https://www.youtube.com/watch?v=SqPrraFmBeA

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ БАТЬКО НАШ БАНДЕРА
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21.10.2021 21:39 Відповісти
Чудовий спів, тонка сатира! Поплющить зелю, та й ще шефіра)
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21.10.2021 21:40 Відповісти
за 24 хв -9 тис плюс, поширюємо !!! Так скільки там українців знають про вовині з БЄнєй отмивки?
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21.10.2021 22:06 Відповісти
Путлер пришлет ответочку....
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21.10.2021 21:40 Відповісти
Димка Рогозин успешно заклеил СКОТЧем дырку на МКС....
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21.10.2021 21:42 Відповісти
...less talking, guys, just do what you can do better then anyone and do it faster.
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21.10.2021 21:44 Відповісти
*reading "than"
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21.10.2021 21:46 Відповісти
Да понятно, что "чем", а не " потом". Можно не уточнять.
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21.10.2021 21:52 Відповісти
просто самому резануло по глазам - пальчики-отверточки
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21.10.2021 21:55 Відповісти
Китайцы дали "прикурить" Штатам.
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21.10.2021 21:53 Відповісти
вывели из спячки, шо холодная война закончилась.
никогда она не закончится пока на свете есть комуняки любой национальности....
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21.10.2021 22:01 Відповісти
Все основные страны мира делают рывок в будущее. Мы закупаем б/у корабли и осваиваем производство ракет, которые рф экспортировала ещё в 90-х.
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21.10.2021 21:46 Відповісти
Стрим сегодня..Марк Фейгин-Андрей Пионтковский...,тема Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев...https://youtu.be/2kMbYGq2EQc
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21.10.2021 21:46 Відповісти
перевіримо, як ці обоє ще пацюють на ОПУ-вову - ПІСЛЯ УСЬОГО....
Швець з ними вже не працює в прямих ефірах, хоча зізнається що дуже поважав Піонтковького ( як й ,я доречі)
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21.10.2021 21:52 Відповісти
По Швецу я в курсе...Дякую...
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21.10.2021 21:55 Відповісти
І чомусь мені здається, що то будуть не мультики від "Діснею", як то було на московії з "Союзмультфільмом"
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21.10.2021 21:46 Відповісти

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21.10.2021 21:54 Відповісти
Ну що сказати? Китай і кацапи розбудила звіра, який спав. Розбудила своїми потугами створити страшилку для того звіра. Страшилку ждебільшого фантастичну, сиру, неапрпбовану до реального життя, покл кчну аселити у свіра почуття страху. У звіра, з яким асоціюєтьмюся США страху нема. Як нема у бійцівських порід собак, яких не лякає ні розмір ворога ні його потенціал. Ці собаки гризуть все і всіх, хто для них є навіть не ворогом, а суперником. І гризуть навіть тоді, коли їх пристрілюють, вчіпляючись вже мертвою хваткою у гордо ворога. Такими і є США - найбільша потуга інтелектуального, військового і вольового потенціалу у світі. Можна бути впевненим, що у відповідь на розпальцівку Китаю і кацапів, здебільшого ефемерну, Штати створили справді гіперщвукву зброю, яка реально працює і відповідає заявленим характеристикам. Понти не пройшли.
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21.10.2021 22:07 Відповісти
"...траєкторія орбітального польоту не дозволяє прогнозувати точку прицілювання."
А що там прогнозувати? Ясно, що такі ракети будуть націлювати на якісь стратегічні і супер важливі об'єкти! І в кожній країні таких об'єктів не так вже і багато.

І взагалі ця амеро-китайська ракетна гонка нікуди не приведе. Амеро-радянська закінчилась пшиком. Краще би взялись і розробили ракети на ядерних двигунах, щоб в космосі швидше і легше літалось, а не ця лабуда.... Бо подивишся на "міжпланетні" ракети Елона Мускуса і сумно стає.
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21.10.2021 22:28 Відповісти
Ядерное оружие сдерживает от войн.
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21.10.2021 22:34 Відповісти
А так же помогает нападать на соседей и убивать их.А потом еще и пугать этим оружием.Страну напомни.
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21.10.2021 22:39 Відповісти
P.S.А у жителей этого недогосударства хватает совести заходить на этот сайт,как ни в чем не бывало.Их в дверь,они в окно.Правда о какой совести можно говорить?😂🌷
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21.10.2021 22:46 Відповісти
Между ядерными странами, Пакистаном и Индией было уже два военных конфликта.
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21.10.2021 23:14 Відповісти
Но большой войны нет.
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21.10.2021 23:33 Відповісти
Ну тогда вспомните большую морскую войну Аргентины, против Великобритании. Вспомните Корейскую войну с участием Франции, вспомните Вьетнамскую войну с участием США.
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21.10.2021 23:41 Відповісти
Чуть не забыл нападение Китая на Вьетнам, РФ на Азербайджан, Молдову, Грузию и Украину.
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21.10.2021 23:42 Відповісти
Если не брать в расчет ракеты до Средней дальности (это уже как раз до 5000 км), то далее, по классификации шли межконтинентальные, которые летают через Северный полюс и Глобальной дальности, способные долететь до территории противника через Южный полюс.
У США ракет глобальной дальности не было, а у СССР была такая ракета - SS-18.

