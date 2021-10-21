УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8285 відвідувачів онлайн
Новини
7 401 86

Медведчука переслідують за вибудовування відносин з сусідами, з якими відносини вкрай важливі, - Путін

Медведчука переслідують за вибудовування відносин з сусідами, з якими відносини вкрай важливі, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що його кума, народного депутата від ОВЗЖ Віктора Медведчука в Україні намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за "вибудовування відносин з сусідами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Його намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за держзраду. За що? Він вкрав якісь державні секрети, таємно їх передав? Ні. За його відкриту політичну позицію, спрямовану на стабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні і вибудовування відносин з сусідами, з якими відносини вкрай важливі для самої України", - заявив Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай" в Сочі.

За його словами, "таким людям не дають голову підняти – когось просто вбивають прямо на вулиці, а когось - ізолюють".

"Тобто легальними способами українському народові не дають і не дадуть сформувати такі органи влади, які відповідали б безпосередньо інтересам українського народу", - вважає президент РФ.

"Це такий глухий кут, і я не дуже розумію, як з нього можна вийти", - додав Путін.

Читайте також: Ми б із задоволенням обміняли Медведчука на справжніх героїв і громадян України, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Медведчук Віктор (1708) путін володимир (24068)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Всё ясно ,путин-***** а медведчука на нары ,от такие должны быть отношения ..
показати весь коментар
21.10.2021 21:47
+27
показати весь коментар
21.10.2021 21:47
+16
показати весь коментар
21.10.2021 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прямо на улице убивают))))
показати весь коментар
21.10.2021 21:47 Відповісти
в трусиках... как страшно жить...😨
показати весь коментар
22.10.2021 01:27 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 21:47 Відповісти
Всё ясно ,путин-***** а медведчука на нары ,от такие должны быть отношения ..
показати весь коментар
21.10.2021 21:47 Відповісти
Маразматик, *****
показати весь коментар
21.10.2021 21:47 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 21:49 Відповісти
помним.... незабудем.... непростим....
показати весь коментар
22.10.2021 00:52 Відповісти
Так ось за що вбили Нємцова і посадили Навального ! Виявляється, вони не "выстраивали отношений с соседями"
показати весь коментар
21.10.2021 21:49 Відповісти
"Это такой тупик, и я не очень понимаю, как из него можно выйти", - добавил Путин. Источник:
Всё эта тварь понимает, и готовит войска для "окончательного решения украинского вопроса".
показати весь коментар
21.10.2021 21:50 Відповісти
хватит панику сеять. ничего оно уже не сделает. будет и дальше гадить, как делает это уже 17 лет
показати весь коментар
21.10.2021 21:53 Відповісти
Лично я уверен, что вторжение неизбежно и случится в течение ближайших 10 лет.
показати весь коментар
21.10.2021 22:01 Відповісти
от параноидальных мыслей лечат на ксеньевке
показати весь коментар
21.10.2021 22:14 Відповісти
Вот также мне говорили в 2013 году.
показати весь коментар
21.10.2021 22:16 Відповісти
вторжение уже случилось, кацап. и захлебнулось. так что расслабь булки
показати весь коментар
21.10.2021 22:18 Відповісти
Я о новом. А не о том захлебнувшемся, где мы всего лишь потеряли Донецк. Луганск, Севастополь и Симферополь.
показати весь коментар
21.10.2021 22:21 Відповісти
Ми нічого не втратили доти поки воюємо за це. Саме так завдяки агресії сусідів відбувається формування націй. Все заберемо! Тепер ми точно знаємо що кацапи це вороги і до них потрібно відповідно ставитись.
показати весь коментар
22.10.2021 01:28 Відповісти
При удачной для кацапов внутриполитической ситуации в Украине, могут полезть. Без 5 колонны и массовых ватных выступлений, вряд ли.
показати весь коментар
21.10.2021 22:22 Відповісти
ублюдок за ублюдка...
показати весь коментар
21.10.2021 21:52 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 21:52 Відповісти
Цей Делієв така ж антиукраїнська падлюка,як і Медведчук.Воно вилило на Україну і українців цістерни лайна.
показати весь коментар
22.10.2021 01:21 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 21:54 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2021 21:55 Відповісти
Он о своем тупике говорит. Это он не знает как из него выйти. Не нравится мне это...
показати весь коментар
21.10.2021 21:55 Відповісти
Для Путіна Медведчук це пішак яким він може і пожертвувати. Зараз у Хутіна є Зе який принесе йому Україну на блюдечку з голубою кайомочкою
показати весь коментар
21.10.2021 21:58 Відповісти
не дождетесь
показати весь коментар
21.10.2021 22:08 Відповісти
Третий год, еще с выборов, вы твердите эту мантру, а оно все никак.
Ну не сдают Хутину Украину, хоть тресни.
показати весь коментар
21.10.2021 22:13 Відповісти
Ну хто такий ЗЄ (представник мізерої етнічної меншини) щоб "принести Україну на блюдечці" *****? Випадковий "халіф на годину!" Тю..
