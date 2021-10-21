Ляшко: 95-98% тих, хто потрапив до лікарень з COVID-19, не були вакциновані

Міністр охорони здоров'я підкреслив, що Україна відчутно наростила темпи вакцинації.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав журналістам.

Ляшко закликав українців не чекати, поки якийсь регіон буде визнано "червоної" зоною епідеміологічної небезпеки.

"Сьогодні є можливість туди не потрапити - встати з дивана, прийти в пункт вакцинації і вакцинуватися", - сказав він.

За словами міністра, зараз статистика показує, що серед госпіталізованих із коронавірусом 95-98% не були вакциновані.

Говорячи про те, чому сьогодні такий низький рівень вакцинації, Ляшко сказав: "Ми маємо дивитися на динаміку. Ми бачимо зростання кількості вакцинованих ... - ми вийшли на той рівень, на який європейські країни виходили за 4-5 місяців".

Читайте також: "Укрзалізниця" відкрила на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19