То есть это была самая мощная баллистическая ракета в мире, до возможностей которой так и не дотянула самая мощная баллистическая ракета США - "Титан".

Спутники с ядерными двигателями испытывали и в США и в СССР. Как-то, несанкционированно падал такой агрегат, и было много шума по поводу того, сгорит ли полностью в атмосфере планеты, или где-то получится радиоактивное заражение местности. Землянам тогда повезло.
Вот только такой двигатель не делает прорыва в скорости. Ну разве что увеличивает дальность полета.
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21.10.2021 23:23 Відповісти
я знаю, що розробка ракет на ядерних двигунах велась, але згорнулась, бо страшно, тому і нагадав тут про таке.
Ядерний двигун радикально зменшує вагу ракети за рахунок великого зменшення об'єму палива і дозволяє збільшити корисне навантаження. А у відкритому космосі може ще й давати більшу швидкість при перельоті, наприклад, між Землею і Марсом. Всі існуючі ракетні двигуни - це дорога в нікуди і для освоєння хоча би нашої сонячної системи не годяться зовсім.
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22.10.2021 07:15 Відповісти
Ядерний двигун можна використовувати лише у відкритому космосі, з Землі він ракету на орбиту не виведе.

Набагото меньш ваги? Ось тільки сам реактор, особливо на ракеті з людьми, буде важить не мало.
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22.10.2021 21:21 Відповісти
Раніше Україна яка була неперевершеним світовим лідером виробництва найпотужніших в світі балістичних ядерних ракет, взяла добровільно і необдумано злочинно відмовилася від свого величезного ядерного арсеналу, і отримала гарантії (Будапештський меморандум ). А тепер ворожа паРаша (росія) в якій до влади прийшли фашисти )(уйла веде окупаційну війну проти України (Крим, Донбас) Ну якщо паРаша не викарнує підписаний нею меморандум, то тоді Україні терміново треба відновлювати свій ядерний потенціал. Ще більш як 40 років тому в місті Дніпрі (Січеславі) Україна був зафіксований рекорд Гіннеса, була створина найпотужніша і донині в світі ядерна ракета. А 29. 11. 1979 року було принято на озброєння ракету «Сатана» - найпотужнішу і важку ядерну бомбу. Вага «Сатани» становить понад 200 тонн, а довжина - 35 метрів. А ось вже після того як Україна зробила необдуману жахливу помилку і стала беззахисною -без'ядерною державою, «Сатану» прийняв на озброєння наш лютий кривавий ворог окупант проклята фашистська паРаша, і зараз це смертельне українська зброя знаходиться у нашого лютого ворога -агрессора в проклятої ворожої РФ. А тепер треба по новій терміново відновлювати свій потужний ядерний потенціал (благо є все: тих - документація, технології і тих -потужності, все залишилося). Щоб була реальна можливість адекватно відповісти на будь-які спроби захоплення суверенних українських територій Крим, Донбас ..... Будь-яким ворогом в тому числі і яка володіє ядерною зброєю, шляхом нанесення потужних попереджувальних ядерних ударів по території лютого ворога противника, будь якого кривавого -агрессора
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22.10.2021 07:20 Відповісти
Вибачьте, але ви написали дурість.
Рактами межконтинентальної дальності можна хіба що по Владівостоку наносити удар. Для нанесення ракетних ударів по Москві, або Екатеринбургу треба ракети Середньої дальністі.

А де ви такий полігон, на 2000-5000 км дальності побудуєте?

Ядерні боєголовки треба випробувати, щоб самим знати, що вони спрацюють штатно, і ворог знав, що вони в нас є. А де, на території Україні побудуємо полігон по випробуванням підземних ядерних вибухів? До речи, це те питання, яке у свій час задав Президент Кучма депутатам Верховної Ради.
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22.10.2021 21:26 Відповісти
Почитайте статьи об МБР на грани 20-21 веков В МБР боеголовки вплавлены в твердый углекислый газ с диполями. При взлете СО2 начинает испвряться освобождая диполи. В результате в космосе оказывается облако диполей радиусом километра полтора - лва. Чтобы обнаружить в нем боеголовку требуются минуты, ни о каком отслеживании речи не идет. Кроме того, уничтожение боеголовок эффективно только над территорией противника. Цели не уничтожают,а нарушают их прочность, в результате ракеты просто ломаются
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22.10.2021 02:29 Відповісти
остатся только ядерные боеголовки на орбиту вывести.
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22.10.2021 02:08 Відповісти
"
США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет, - Пентагон..."

Що, всі в москалів влучили?
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22.10.2021 02:36 Відповісти
 
 