показати весь коментар
22.10.2021 01:33 Відповісти
Нащо кацапам Медведчук, якщо в них є Єрмак
показати весь коментар
21.10.2021 22:00 Відповісти
О ні, Єрмак тільки хоче стати Медведчуком (правда багато для цього зробив).
показати весь коментар
21.10.2021 22:10 Відповісти
Ти чого нажерся виродок свинособачий що в тебе сьогодні такий словесний "понос"???
показати весь коментар
21.10.2021 22:04 Відповісти
выстраивать отношения с кумом - оккупантом Украины ,который ведет войну с народом Украины- есть соучастие в рашистской оккупацией и пособничество в ведении войны с Украиной,которая ужек унесла около 15000 человеческих жизней
показати весь коментар
21.10.2021 22:05 Відповісти
мацковія сусід? тьху!! 100 раз! мацковія це агресор і окупант!!! ще й вбивця.
показати весь коментар
21.10.2021 22:05 Відповісти
Это с шизанутым алкашом-соседом, постоянно размахивающим гранатой, Украина должна добрососедствовать ? Избави, Боже, от таких соседей !
показати весь коментар
21.10.2021 22:14 Відповісти
Не выстраивать отношения с соседями, а состоять на прикорме у врага. Ибо РФ -враг. Выстраивают отношения с вражеским государством официально уполномоченные лица : Президент, министр ЗС.
показати весь коментар
21.10.2021 22:17 Відповісти
Власов, выстраивал отношения с соседями, а деды этого не поняли)
показати весь коментар
21.10.2021 22:18 Відповісти
Шо ж це творицця, людоньки ! Агент кремля Зеленський гнобить агента кремля Медведчука ?
показати весь коментар
21.10.2021 22:18 Відповісти
Раскрое рот, окурок, + вранье. Что еще от гебухи...
показати весь коментар
21.10.2021 22:18 Відповісти
Путін буде тримати в Україні цього агента як можливо довго.
показати весь коментар
21.10.2021 22:24 Відповісти
Бо зміна прийшла - дерьмак! Айфончук, більше не потрібен...
показати весь коментар
21.10.2021 23:01 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
21.10.2021 22:26 Відповісти
Досить нам було з вами відносин у срср, більше не треба ніяких...
показати весь коментар
21.10.2021 22:26 Відповісти
Что то ***** сегодня дохера мычит... Надо отвлечь внимание народа от реальных проблем крысси
показати весь коментар
21.10.2021 22:36 Відповісти
долбойоп ти ****. Мертвечину переслідують не через "вистраіваніє" а щоб хоч якось добратися до Порошенка, а насправді твій кум нафіг не потрібен Ваві. Порох- ось його комплекс і заноза в сраці..
показати весь коментар
21.10.2021 22:40 Відповісти
Если так уж важны, то бери и выстраивай, петух московский
показати весь коментар
21.10.2021 22:40 Відповісти
путін, пішов нхй, хйло йбане.
показати весь коментар
21.10.2021 22:54 Відповісти
ПНХ разволновалось помоги куму посиди в одной камере чтоб не скучно было
показати весь коментар
21.10.2021 23:05 Відповісти
А с кем из соседей, раз это так важно, Россия дружит?
показати весь коментар
21.10.2021 23:10 Відповісти
***** - сказочный долбо#**!!!
показати весь коментар
21.10.2021 23:19 Відповісти
штото это ***** расчирикалось не в меру. нужно бы этого пигмея вместе с мертвяком вместе похоронить на ближайшей помойке.
показати весь коментар
21.10.2021 23:32 Відповісти
статья типа - Жуйло вьістраивает отношения с соседями силовьім путем а соседи Московии должньі вьістраивать свои отношения - сателитов Московии. . .
показати весь коментар
21.10.2021 23:40 Відповісти
оце *** ***** висрав.... Чекаємо коменту від лошадюка міда рф з дуже великим схвилюванням ...
показати весь коментар
21.10.2021 23:50 Відповісти
На-а-до-о-ої-ї-їло вислуховувати усілякі рогаті силогізми кремлівського бункервилупка про те,що "героями" України є ті бл***і, які її люто ненавидять. ПТН ПНХ!
показати весь коментар
21.10.2021 23:57 Відповісти
А вот при Порошенко -Путин про Медведчука даже не вспоминал -Наверно боялся сывочолого
показати весь коментар
22.10.2021 01:18 Відповісти
Саме сивочолий і реанімував цю падлюку Медведчука.
показати весь коментар
22.10.2021 01:24 Відповісти
володя. твой кум с успехом будет "выстраивать отношения" сидя в тюрьме! p.s. первый раз блин, пожалел что в Украине нет такого "благословенного" места как Колыма)))))))))
показати весь коментар
22.10.2021 03:08 Відповісти
Проте є Жовті Води.
показати весь коментар
22.10.2021 06:56 Відповісти
"То есть легальными способами русскому народу не даю и не дам сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам русского народа", - считает президент РФ.
показати весь коментар
22.10.2021 03:48 Відповісти
На фото клон первого тела с погонялом "Удмурт".
показати весь коментар
22.10.2021 05:59 Відповісти
Пора всему Миру угомонить кремлевскую фашиствующую мафию!
показати весь коментар
22.10.2021 06:52 Відповісти
а от мені ця людина цікава. Цікава настільки що я б з задоволенням вивчив його мозок. От прямо зараз би цим і зайнявся. Тому якшо шо пишіть, домовимося. Особливо цікавлять його лобні долі
показати весь коментар
22.10.2021 06:55 Відповісти
Зовсім нічого не розуміє:сци в очі Божа роса!Такий гарний,порядний.....тільки вбиває сусідів,краде землі,бреше,бреше,бреше!
показати весь коментар
22.10.2021 07:01 Відповісти
Ты смотри, насильник ещё высказывает претензии жертве, что та не ласкает его! Какие можна выстраивать отношения с соседом-агрессором!
показати весь коментар
22.10.2021 07:04 Відповісти
 
 