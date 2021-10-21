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Новини Боротьба з коронавірусом
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Ляшко: 95-98% тих, хто потрапив до лікарень з COVID-19, не були вакциновані

Ляшко: 95-98% тих, хто потрапив до лікарень з COVID-19, не були вакциновані

Міністр охорони здоров'я підкреслив, що Україна відчутно наростила темпи вакцинації.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав журналістам.

Ляшко закликав українців не чекати, поки якийсь регіон буде визнано "червоної" зоною епідеміологічної небезпеки.

"Сьогодні є можливість туди не потрапити - встати з дивана, прийти в пункт вакцинації і вакцинуватися", - сказав він.

За словами міністра, зараз статистика показує, що серед госпіталізованих із коронавірусом 95-98% не були вакциновані.

Говорячи про те, чому сьогодні такий низький рівень вакцинації, Ляшко сказав: "Ми маємо дивитися на динаміку. Ми бачимо зростання кількості вакцинованих ... - ми вийшли на той рівень, на який європейські країни виходили за 4-5 місяців".

Читайте також: "Укрзалізниця" відкрила на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+15
Вера во всемирные заговоры - признак примитивных и ограниченных людей.
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21.10.2021 22:00
+13
Єдина причина нарощення вакцинації - погрози звільнення з роботи. Особисто для себе вирішив чекати завершення IV фази випробовування вакцини, суть якої полягає в зборі даних про побічні дії. Саме цікаво, що в 2022-2023 роках всі вакцини оптимізують і перевипустять з врахуванням побічних дій. Ось тоді і з'явиться справжня вакцина. Шкода, що більшість людей сліпо вірять політикам, які узурпували медичний простір. Їм головне не лікувати населення, а на хоч найкоротший час втримати для себе можливість витягування грошей з людини.
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21.10.2021 22:01
+12
Я хворів взимку. Без вакцини легка нежить і 5 днів без нюху. На тому й все. У кожної людини індивідуальна реакція на коронавірус, і замість того щоб массово і хаотично щепити людей, хай кожного обстежать, щоб визначити найслабших, яким 100% потрібна підтримка, щоб витримати хворобу.
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21.10.2021 22:24
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От тільки загальна кількість тих, хто потрапить у лікарню і потім помре, буде меншою. І навантаження на лікарні та лікарів буде куди меншим.
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21.10.2021 23:59 Відповісти
Так 95 чи 98?
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21.10.2021 23:32 Відповісти
Да, гдэ-то так - сэм-восэм...
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21.10.2021 23:34 Відповісти
Вопрос только один: как так получилось, что Минздравом руководят умственно отсталые люди?!
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21.10.2021 23:35 Відповісти
Потому что умственно отсталые люди руководят государством.... поэтому и в минздраве других быть не может...
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21.10.2021 23:37 Відповісти
Вообще-то очень СТРАННО:
У нас десятки, если не сотни тысяч с ПОДДЕЛЬНЫМИ сертификатами о вакцинации - они должны были бы испортить статистику!...
Или поддельный сертификат не хуже защищает от вируса, чем настоящий?
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22.10.2021 00:19 Відповісти
Вы не учитываете, что поддельными бывают не только сертификаты
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22.10.2021 00:33 Відповісти
А что ещё поддельного в этом случае есть - результаты сатурации под ИВЛ?
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22.10.2021 00:44 Відповісти
Легко. Можеш пошукати про гіпервентиляцію легень.
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22.10.2021 05:45 Відповісти
Я о ней читал ещё до того, как тебе подарили букварь.
Что о подделках?
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22.10.2021 07:57 Відповісти
Тести, пульсоксиметри, які в деяких станах до одного місця.
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22.10.2021 08:48 Відповісти
Та ж статистика.
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22.10.2021 08:52 Відповісти
Мені цікаво, скільки з присутніх тат антиваксів стикалися з ВГХК ті міксоматозом кролів. Серйозно, так щоб 30-100 трупиків за добу? Я раз попав на 3десятки, ще раз був заход на 70-75 голів молодняка, але то вже фігня, менше 3% відсотків, через неправильне зберігання вакцини. Так що багато років тому пройшов піт і біль вакцинації. Як в свій час авторитетний кролевод в своїй місцевості заявляю: не хочете вакцинуватись - діло ваше. Але тисячі вакцин особисто введених саркастично шиплять: "слабий повинен померти, чим раніше тим краще для інших".
Для довідки: ВГХК- смертність незалежно від віку <100%.
Міксоматоз - молодняк до 2місяців <100%. Дорослі клінічно здорові особи <50-80%.
І не треба говорити що люди то інше. Схема дуже наочна і взагалі безкомпромісна.
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22.10.2021 00:46 Відповісти
Для упоротих наглухо пояснюю простіше: вакцина не панацея, вакцина - всього навсього шанс. Але епідемія або епізоотія закінчується в трьох випадках:
- набуття колективного імунітету, ціною навіть до 99.9% популяції.
- вакцинація.
- закінчення популяції.
Варіанти типу "полетіти на Марс" чомусь не вважаю реальними, через примітивні проблеми зі збереженням достатнього різноманіття генофонду для відновлення повноцінної популяції, так, саме повноцінної, та хто зна як відреагують марсіяни.
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22.10.2021 01:02 Відповісти
Персонаж у папуги записавася ? Чи в дятли ?
Щодня долдонитиме одну й ту ж мантру ?
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22.10.2021 03:57 Відповісти
Никто и никогда не проводит вакцинацию во время эпидемии. Это смертельно опасно.
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22.10.2021 05:43 Відповісти
Вакцинаторы недоделанные. Ну не получается у вас сделать вакцину! Может попробуете сделать лекарство от болезни?
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22.10.2021 05:50 Відповісти
Чучело, откуда ты вылезло?!
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22.10.2021 08:09 Відповісти
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