Медведчука переслідують за вибудовування відносин з сусідами, з якими відносини вкрай важливі, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що його кума, народного депутата від ОВЗЖ Віктора Медведчука в Україні намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за "вибудовування відносин з сусідами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Його намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за держзраду. За що? Він вкрав якісь державні секрети, таємно їх передав? Ні. За його відкриту політичну позицію, спрямовану на стабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні і вибудовування відносин з сусідами, з якими відносини вкрай важливі для самої України", - заявив Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай" в Сочі.

За його словами, "таким людям не дають голову підняти – когось просто вбивають прямо на вулиці, а когось - ізолюють".

"Тобто легальними способами українському народові не дають і не дадуть сформувати такі органи влади, які відповідали б безпосередньо інтересам українського народу", - вважає президент РФ.

"Це такий глухий кут, і я не дуже розумію, як з нього можна вийти", - додав Путін.

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