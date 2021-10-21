Ляшко: 95-98% тих, хто потрапив до лікарень з COVID-19, не були вакциновані
Міністр охорони здоров'я підкреслив, що Україна відчутно наростила темпи вакцинації.
Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав журналістам.
Ляшко закликав українців не чекати, поки якийсь регіон буде визнано "червоної" зоною епідеміологічної небезпеки.
"Сьогодні є можливість туди не потрапити - встати з дивана, прийти в пункт вакцинації і вакцинуватися", - сказав він.
За словами міністра, зараз статистика показує, що серед госпіталізованих із коронавірусом 95-98% не були вакциновані.
Говорячи про те, чому сьогодні такий низький рівень вакцинації, Ляшко сказав: "Ми маємо дивитися на динаміку. Ми бачимо зростання кількості вакцинованих ... - ми вийшли на той рівень, на який європейські країни виходили за 4-5 місяців".
Будь ласка, зачекайте...
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У нас десятки, если не сотни тысяч с ПОДДЕЛЬНЫМИ сертификатами о вакцинации - они должны были бы испортить статистику!...
Или поддельный сертификат не хуже защищает от вируса, чем настоящий?
Что о подделках?
Для довідки: ВГХК- смертність незалежно від віку <100%.
Міксоматоз - молодняк до 2місяців <100%. Дорослі клінічно здорові особи <50-80%.
І не треба говорити що люди то інше. Схема дуже наочна і взагалі безкомпромісна.
- набуття колективного імунітету, ціною навіть до 99.9% популяції.
- вакцинація.
- закінчення популяції.
Варіанти типу "полетіти на Марс" чомусь не вважаю реальними, через примітивні проблеми зі збереженням достатнього різноманіття генофонду для відновлення повноцінної популяції, так, саме повноцінної, та хто зна як відреагують марсіяни.
Щодня долдонитиме одну й ту ж мантру ?